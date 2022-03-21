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İranlılar Van'ı çok seviyor! Müzik eşliğinde eğlendiler

Van'a gelen İranlı turistler, ülkelerinde 20 Mart'ta başlayan Nevruz Bayramı'nı, kentte eğlence mekanında farsça müzik eşliğinde eğlenerek kutladı. Baharın habercisi nevruzu yılbaşı olarak kutlayan İranlılar, kültürlerindeki "haft sin" sofrasını hazırladı. Haft sin' sofrasında sebze, elma, sirke, demir para, sarımsak, buğday ve iğde bulunuyor. Turistler, sofranın önünde hatıra fotoğraf çektirdi.

21.03.2022 10:35 - Son Güncelleme: 21.03.2022 10:36
İranlılar Van’ı çok seviyor! Müzik eşliğinde eğlendiler

İranlılar, ülkelerinde 20 Mart'ta başlayan Nevruz Bayramı tatilini Van'daki çeşitli eğlence merkezlerinde sabahlara kadar eğlenerek geçirdi.

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İranlılar Van’ı çok seviyor! Müzik eşliğinde eğlendiler

Gündüz alışveriş yapan İranturistler, dün gece de konakladıkları otelin eğlence merkezinde, Farsça söylenen müzik eşliğinde eğlenerek Nevruz Bayramı'nı kutladı.

İranlılar Van’ı çok seviyor! Müzik eşliğinde eğlendiler

Nevruz Bayramı'nın baharın gelmesi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlandığını ifade eden turistler, "İran'da Nevruz Bayramı 20 Mart'ta başlıyor ve 13 gün sürüyor. Biz de Van'a geldik. Burada Nevruz Bayramı'nı eğlenerek kutladık. Çok güzel eğlendik. Gündüz de alışveriş yapıyoruz" diye konuştular.

İranlılar Van’ı çok seviyor! Müzik eşliğinde eğlendiler

Baharın habercisi nevruzu yılbaşı olarak kutlayan İranlılar, kültürlerindeki "haft sin" sofrasını hazırladı. Haft sin' sofrasında sebze, elma, sirke, demir para, sarımsak, buğday ve iğde bulunuyor. Turistler, sofranın önünde hatıra fotoğraf çektirdi.(DHA)

İranlılar Van’ı çok seviyor! Müzik eşliğinde eğlendiler
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