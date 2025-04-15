Sevgilisi Lauren Sanchez’i 10 dakikalık uzay yolculuğundan karşılarken yere kapaklandı! İşte Jeff Bezos’un o anları…

KATY PERRY GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Üç dakika boyunca tamamen yerçekimsiz bir ortamda kalan altı ünlü kadın güvenli bir şekilde paraşütle Teksas'a indi. Toplam görev süresi sadece 10 dakika 21 saniyeydi. Müzik ikonu Katy Perry, tarih yazan uzay görevinden döndükten sonra gözyaşlarını tutamadı ve yeri öptü.