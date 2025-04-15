Sevgilisi Lauren Sanchez’i 10 dakikalık uzay yolculuğundan karşılarken yere kapaklandı! İşte Jeff Bezos’un o anları…

Amazon'un sahibi dünyaca ünlü milyarder Jeff Bezos, uzay yolculuğundan dönen nişanlısı Lauren Sanchez'i karşılarken yüzüstü yere kapaklandı.
JEFF BEZOS YERE KAPAKLANDI
61 yaşındaki milyarder patron, 10 dakikalık uzay yolculuğunun ardından Dünya'ya dönen kadın uçuş ekibini karşılamaya gittiği Teksas'taki çölde yere düştü.
NİŞANLISINI KARŞILARKEN OLANLAR OLDU
Yakında evleneceği nişanlısı Lauren Sanchez'in inişini bekleyen Bezos, onu görevden dolayı tebrik etmeye hazırlanırken olanlar oldu.
11 dakikadan kısa süren uzay yolculuğunun canlı yayını, Bezos'un kapsülün yanında yüzüstü yere düştüğü anı yakaladı.
Dünyanın en zengin ikinci adamı, kapsülün pencerelerinden içeri bakarken pop efsanesi Katy Perry'nin de aralarında bulunduğu ünlü ekibe yaklaşıyordu.
KATY PERRY GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Üç dakika boyunca tamamen yerçekimsiz bir ortamda kalan altı ünlü kadın güvenli bir şekilde paraşütle Teksas'a indi. Toplam görev süresi sadece 10 dakika 21 saniyeydi. Müzik ikonu Katy Perry, tarih yazan uzay görevinden döndükten sonra gözyaşlarını tutamadı ve yeri öptü.