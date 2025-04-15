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Sevgilisi Lauren Sanchez’i 10 dakikalık uzay yolculuğundan karşılarken yere kapaklandı! İşte Jeff Bezos’un o anları…

Amazon'un sahibi, dünyanın en zengin ikinci insanı milyarder Jeff Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez'i 10 dakikalık uzay yolculuğundan karşılarken yere kapaklandı. Teksas'ta, çölde Sanchez'in inişini bekleyen Bezos, uzay kapsülünün yanında yüzüstü yere düştü. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 12:08 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 12:33
Sevgilisi Lauren Sanchez’i 10 dakikalık uzay yolculuğundan karşılarken yere kapaklandı! İşte Jeff Bezos’un o anları…

Amazon'un sahibi dünyaca ünlü milyarder Jeff Bezos, uzay yolculuğundan dönen nişanlısı Lauren Sanchez'i karşılarken yüzüstü yere kapaklandı.

Sevgilisi Lauren Sanchez’i 10 dakikalık uzay yolculuğundan karşılarken yere kapaklandı! İşte Jeff Bezos’un o anları…

JEFF BEZOS YERE KAPAKLANDI

61 yaşındaki milyarder patron, 10 dakikalık uzay yolculuğunun ardından Dünya'ya dönen kadın uçuş ekibini karşılamaya gittiği Teksas'taki çölde yere düştü.

Jeff Bezos'un uzay karşılama kazası!

Sevgilisi Lauren Sanchez’i 10 dakikalık uzay yolculuğundan karşılarken yere kapaklandı! İşte Jeff Bezos’un o anları…

NİŞANLISINI KARŞILARKEN OLANLAR OLDU

Yakında evleneceği nişanlısı Lauren Sanchez'in inişini bekleyen Bezos, onu görevden dolayı tebrik etmeye hazırlanırken olanlar oldu.

Sevgilisi Lauren Sanchez’i 10 dakikalık uzay yolculuğundan karşılarken yere kapaklandı! İşte Jeff Bezos’un o anları…

11 dakikadan kısa süren uzay yolculuğunun canlı yayını, Bezos'un kapsülün yanında yüzüstü yere düştüğü anı yakaladı.

Dünyanın en zengin ikinci adamı, kapsülün pencerelerinden içeri bakarken pop efsanesi Katy Perry'nin de aralarında bulunduğu ünlü ekibe yaklaşıyordu.

Sevgilisi Lauren Sanchez’i 10 dakikalık uzay yolculuğundan karşılarken yere kapaklandı! İşte Jeff Bezos’un o anları…

DÜŞTÜ KALKTI NİŞANLISINA SARILDI

Birkaç saniye sonra, çamurda yanlış bir adım attı ve çölde oluşan bir delikten aşağı kaydı.

Sevgilisi Lauren Sanchez’i 10 dakikalık uzay yolculuğundan karşılarken yere kapaklandı! İşte Jeff Bezos’un o anları…

Yüzüstü yere düşen Bezos, ayağa kalktı ve nişanlısına sarıldı.

Sevgilisi Lauren Sanchez’i 10 dakikalık uzay yolculuğundan karşılarken yere kapaklandı! İşte Jeff Bezos’un o anları…

KATY PERRY GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Üç dakika boyunca tamamen yerçekimsiz bir ortamda kalan altı ünlü kadın güvenli bir şekilde paraşütle Teksas'a indi. Toplam görev süresi sadece 10 dakika 21 saniyeydi. Müzik ikonu Katy Perry, tarih yazan uzay görevinden döndükten sonra gözyaşlarını tutamadı ve yeri öptü.

Katy Perryin 10 dakikalık uzay yolculuğu sona erdi! Dünyaya döner dönmez ilk iş toprağı öptü