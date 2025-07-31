PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

YKS EK YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2025 | YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak, başvuru ücreti kaç TL?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS tercih takvimini resmi olarak duyurdu. Adaylar, yayımlanan tercih kılavuzu doğrultusunda 1-13 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini gerçekleştirebilecek. Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte özellikle herhangi bir programa yerleşemeyen adayların merakla beklediği ek yerleştirme sürecinin uygulanıp uygulanmayacağı konusu gündeme gelecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Temmuz 2025 , 09:32 Güncelleme Tarihi :31 Temmuz 2025 , 09:32
YKS EK YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2025 | YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak, başvuru ücreti kaç TL?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS'ye ilişkin "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nu erişime açtı. Tercihler 1 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'ta sona erecek. Milyonlarca aday, üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşmak için tercihlerini elektronik ortamda yapacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tercihler Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sitesi ais.osym.gov.tr ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercihler sadece elektronik ortamda kabul edilecek, sürenin sonunda sistem otomatik olarak kapanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sonuçlar Ağustos'un Son Haftasında Açıklanacak

Yerleştirme sonuçlarının en geç 1 Eylül'e kadar açıklanması planlanıyor. Geçmiş yıllara bakıldığında, sonuçların genellikle Ağustos'un son haftasında erişime açıldığı görülüyor. Yerleşen adaylar, 1-5 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını üniversitelere yaptırabilecek. Kayıt işlemleri tamamen dijital olarak yürütülecek; adayların puanları, tercih sıralamaları ve kontenjan bilgileri doğrultusunda yerleştirme gerçekleştirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sonuçlar Nasıl Görülecek?

ÖSYM, sonuç belgelerini basmayacak veya adayların adresine göndermeyecek. Tüm adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından YÖK'e bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2025-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ek yerleştirme tercih ücreti 130,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yerleştirme işlemi için yatırılan tercih ücreti, her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda önemli açıklamalar! Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz
İstanbul’da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer’in hurda oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ’da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul’da hava nasıl?
MİA’dan 12 Gün Savaşı raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump’ın yeni tarife hamlesine Türkiye’den ilk açıklama! Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?
İzmir’de Çeşme kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray’dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP’Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki’yi hedef aldı! Bir itirafçının anatomisi
Fenerbahçe’nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus’un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu’dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...