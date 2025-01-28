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Umudun yuvası Gazze! Şehir enkaza dönse de gitmediler... Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 300 binden fazla Filistinlinin kuzeye dönüşü başladı. Gazze'deki hükümet tarafından yapılan açıklamada yapılan ateşkes ve esir takası görüşmelerinin olumlu sonuçları neticesinde Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişlerin başlatıldığı bildirildi. Aç susuz saatlerce yürüyen Filistinliler, enkaza dönen Gazze'ye ve evlerine kavuşmak için canını dişine taktı.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 10:55
Umudun yuvası Gazze! Şehir enkaza dönse de gitmediler... Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

Binlerce Filistinli, 16 ayın ardından ilk kez, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının bir hükmü uyarınca yuvalarına geri döndü. Hamas'ın açıklamasına göre; toplamda 300 bin Filistinli, pazartesi sabahı saat 07.00'den sonra açılan Netzarim Koridoru'nu yürüyerek geçti.

Umudun yuvası Gazze! Şehir enkaza dönse de gitmediler... Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

Yerinden edilen 300 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesimlerinden, kuzeye dönüş yaptığı aktarılan açıklamada ulaşımın Reşid ve Salahaddin caddelerinden gerçekleştirildiği aktarıldı.

Umudun yuvası Gazze! Şehir enkaza dönse de gitmediler... Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

Aileler, çocuklarını veya eşyalarla dolu çuvallarını yanlarına alarak kıyı yolunda kilometrelerce aç susuz yürüdüler.

Umudun yuvası Gazze! Şehir enkaza dönse de gitmediler... Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

Her birinin ayrı bir hikayesi olan Filistinliler, umut dolu yüzleriyle dönüş yoluna koyuldular.

Umudun yuvası Gazze! Şehir enkaza dönse de gitmediler... Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

Her şeye rağmen umudunu koruyan Gazzeliler, geriye kocaman bir enkaz kalan kuzey hakkında "Buradaki bir çadır, güneydeki bir çadırdan daha iyidir" ifadelerini kullandı.

Umudun yuvası Gazze! Şehir enkaza dönse de gitmediler... Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

HİÇLİĞİN ORTASINDA UMUT MÜCADELESİ

51 yaşındaki Diaa Asaad, altı çocuğuyla birlikte Nuseyrat'tan Gazze'ye kadar çukurlu bir yolda sekiz saat yürüdü.

Umudun yuvası Gazze! Şehir enkaza dönse de gitmediler... Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

Geri dönüş yolculuğu sırasında neredeyse hiçbir şeyle karşılaşmadığını ve sonunda onu bekleyen hiçbir şey olmayacağını bildiğini söyledi.

Umudun yuvası Gazze! Şehir enkaza dönse de gitmediler... Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

Asaad, Gazze'nin kuzeyinin yok olduğunu anlatarak "Yol boyunca ne araba vardı ne hizmet, hatta su bile yoktu" dedi.

Umudun yuvası Gazze! Şehir enkaza dönse de gitmediler... Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

"İSRAİL'İN VE TEHCİR PLANLARININ HEZİMETİ"

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası kapsamında bugün Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişlerin başladığı belirtildi.

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Umudun yuvası Gazze! Şehir enkaza dönse de gitmediler... Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

Hamas, Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmeye başlamasını "Filistin halkının zaferi, İsrail'in ve tehcir planlarının ise hezimeti" olarak nitelerken geri dönüş sevinci, toprak ve vatan sevgisi, toprağına bağlılığın resmi olan bu sahnelerin, Filistin halkının iradesini kırmak, onları topraklarından tehcir etmek için bahse giren herkese güçlü bir mesaj olduğu vurgulandı.

Umudun yuvası Gazze! Şehir enkaza dönse de gitmediler... Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

Gazze'nin güneyden kuzeye doğru uzanan sahil şeridindeki el-Raşid Caddesinde mutluluk ve umut dolu insanlar birbirleriyle kuçaklaşıyor...

Umudun yuvası Gazze! Şehir enkaza dönse de gitmediler... Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

Gazze'nin güneyinden kuzeyine doğru başlayan dönüş yolculuğundan kareler...

Umudun yuvası Gazze! Şehir enkaza dönse de gitmediler... Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

Gazze'nin kuzeyine başlayan yolculukta yanlarına aldıkları çuvallarla kilometrelerce yürüyen insanlardan görüntüler...

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Umudun yuvası Gazze! Şehir enkaza dönse de gitmediler... Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

Gazze'nin güneyinden kuzeyine doğru başlayan dönüş yolculuğundan kareler...

Umudun yuvası Gazze! Şehir enkaza dönse de gitmediler... Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

Birçok insanın enkaz halinde bile olsa terketmediği evlerine dönüşü...

Umudun yuvası Gazze! Şehir enkaza dönse de gitmediler... Binlerce Filistinli evlerine dönüyor

Aç susuz kilometrelerce yol yürüyen Filistinliler...