Uzayda Jeff Bezos skandalı! 6 ünlü kadının yolculuğu kurgu mu? İşte Blue Origin gerçeği

Birkaç dakika öncesine ait görüntülerde ise kapsülün kapısının içeriden açıldığı ve ardından hızla kapatıldığı görülüyor. Bu detayın fark edilmesinin ardından operasyonun tamamının kurgu olduğuna dair iddialar yayılmaya başladı.

KAPI BİR İÇERİDEN BİR DIŞARIDAN AÇILIYOR Sosyal medyada yapılan yorumlardan birinde "Sahteydi. Kızlar kapıyı başlangıçta içeriden, hiçbir alet kullanmadan açtılar. Daha sonra birkaç dakika beklediler ve Jeff Bezos bir tür aletle gelip sanki mandalı açmış gibi davrandı." İfadeleri paylaşıldı.

Bir başka kullanıcı ise "Bu b*k çok sahte. Kapının içeriden açılmasını izleyin; sonra dışarıdan açmak için bir alete ihtiyaç duyarlar." ifadelerini kullandı.