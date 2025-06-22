Kadraj Galeri Kadraj Bi Bak En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler: ÖSYM tercih kılavuzuna göre 2 ve 4 yıllık en düşük puanla alım yapan bölümler

En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler: ÖSYM tercih kılavuzuna göre 2 ve 4 yıllık en düşük puanla alım yapan bölümler

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, en düşük puanla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık üniversiteleri araştırıyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak 2025 Tercih Kılavuzu PDF dosyası, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimler ve taban puanları gündeme geliyor. Üniversite adayları, en düşük puanla alan devlet ve vakıf üniversiteleri, ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) programlar, kontenjan bilgileri, ayrıca tercih sürecinde 2025 YKS başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. İşte başarı sıralaması.

Giriş Tarihi: 22.06.2025 12:05 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 08:58
2 ve 4 yıllık en düşük puanla alım yapan üniversiteler 2025! ÖSYM tercih kılavuzu PDF İNDİR: Başarı sıralaması yüzdelik dilimleri

2025 YKS tercih döneminde, adaylar en düşük puanla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık üniversiteleri merak ediyor. ÖSYM'nin yayınlayacağı 2025 Tercih Kılavuzu ile birlikte, ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) programların güncel taban puanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri netleşiyor. İşte detaylar ve ÖSYM Tercih Kılavuzu PDF indirme linki.

2 ve 4 yıllık en düşük puanla alım yapan üniversiteler 2025! ÖSYM tercih kılavuzu PDF İNDİR: Başarı sıralaması yüzdelik dilimleri

2025 YKS TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS taban puanları henüz resmi olarak açıklanmadı. ÖSYM, her yıl olduğu gibi bu yıl da taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini yerleştirme sonuçlarının ardından yayınlayacak. Bu nedenle adayların tercih döneminde kullanabileceği en güncel veriler henüz erişime açılmadı.

2 ve 4 yıllık en düşük puanla alım yapan üniversiteler 2025! ÖSYM tercih kılavuzu PDF İNDİR: Başarı sıralaması yüzdelik dilimleri

Ancak tercih sürecine hazırlanan adaylar için 2024 yılına ait yerleştirme verileri önemli bir kaynak oluşturuyor. Adaylar, geçen yılki ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) programlara yerleşen öğrencilerin puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak tercih listelerini oluşturabilir. Bu bilgilere, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ve yayımlanan tercih kılavuzlarından kolayca ulaşmak mümkün.

2 YILLIK ÖN LİSANS TABAN PUANLARI

4 YILLIK LİSANS TABAN PUANLARI

2 ve 4 yıllık en düşük puanla alım yapan üniversiteler 2025! ÖSYM tercih kılavuzu PDF İNDİR: Başarı sıralaması yüzdelik dilimleri

✅ 2024 YILI 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE PROGRAMLARI
🎓 2 Yıllık (Ön Lisans) Sözel Bölümler

Sözel puan türüyle öğrenci kabul eden 2 yıllık ön lisans programları genellikle TYT puanına göre tercih edilmektedir. İşte tercih edilebilecek bazı bölümler:

Adalet

Aşçılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

2 ve 4 yıllık en düşük puanla alım yapan üniversiteler 2025! ÖSYM tercih kılavuzu PDF İNDİR: Başarı sıralaması yüzdelik dilimleri

Çocuk Gelişimi

Deri Konfeksiyon

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Reklamcılık

İlahiyat

İslami İlimler