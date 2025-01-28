HİÇLİĞİN ORTASINDA UMUT MÜCADELESİ 51 yaşındaki Diaa Asaad, altı çocuğuyla birlikte Nuseyrat'tan Gazze'ye kadar çukurlu bir yolda sekiz saat yürüdü.

Geri dönüş yolculuğu sırasında neredeyse hiçbir şeyle karşılaşmadığını ve sonunda onu bekleyen hiçbir şey olmayacağını bildiğini söyledi.

Asaad, Gazze'nin kuzeyinin yok olduğunu anlatarak "Yol boyunca ne araba vardı ne hizmet, hatta su bile yoktu" dedi.