En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler: ÖSYM tercih kılavuzuna göre 2 ve 4 yıllık en düşük puanla alım yapan bölümler

2025 YKS TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS taban puanları henüz resmi olarak açıklanmadı. ÖSYM, her yıl olduğu gibi bu yıl da taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini yerleştirme sonuçlarının ardından yayınlayacak. Bu nedenle adayların tercih döneminde kullanabileceği en güncel veriler henüz erişime açılmadı.