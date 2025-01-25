Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj

Gazze'de İsrail'e verilen tek mesaj Tavor silahlarla da kalmadı.

TEK MESAJ TAVOR DEĞİL El Cezire muhabirleri, Gazze'de rehine takası sırasında "siyonizm kazanamayacak" sloganının dahi dikkatle seçildiğini vurguladı.

ZAFER GAZZE'NİN Gazze'deki Filistin Meydanı'nın Gazzeliler için tarihi bir sembol olduğu belirtilirken takasın burada yapılmasıyla İsrail güçlerinin buraya tanklarla girdiği, Gazze'yi ele geçirmiş gibi bir hava oluşturduğu günlere atıf yapıldığına dikkat çekildi.

Medya Uzmanı Fayed Ebu Shamala ise İsrailli dört kadın askerin teslim edildiği platformun dört ayrı mesaj verdiğine dikkat çekti. Masada Filistin bayrağı yer alırken İsrail bayrağı yer almıyordu. Siyasi protokollerde her iki tarafın bayrağının bulunduğuna dikkat çeken Shamala, bunun Filistin'de yalnızca Filistin halkının barınabileceği anlamına geldiğine dikkat çekti.