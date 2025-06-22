En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler: ÖSYM tercih kılavuzuna göre 2 ve 4 yıllık en düşük puanla alım yapan bölümler
2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, en düşük puanla öğrenci alan 2 ve 4 yıllık üniversiteleri araştırıyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak 2025 Tercih Kılavuzu PDF dosyası, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimler ve taban puanları gündeme geliyor. Üniversite adayları, en düşük puanla alan devlet ve vakıf üniversiteleri, ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) programlar, kontenjan bilgileri, ayrıca tercih sürecinde 2025 YKS başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. İşte başarı sıralaması.
Giriş Tarihi: 22.06.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 08:58