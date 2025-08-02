Üniversite tercih kılavuzunda 27 yeni bölüm! 2025 YKS tercih kılavuzunda yeni açılan bölümler neler?

2025-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarının karşısına yeni fırsatlar çıktı. Bu yıl tercih kılavuzunda, özellikle tarımda ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil beceriler ile endüstri alanlarında ilk defa açılan yükseköğretim programları yer alıyor. Üniversite tercih döneminde adaylar, geleceğin trendlerine uygun bu yeni bölümler arasından seçim yapabilecek. Peki 2025 YKS tercih kılavuzunda hangi bölümler bulunuyor? İşte 27 yeni bölüm!
2025 YKS TERCİH KILAVUZUNDA YENİ AÇILAN BÖLÜMLER NELER?
2025 YKS tercih kılavuzunda, bilişim, yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijitalleşme alanlarında insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 27 yeni program yer alıyor. Bu programlar, 3 lisans ve 24 ön lisans olmak üzere sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda özel olarak tasarlandı.
TARIMDA DİJİTALLEŞME VE TEKNOLOJİ ODAKLI PROGRAMLAR
Tarım sektöründeki dijital dönüşüm doğrultusunda açılan yeni lisans programları arasında "Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar" ile "Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği" bulunuyor. Ayrıca ön lisans düzeyinde "Dijital Tarım Teknolojileri", "Akıllı Sera Teknolojileri", "Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi" ve "Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri" programları tercih edilebilecek.
YEŞİL DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE BİLİNCİ PROGRAMLARI
Çevre ve yeşil beceriler alanında ise "Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi" lisans programı açıldı. Ön lisans seviyesinde ise "Akıllı Altyapılar Teknikerliği", "Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği", "Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği", "Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği", "Karbon Yönetimi Teknikerliği", "Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği", "Yenilenebilir Enerji Teknikerliği" ve "Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği" gibi programlar yer alıyor.
SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ALANINDA YENİ PROGRAMLAR
Sağlık sektöründe dijitalleşmeyi desteklemek amacıyla açılan ön lisans programları arasında "Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği", "Tele-Sağlık Teknikerliği" ve "Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği" bulunuyor.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ ODAKLI ÖN LİSANS PROGRAMLARI
Sanayi alanında da birçok yeni ön lisans programı tercih kılavuzuna dahil edildi. Bunlar arasında "Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı", "Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri", "Havacılık Elektroniği Teknolojileri", "Hidrolik ve Pnömatik Teknikerliği", "Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü", "Talaşlı Üretim Teknikerliği", "Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri", "Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi" ve "Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği" yer almakta.
YAPAY ZEKA VE DİJİTAL TEKNOLOJİLERDE HIZLI BÜYÜME
2023 yılından itibaren yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik gibi alanlarda 20 üniversitede toplam 72 yeni lisans ve ön lisans programı hayata geçirildi. Geçtiğimiz yıl bu programların tamamı doluluk oranı %100 seviyesine ulaştı. Bu yıl ise bu tür programların sunulduğu üniversite sayısı 80'in üzerine çıkarılarak eğitim alanındaki yaygınlığı artırıldı.