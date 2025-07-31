YKS EK YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2025 | YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak, başvuru ücreti kaç TL?

(Takvim Foto Arşiv) Sonuçlar Nasıl Görülecek? ÖSYM, sonuç belgelerini basmayacak veya adayların adresine göndermeyecek. Tüm adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.

(Takvim Foto Arşiv) EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından YÖK'e bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2025-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)



Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

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Ek yerleştirme tercih ücreti 130,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yerleştirme işlemi için yatırılan tercih ücreti, her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.