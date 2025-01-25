Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj

Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında yapılan rehine takası pek çok siyasi ve askeri mesajı ile gündeme damga vurdu.
EL KASSAM DA KUDÜS TUGAYLARI DA MEYDANDA
Geçtiğimiz pazar günü yapılan ilk rehine takasının aksine bugün hem Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları hem de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları alanda yer aldı.
İlk takastan farklı bir sahnede, El Kassam Tugayları ve Kudüs Tugayları mensupları araçlarla, bazıları da motosikletlerle geldi.
KASSAM TUGAYLARININ SİLAHI İSRAİL'DE HAZIMSIZLIK YAPTI
Kassam Tugayları'nın ellerindeki silahlar siyonist haber sitelerinde resmen hazımsızlığa yol açtı. Pek çok siyonist haber sitesinde İsrailli dört kadın esiri teslim eden Kassam Tugayları üyelerinin ellerindeki silaha dikkat çekildi.
TEK MESAJ TAVOR DEĞİL
El Cezire muhabirleri, Gazze'de rehine takası sırasında "siyonizm kazanamayacak" sloganının dahi dikkatle seçildiğini vurguladı.
ZAFER GAZZE'NİN
Gazze'deki Filistin Meydanı'nın Gazzeliler için tarihi bir sembol olduğu belirtilirken takasın burada yapılmasıyla İsrail güçlerinin buraya tanklarla girdiği, Gazze'yi ele geçirmiş gibi bir hava oluşturduğu günlere atıf yapıldığına dikkat çekildi.
Medya Uzmanı Fayed Ebu Shamala ise İsrailli dört kadın askerin teslim edildiği platformun dört ayrı mesaj verdiğine dikkat çekti. Masada Filistin bayrağı yer alırken İsrail bayrağı yer almıyordu. Siyasi protokollerde her iki tarafın bayrağının bulunduğuna dikkat çeken Shamala, bunun Filistin'de yalnızca Filistin halkının barınabileceği anlamına geldiğine dikkat çekti.
"SİYONİZM KAZANAMAYACAK"
Takasa hem Kassam hem de Kudüs Tugaylarının katılımının büyük anlam ifade ettiği belirtirken platformda yer alan "siyonizm kazanamayacak" pankartının da önemli bir mesaj olduğu belirtildi.
Platformun zeminine üzerinde "başarısızlık" yazılı İsrail askerlerinin fotoğraflarının da yerleştirildiği belirtilirken resimlerin üzerine basıldığı da vurgulandı.