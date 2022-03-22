HAVA DURUMU | Meteoroloji'den yeni uyarı! İstanbul dahil bu illerde yaşayanlar dikkat! Buzlanma ve don...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu