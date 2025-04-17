Uzayda Jeff Bezos skandalı! 6 ünlü kadının yolculuğu kurgu mu? İşte Blue Origin gerçeği

ABD'de Amazon'un sahibi milyarder Jeff Bezos'a ait uzay şirketi Blue Origin'in, Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez, dünyaca ünlü pop şarkıcı Katy Perry'nin de aralalarında olduğu 6 ünlü kadını gönderdiği uzay seyahatinin kurgu olduğu iddia edildi.
Kapsüldeki ünlü 6 kadın paraşütle Dünya'ya dönmeden önce Blue Orijin'in yeniden kullanılabilir New Shepard roketiyle uzay sınırının hemen ötesine seyahat etti.
UZAYDA 6 ÜNLÜ KADIN
Kapsülde Sanchez ve Perry'nin yanı sıra sabah programı ikonu Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, insan hakları aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn de vardı.
Üç dakika boyunca tamamen yerçekimsiz bir ortamda kalan ekip, araç güvenli bir şekilde paraşütle aşağı inerek Teksas'a indi. Paylaşılan görüntülerde uzay mekiğinin tarihi görevin ardından Dünya'ya yumuşak bir iniş yaptığı görüldü.
Birkaç dakika öncesine ait görüntülerde ise kapsülün kapısının içeriden açıldığı ve ardından hızla kapatıldığı görülüyor. Bu detayın fark edilmesinin ardından operasyonun tamamının kurgu olduğuna dair iddialar yayılmaya başladı.
KAPI BİR İÇERİDEN BİR DIŞARIDAN AÇILIYOR
Sosyal medyada yapılan yorumlardan birinde "Sahteydi. Kızlar kapıyı başlangıçta içeriden, hiçbir alet kullanmadan açtılar. Daha sonra birkaç dakika beklediler ve Jeff Bezos bir tür aletle gelip sanki mandalı açmış gibi davrandı." İfadeleri paylaşıldı.
Bir başka kullanıcı ise "Bu b*k çok sahte. Kapının içeriden açılmasını izleyin; sonra dışarıdan açmak için bir alete ihtiyaç duyarlar." ifadelerini kullandı.
TEKNİSYEN EKİP NEREDE?
Bu şüpheleri daha da körükleyen şey ise basınçlı kabinlere sahip çoğu uzay aracının aksine, kapıların içeriye doğru açılıyor olmasıydı. Tipik uzay araçlarının dışarıya doğru açılan kapıları vardır ve özellikle uzaya yapılan bir yolculuktan sonra, bunları açmak için dışarıdan çalışan bir teknisyen ekibine ihtiyaç duyulur.