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Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Gazze'deki esir takasında İsrail'e çok sayıda mesaj verdi. Kassam Tuayları'nın Gazze'deki sloganları, pankartları ve takas masasındaki bayrakları dahi bilinçli bir şekilde seçtiği fark edilirken bir mesajı ise yalnızca İsrail anladı. İsrailli esirleri teslim eden El Kassam Tugayları direnişçilerinin ellerindeki "Tavor" silahları Tel Aviv'de adeta hazımsızlığa yol açtı. İşte esir takasının şifreleri...

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 17:15 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 17:18
Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj

Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında yapılan rehine takası pek çok siyasi ve askeri mesajı ile gündeme damga vurdu.

Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj

EL KASSAM DA KUDÜS TUGAYLARI DA MEYDANDA

Geçtiğimiz pazar günü yapılan ilk rehine takasının aksine bugün hem Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları hem de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları alanda yer aldı.

İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…
İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay! Filistin bayrağı renklerinde…

Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj

İlk takastan farklı bir sahnede, El Kassam Tugayları ve Kudüs Tugayları mensupları araçlarla, bazıları da motosikletlerle geldi.

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Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj

KASSAM TUGAYLARININ SİLAHI İSRAİL'DE HAZIMSIZLIK YAPTI

Kassam Tugayları'nın ellerindeki silahlar siyonist haber sitelerinde resmen hazımsızlığa yol açtı. Pek çok siyonist haber sitesinde İsrailli dört kadın esiri teslim eden Kassam Tugayları üyelerinin ellerindeki silaha dikkat çekildi.

Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj

SİYONİSTLERE ÇOK ŞIK "HAKARET"

"Tavor" isimli tüfeklerin "İsrail ordusunun seçkinleri" tarafından kullanıldığını vurgulayan siyonist haber siteleri, El Kassam Tugaylarının Gazze'deki çatışmalarda İsrail'den aldığı Tavorlarla takas yapmasını "orduya hakaret" olarak tanımladı.

Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj

Gazze'de İsrail'e verilen tek mesaj Tavor silahlarla da kalmadı.

Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj

TEK MESAJ TAVOR DEĞİL

El Cezire muhabirleri, Gazze'de rehine takası sırasında "siyonizm kazanamayacak" sloganının dahi dikkatle seçildiğini vurguladı.

Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj

ZAFER GAZZE'NİN

Gazze'deki Filistin Meydanı'nın Gazzeliler için tarihi bir sembol olduğu belirtilirken takasın burada yapılmasıyla İsrail güçlerinin buraya tanklarla girdiği, Gazze'yi ele geçirmiş gibi bir hava oluşturduğu günlere atıf yapıldığına dikkat çekildi.

Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj

Medya Uzmanı Fayed Ebu Shamala ise İsrailli dört kadın askerin teslim edildiği platformun dört ayrı mesaj verdiğine dikkat çekti. Masada Filistin bayrağı yer alırken İsrail bayrağı yer almıyordu. Siyasi protokollerde her iki tarafın bayrağının bulunduğuna dikkat çeken Shamala, bunun Filistin'de yalnızca Filistin halkının barınabileceği anlamına geldiğine dikkat çekti.

Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj

"SİYONİZM KAZANAMAYACAK"

Takasa hem Kassam hem de Kudüs Tugaylarının katılımının büyük anlam ifade ettiği belirtirken platformda yer alan "siyonizm kazanamayacak" pankartının da önemli bir mesaj olduğu belirtildi.

Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj

Platformun zeminine üzerinde "başarısızlık" yazılı İsrail askerlerinin fotoğraflarının da yerleştirildiği belirtilirken resimlerin üzerine basıldığı da vurgulandı.