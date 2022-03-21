İranlılar Van’ı çok seviyor! Müzik eşliğinde eğlendiler

Nevruz Bayramı'nın baharın gelmesi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlandığını ifade eden turistler, "İran'da Nevruz Bayramı 20 Mart'ta başlıyor ve 13 gün sürüyor. Biz de Van'a geldik. Burada Nevruz Bayramı'nı eğlenerek kutladık. Çok güzel eğlendik. Gündüz de alışveriş yapıyoruz" diye konuştular.