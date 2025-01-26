ABD'nin Gazze'yi "Filistinsizleştirme" planı! Trump Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü | İsrail'e 2 tonluk bomba onayı

ABD Başkanı Donald Trump 21 Ocak'ta Gazze 'de sağlanan ateşkesin devam edeceğinden emin olmadığını belirterek "Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı. Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir, Gazze ile gerçekten güzel şeyler yapılabilir" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump (Takvim.com.tr)

Trump, hem Ürdün hem de Mısır'ın göçmenleri barındırmasını istediğini belirterek, konuyu Pazar günü Mısır Cumhurbaşkanı Abd ulfettah es-Sisi ile görüşeceğini söyledi.

"Bir buçuk milyon insandan bahsediyorsunuz ve biz oraları temizliyoruz" diyen Trump şu ifadeleri kullandı:

"Bilmiyorum, bir şeyler olması gerekiyor, ama şu anda tam anlamıyla bir yıkım sahası. Neredeyse her şey yıkıldı ve orada insanlar ölüyor, bu yüzden bazı Arap ülkeleriyle ilişki kurmayı ve değişiklik olsun diye barış içinde yaşayabileceklerini düşündüğüm farklı bir yere konut inşa etmeyi tercih ederim."