HAVA DURUMU | Meteoroloji'den yeni uyarı! İstanbul dahil bu illerde yaşayanlar dikkat! Buzlanma ve don...
Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı her gün en çok araştırılanlar arasında yer alırken Meteoroloji'den yeni bir kar uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Marmara, Muğla, Antalya ile Orta Karadeniz sağanak yağışlı, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Isparta ve Burdur, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari, Şırnak, Siirt çevreleri kar yağışlı olacak. Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz etkisini sürdürürken, buzlanma ve dona karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Konya, Sinop, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı