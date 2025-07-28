PMYO taban puanı ve kontenjan açıklandı! 2025 Polislik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte polis okulu şartları

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları, 2025 yılında 2 bin erkek ve 500 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alacak. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, 18 yaşını doldurmuş ve YKS TYT oturumundan en az 250 puan alan adaylar tarafından e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte PMYO başvuru tarihleri!
📌 2025 PMYO POLİSLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) 2 yıllık ön lisans eğitimi için başvurular, 2-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını "pa.edu.tr" sitesi üzerinden e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak tamamlayabilecek.
📌 PMYO KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2025 yılında 2 bin erkek ve 500 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacak. Başvuran adayların, 2025 YKS TYT oturumundan en az 250 ham puan almış olmaları gerekiyor. Ayrıca, şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için bu taban puan 200 olarak belirlenmiştir.
📌 PMYO NEDİR, NE İŞ YAPAR?
Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO), lise mezunu adayların polislik mesleğine geçiş yapabileceği ön lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardır. Mezun olan adaylar Emniyet Teşkilatında polis memuru olarak göreve başlarlar.
📌BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Polis Meslek Yüksekokulları'na başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve lise ya da dengi bir okuldan mezun durumda bulunmaları gerekiyor.
Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumundan en az 250 ham puan almış olmak şartı aranıyor. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için bu taban puan 200 olarak belirlenmiştir. Ancak, Emniyet teşkilatında çalışan veya emekli olanların eş ve çocukları bu özel haktan yararlanamayacak.
Ayrıca, adayların 1 Ekim 2025 itibarıyla en az 18 yaşında olmaları ve 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 26 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.
Fiziksel şartlar açısından, kadın adayların boyunun en az 162 santimetre, erkek adayların ise en az 167 santimetre olması bekleniyor. Ayrıca, başvuru yapanların beden kitle indeksinin (BKİ) 18 ile 27 arasında olması şartı bulunuyor.