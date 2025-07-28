PMYO taban puanı ve kontenjan açıklandı! 2025 Polislik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte polis okulu şartları

📌 PMYO NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO), lise mezunu adayların polislik mesleğine geçiş yapabileceği ön lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardır. Mezun olan adaylar Emniyet Teşkilatında polis memuru olarak göreve başlarlar.

📌BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis Meslek Yüksekokulları'na başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve lise ya da dengi bir okuldan mezun durumda bulunmaları gerekiyor.

Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumundan en az 250 ham puan almış olmak şartı aranıyor. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için bu taban puan 200 olarak belirlenmiştir. Ancak, Emniyet teşkilatında çalışan veya emekli olanların eş ve çocukları bu özel haktan yararlanamayacak.

Ayrıca, adayların 1 Ekim 2025 itibarıyla en az 18 yaşında olmaları ve 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 26 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Fiziksel şartlar açısından, kadın adayların boyunun en az 162 santimetre, erkek adayların ise en az 167 santimetre olması bekleniyor. Ayrıca, başvuru yapanların beden kitle indeksinin (BKİ) 18 ile 27 arasında olması şartı bulunuyor.