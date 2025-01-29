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Hindistan'da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: Çok sayıda ölü var!

Hindistan'da düzenlenen Maha Kumbh Mela festivalinde felaket yaşandı. 12 yılda bir düzenlenen ve 45 gün süren festivalde izdiham çıktı. İzdihamda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu. Nedir bu Maha Kumbh Mela festivali?

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 10:36 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 10:36
Hindistan’da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: Çok sayıda ölü var!

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin kuzeyindeki Allahabad kentinde düzenlenen Maha Kumbh Mela festivalinde yaşanan izdihamda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: Çok sayıda ölü var!

12 YILDA 1 DÜZENLENİYOR 45 GÜN SÜRÜYOR

India Today gazetesinin haberine göre, Allahabad kentinde 12 yılda bir düzenlenen ve 45 gün süren festivalde izdiham çıktı.

Hindistan’da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: Çok sayıda ölü var!

10 KİŞİ ÖLDÜ

İzdihamda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Hindistan’da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: Çok sayıda ölü var!

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, Triveni Sangam Nehri'ne yıkanarak günahlarından arınmak amacıyla giden bazı kişilerin, bariyerlerin üzerinden atlaması nedeniyle izdiham yaşandığını bildirdi.

Hindistan’da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: Çok sayıda ölü var!

13 Ocak'ta milyonların katılımıyla başlayan festival kapsamında, kentte ziyaretçilerin konaklaması için 160 binden fazla çadır ve yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda geçici yollar inşa edildi.

Hindistan’da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: Çok sayıda ölü var!

Bu yıl "kutsal su" olarak kabul edilen, Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği noktadaki Triveni Sangam Nehri'ne, 45 gün boyunca 400 milyondan fazla Hindu'nun "hacı" olmak için girmesi bekleniyor.

Hindistan’da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: Çok sayıda ölü var!

NEDİR BU MAHA KUMBH MELA FESTİVALİ

Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.

Hindistan’da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: Çok sayıda ölü var!

Maha Kumbh Mela, "dünyanın en büyük dini festivali" kabul ediliyor. Allahabad kentinde, 2001 yılında Ganj Nehri'ne girmek için aynı gün bir araya gelen 60 milyon kişi, dünya rekoru kırmıştı.

Hindistan’da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: Çok sayıda ölü var!

Ayrıca milyonlarca Hindu, Kovid-19 salgınına rağmen 2021 yılında Triveni Sangam Nehri'ne girerek yıkanmıştı.

Hindistan’da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: Çok sayıda ölü var!

FOTOĞRAF: AA

Hindistan’da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: Çok sayıda ölü var!
Hindistan’da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: Çok sayıda ölü var!
Hindistan’da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: Çok sayıda ölü var!
Hindistan’da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: Çok sayıda ölü var!
Hindistan’da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: Çok sayıda ölü var!