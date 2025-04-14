Katy Perry’in 10 dakikalık uzay yolculuğu sona erdi! Dünyaya döner dönmez ilk iş toprağı öptü

Katy Perry ve Lauren Sanchez, Blue Origin'in ile uzaya gitti. (AFP)

Her biri kendi alanında ünlü olan yolcuların bazıları, yapılan alt yörünge uçuşunun ardından dünyaya döndükten sonra toprağı öptü.

Birleşmiş Milletler (BM) uzay çalışmalarındaki başarıları kutlamak amacıyla her sene, ilk insanlı uzay yolculuğunun yıl dönümü olan 12 Nisan'ı "İnsanlı Uzay Yolculuğu Uluslararası Günü" olarak kabul ediyor.

Uzay hakkında pek çok keşfin yapılmasına olanak sağlayan insanlı uzay yolculukları da bilime katkıları nedeniyle ülkeler arasında rekabet ortamı oluşturuyor.

İnsanlık, 20'nci yüzyılın ortalarından itibaren uzay çalışmalarında birçok başarıya imza attı.

Uzay keşiflerinin önünü açan insanlı yolculuklar, pek çok farklı alanda bilimsel ilerlemeye katkı sağlarken, bu gelişmelerde öncü olma isteği ülkeler arasında artan rekabeti de beraberinde getiriyor.

Bunlardan biri de ünlü şarkıcı Katy Perry oldu. Önce roketin kapısında durup gökyüzünü işaret eden Perry sonra da eğilip toprağa öptü.

Dünyanın yörüngesine çıkan ilk kadın ise 16 Haziran 1963'te Sovyet astronot Valentina Tereshkova oldu.

Sovyet astronot Yuri Gagarin'in 12 Nisan 1961'de uzay yolculuğu yapan ilk insan olması, insanlığın "uzay çağını" başlatan dönüm noktası olarak tarihe geçti.

Bu ilk adımla başlayan "uzay yarışında" ABD ve SSCB başta olmak üzere pek çok ülkenin uzay keşiflerinde öne geçmek için rekabete girmesi de gelişmeleri hızlandırdı.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB), uzayın bilinmeyenlerini keşfetmek amacıyla 4 Ekim 1957'de "Sputnik 1" adlı ilk insan yapımı uyduyu yörüngeye göndermesi pek çok gelişmenin kapısını araladı.

Katy Perry ve Lauren Sanchez, Blue Origin'in ile uzaya gitti. (AFP)

Katy Perry ve Lauren Sanchez, Blue Origin'in ile uzaya gitti. (AFP)

ABD'NİN UZAY YARIŞINA KATILMASI

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından SSCB ve ABD arasında başlayan Soğuk Savaş'ta gerilimi tırmandıran etmenlerden biri de iki taraf arasındaki uzay yarışı oldu.

ABD, SSCB'nin uzay yarışında kat ettiği mesafeye karşılık, Mercury, Gemini ve Apollo programlarını düzenledi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından 5 Mayıs 1961'de yörüngeye gönderilen Alan Shepard, uzaya çıkan ilk ABD'li astronot oldu.

Ardından, ABD'li astronot Neil Armstrong, 20 Temmuz 1969'da Ay'ın yüzeyinde adım atan ilk insan olarak tarihteki yerini aldı. Ay'a indiğinde, hafızalarda yer edinen "Bir insan için küçük, insanlık için büyük bir adım." sözlerini söyleyen Armstrong, insanlı uzay yolculuklarının genel anlamda insanlığın gelişimi için önemine vurgu yaptı.

Astronot Eugene Cernan da 1972'de Ay'da yürüyen son insan oldu.

NASA'nın insanları yeniden Ay'a göndermeyi amaçladığı "Artemis Programı"nın mürettebatsız ilk aşaması Aralık 2022'de tamamlanırken, programın ikinci aşaması olan Ay'ın yörüngesine insanlı yolculuğun ise Nisan 2026'da yapılması hedefleniyor.