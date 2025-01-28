Binlerce Filistinli, 16 ayın ardından ilk kez, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının bir hükmü uyarınca yuvalarına geri döndü. Hamas'ın açıklamasına göre; toplamda 300 bin Filistinli, pazartesi sabahı saat 07.00'den sonra açılan Netzarim Koridoru'nu yürüyerek geçti.
Yerinden edilen 300 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesimlerinden, kuzeye dönüş yaptığı aktarılan açıklamada ulaşımın Reşid ve Salahaddin caddelerinden gerçekleştirildiği aktarıldı.
Aileler, çocuklarını veya eşyalarla dolu çuvallarını yanlarına alarak kıyı yolunda kilometrelerce aç susuz yürüdüler.
Her birinin ayrı bir hikayesi olan Filistinliler, umut dolu yüzleriyle dönüş yoluna koyuldular.
Her şeye rağmen umudunu koruyan Gazzeliler, geriye kocaman bir enkaz kalan kuzey hakkında "Buradaki bir çadır, güneydeki bir çadırdan daha iyidir" ifadelerini kullandı.
HİÇLİĞİN ORTASINDA UMUT MÜCADELESİ
51 yaşındaki Diaa Asaad, altı çocuğuyla birlikte Nuseyrat'tan Gazze'ye kadar çukurlu bir yolda sekiz saat yürüdü.
Geri dönüş yolculuğu sırasında neredeyse hiçbir şeyle karşılaşmadığını ve sonunda onu bekleyen hiçbir şey olmayacağını bildiğini söyledi.
Asaad, Gazze'nin kuzeyinin yok olduğunu anlatarak "Yol boyunca ne araba vardı ne hizmet, hatta su bile yoktu" dedi.
"İSRAİL'İN VE TEHCİR PLANLARININ HEZİMETİ"
Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası kapsamında bugün Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişlerin başladığı belirtildi.
Hamas, Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmeye başlamasını "Filistin halkının zaferi, İsrail'in ve tehcir planlarının ise hezimeti" olarak nitelerken geri dönüş sevinci, toprak ve vatan sevgisi, toprağına bağlılığın resmi olan bu sahnelerin, Filistin halkının iradesini kırmak, onları topraklarından tehcir etmek için bahse giren herkese güçlü bir mesaj olduğu vurgulandı.
Gazze'nin güneyden kuzeye doğru uzanan sahil şeridindeki el-Raşid Caddesinde mutluluk ve umut dolu insanlar birbirleriyle kuçaklaşıyor...
Gazze'nin güneyinden kuzeyine doğru başlayan dönüş yolculuğundan kareler...
Gazze'nin kuzeyine başlayan yolculukta yanlarına aldıkları çuvallarla kilometrelerce yürüyen insanlardan görüntüler...
Gazze'nin güneyinden kuzeyine doğru başlayan dönüş yolculuğundan kareler...
Birçok insanın enkaz halinde bile olsa terketmediği evlerine dönüşü...