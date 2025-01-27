ABD'den İsrail'e "sarsılmaz" destek! "Gazze'yi boşaltma" planına Hamas, Mısır ve Ürdün'den tepki | Netzarim Koridoru açıldı

İsrail, Hamas'la mutabakata vardığı anlaşmayı çiğneyip ihlallerde bulunarak süreci sabote ederken Netzarim Koridoru'nun açılmasıyla Filistinliler, Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönmeye başladı.
ABD'DEN GAZZE'Yİ BOŞALTMA PLANI
ABD ise Gazze üzerine tasarlanan skandal bir planı duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki 1 milyondan fazla Filistinlinin başka ülkelere taşınması ve orada konut inşa edilmesi gerektiğini savundu. Gazze'yi boşaltma planını ayan beyan söyleyen Trump, hem Ürdün hem de Mısır'dan göçmenleri barındırmasını istedi.
PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
Gazze halkının tehcir edilmesine yönelik plan sonrası Mısır, Ürdün, Hamas ve Arap Birliği'nden peşi sıra açıklamalar geldi.
Bu bağlamda Takvim.com.tr bölgedeki son gelişmeleri dakika dakika sizler için derledi.
Filistinlilerin "Tüm planlarınız boşa çıktı. Evlerimize dönüyoruz" pankartları taşıdığı görüldü.
Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi çağrısının kabul edilemez olduğunu, bu yöndeki girişimlerin de başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı.
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, “Filistin halkını topraklarından sürme, ilhak etme veya yerleşim birimlerini genişletme yoluyla topraklarından çıkarma girişimlerinin geçmişte başarısız olduğu, kabul edilemez olduğu ve uluslararası hukuku ihlal ettiği kanıtlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.
İnsanların zorla yerinden edilmesinin ve topraklarından sürülmesinin ancak etnik temizlik olarak adlandırılabileceğine vurgu yapılan açıklamada, “Arap ülkeleri ve uluslararası toplumca mutabakat sağlanmış bu sabit prensiplerin ve istikrarlı belirleyicilerin herhangi bir şekilde çiğnenmesi, sadece çatışmayı uzatacak ve barışı daha da uzaklaştıracaktır.” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Filistin davasının bir halk ve toprak davası olduğuna işaret edilerek, bu halkın kendi topraklarından çıkarılması girişimlerinin kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı nitelik taşıdığı vurgulandı.
Mevcut aşamanın Gazze Şeridi’nde varılan ateşkes anlaşmasının sağlamlaştırılması ve sürdürülmesi için ortak çalışmayı gerektirdiğine işaret edilen açıklamada, Filistin halkının Gazze Şeridi’nde 15 ayı aşkın bir süre içinde tarihte benzeri görülmemiş korkunç bir vahşete maruz kaldığı belirtildi.
Açıklamada, “İki devletli çözümün barışa giden bir yol olduğuna inanan tüm dünya ülkelerini, bu çözüme ulaşmak için güvenilir bir yol başlatmak ve bunu mümkün olan en kısa sürede sahada uygulamak için gayretle ve derhal çalışmaya çağırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Hamas, Mısır ve Ürdün'ün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri topraklarından sürme çağrısını reddetmesini takdir ederek, bunu "asil bir tutum" olarak değerlendirdi.
Hareketten yapılan yazılı açıklamada, “Filistinli halkımızın yerlerinden edilmesini, herhangi bir bahane veya gerekçeyle topraklarından nakledilmesini veya sökülüp atılmasını reddeden Mısır ve Ürdün'ün asil tutumunu takdir ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Filistin halkının topraklarına bağlılığını göstererek yerinden edilmeyi ve sürgünü reddettiğine dikkat çekilerek, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatına, Filistin halkının her türlü yerinden edilmesini kesin bir dille reddetme ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma yönündeki ulusal haklarını destekleme çağrısı yapıldı.
Mısır, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddettiğini açıklayarak, bölgenin istikrarına yönelik tehdit konusunda uyardı ve uluslararası topluma iki devletli çözümün fiilen uygulanması çağrısı yapmıştı.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de, ülkesinin Filistinlilerin topraklarında kalma hakkını destekleme konusundaki kararlılığını vurgulayarak Filistinlilerin tehcir edilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiğini belirtmişti.
- Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.
Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.
Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.
Mısır, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddettiğini açıklayarak, bölgenin istikrarına yönelik tehdit konusunda uyardı ve uluslararası topluma iki devletli çözümün fiilen uygulanması çağrısı yaptı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mısır’ın, Filistin halkının kendi topraklarındaki kararlılığına, meşru haklarına ve uluslararası hukuk ile uluslararası insani hukuk ilkelerine bağlı kalmasına desteği devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.
Filistinlilerin her ne şekilde olursa olsun, geçici veya uzun vadeli bir şekilde, topraklarından tehcir edilmesinin, topraklarını terk etmeye zorlanmasının ve topraklarını terk etmeye teşvik edilmesinin kabul edilemeyeceği vurgusu yapılan açıklamada, bunun bölgesel istikrarı ve barış imkanlarını tehdit ettiği uyarısı yapıldı.
Açıklamada, uluslararası topluma başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak iki devletli çözümü uygulamaya koyma çağrısı yapıldı.
- Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.
Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.
Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de, ülkesinin Filistinlilerin topraklarında kalma hakkını destekleme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, Filistinlilerin tehcir edilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiğini belirtmişti.
ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, ABD'nin, İsrail'in savunması için ihtiyaç duyduğu imkanları sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Hegseth ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Hegseth, görüşmede Başkan Trump liderliğindeki ABD'nin, İsrail'in savunması için ihtiyaç duyduğu imkanları sağlamaya kararlı olduğunu ifade etti.
Görüşmede, devam eden tehditler karşısında ortak güvenlik hedefleri geliştirilmesinin önemi vurgulanırken, iki ülke arasındaki sarsılmaz bağa da dikkat çekildi.
Hegseth ve Netanyahu, yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.
İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise Netanyahu'nun yeni görevinden dolayı Hegseth'i tebrik ettiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya attı.
Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulundu. Bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söyledi.