Üniversitede 8 adımda doğru tercih rehberi TAKVİM'de (AA)



AKADEMİK KADROYU YAKINDAN TANIYIN

Seçeceğiniz bölümde sizi yetiştirecek hocaların niteliği, eğitiminizi doğrudan etkiler. Hocaların uzmanlık konuları, daha önce yaptıkları araştırmalar, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini aldıkları kurumlar, yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış çalışmalar, projeler ve patentler, akademisyenlerin uluslararası deneyimleri ve sektörel iş birlikleri. TERCİH LİSTESİ OLUŞTURMA STRATEJİSİ

Kılavuz açıklanana kadar hazırlık yapmaya başlayın. Önce geniş bir havuz oluşturun, sonra istemediğiniz bölümleri eleyin. Sıralamanıza uygun bölümleri belirleyin ve en çok istediğinizden en az istediğinize doğru sıralayın. Mezuna kalmak istemiyorsanız, listenizin altına daha düşük sıralama aralıklarındaki bölümleri ekleyerek garanti sağlayın. Yeni açılan programlar için aynı program olan üniversitelerin mevcut bölümlerinin sıralamalarını kıyaslayarak fikir yürütün.

Üniversitede 8 adımda doğru tercih rehberi TAKVİM'de (AA)



ÜNİVERSİTENİN AKADEMİK DÜZEYİNİ İNCELEYİN

Sadece bölüm değil, üniversitenin genel akademik yapısı da önemlidir: yönetim ve öğretim kadrosunun tecrübesi, öğrenci başına düşen öğretim üyesi oranı, derslerin işleniş modeli, programların içeriği, patent ve bilimsel yayın üretim sayısı, yatay ve dikey geçiş olanakları, çift anadal, yandal ve mentorluk destekleri. GÜVENİLİR BİLGİ KAYNAKLARI

Üniversiteler hakkında doğru bilgi toplamak için şuralara bakabilirsiniz: Resmî üniversite siteleri, sosyal medya hesapları ve öğrenci toplulukları, yazılı ve görsel medya haberleri, okuyan ve mezun öğrencilerin paylaşımları, üniversite ve bölüm temsilcileriyle yapılan görüşmeler.



KONTROL LİSTENİZ HAZIR OLSUN

Bölümün gelecekteki meslek karşılığını araştırın, kadro ve ders içeriklerini inceleyin, şehirdeki staj ve iş ağını sorgulayın, kampüs ve barınma olanaklarını kontrol edin, yatay-dikey geçiş ve çift anadal imkanlarını öğrenin, geçmiş sıralama verilerini inceleyin. Böylece hayaliniziçin sağlam bir temel atmış olursunuz.

Üniversitede 8 adımda doğru tercih rehberi TAKVİM'de (AA)



ÜNİVERSİTENİN SUNACAĞI İMKANLARI DEĞERLENDİRİN

Üniversiteyi seçerken sadece bölüm adını değil, kampüsün size neler sunduğunu araştırın: kalacak yer olanakları ve yurt koşulları, sağlanan burslar ve başvuru şartları, öğrenci toplulukları ve etkinlik alanları, laboratuvarlar, atölyeler, teknik donanımlar, sanayi ve kurumlarla yapılan iş birlikleri, teknokentler ve araştırma merkezleri, spor, sanat ve kültür faaliyetleri, yurtdışı öğrenci değişim fırsatları.



PUAN VE SIRALAMA BARAJLARINA DİKKAT

Her bölüm için başarı sıralaması şartlarını öğrenin: Tıp Fakültesi için sayısalda ilk 50.000'de olmak gerekiyor. Diş Hekimliği için 80.000, Eczacılık için 100.000. Hukuk için eşit ağırlıkta 100.000, Mimarlık için 250.000, Mühendislikler için 300.000, Öğretmenlikler için 300.000 sıralaması aranıyor. 24 tercih hakkınız var. Program kodlarının ilk rakamı okul türünü gösteriyor (1 devlet, 2 vakıf, 3 KKTC, 4 yurtdışı). TERCİH LİSTESİ OLUŞTURMA STRATEJİSİ

Kılavuz açıklanana kadar hazırlık yapmaya başlayın. Önce geniş bir havuz oluşturun, sonra istemediğiniz bölümleri eleyin. Sıralamanıza uygun bölümleri belirleyin ve en çok istediğinizden en az istediğinize doğru sıralayın. Mezuna kalmak istemiyorsanız, listenizin altına daha düşük sıralama aralıklarındaki bölümleri ekleyerek garanti sağlayın. Yeni açılan programlar için aynı program olan üniversitelerin mevcut bölümlerinin sıralamalarını kıyaslayarak fikir yürütün. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN