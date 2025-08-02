Üniversite tercih kılavuzunda 27 yeni bölüm! 2025 YKS tercih kılavuzunda yeni açılan bölümler neler?

2025-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarının karşısına yeni fırsatlar çıktı. Bu yıl tercih kılavuzunda, özellikle tarımda ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil beceriler ile endüstri alanlarında ilk defa açılan yükseköğretim programları yer alıyor. Üniversite tercih döneminde adaylar, geleceğin trendlerine uygun bu yeni bölümler arasından seçim yapabilecek. Peki 2025 YKS tercih kılavuzunda hangi bölümler bulunuyor? İşte 27 yeni bölüm!

2025 YKS TERCİH KILAVUZUNDA YENİ AÇILAN BÖLÜMLER NELER? 2025 YKS tercih kılavuzunda, bilişim, yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijitalleşme alanlarında insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere toplamda 27 yeni program yer alıyor. Bu programlar, 3 lisans ve 24 ön lisans olmak üzere sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda özel olarak tasarlandı.

TARIMDA DİJİTALLEŞME VE TEKNOLOJİ ODAKLI PROGRAMLAR Tarım sektöründeki dijital dönüşüm doğrultusunda açılan yeni lisans programları arasında "Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar" ile "Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği" bulunuyor. Ayrıca ön lisans düzeyinde "Dijital Tarım Teknolojileri", "Akıllı Sera Teknolojileri", "Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi" ve "Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri" programları tercih edilebilecek. Hacettepe Üniversitesi taban puanları

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE BİLİNCİ PROGRAMLARI Çevre ve yeşil beceriler alanında ise "Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi" lisans programı açıldı. Ön lisans seviyesinde ise "Akıllı Altyapılar Teknikerliği", "Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği", "Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği", "Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği", "Karbon Yönetimi Teknikerliği", "Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği", "Yenilenebilir Enerji Teknikerliği" ve "Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği" gibi programlar yer alıyor. 8 adımda doğru tercih