ABD'nin Gazze'yi "Filistinsizleştirme" planı! Trump Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü | İsrail'e 2 tonluk bomba onayı

Ölüm silahları üç aşamadan oluşan ateşkes ile kısmen de olsa sustu. İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldı.
Karşılıklı esir takasları yapılırken İsrail ateşkes anlaşmasını ihlal etti.
GAZZE İÇİN NE DEDİ, NE YAPTI!
ABD Başkanı Donald Trump 21 Ocak'ta Gazze'de sağlanan ateşkesin devam edeceğinden emin olmadığını belirterek "Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı. Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir, Gazze ile gerçekten güzel şeyler yapılabilir" şeklinde konuştu.1 MİLYON FİLİSTİNLİYİ GAZZE'DEN SÜRME PLANI
"Bir buçuk milyon insandan bahsediyorsunuz ve biz oraları temizliyoruz" diyen Trump şu ifadeleri kullandı:
"Bilmiyorum, bir şeyler olması gerekiyor, ama şu anda tam anlamıyla bir yıkım sahası. Neredeyse her şey yıkıldı ve orada insanlar ölüyor, bu yüzden bazı Arap ülkeleriyle ilişki kurmayı ve değişiklik olsun diye barış içinde yaşayabileceklerini düşündüğüm farklı bir yere konut inşa etmeyi tercih ederim."
İSRAİL'E 2 TONLUK BOMBA
Öte yandan ABD, soykırımın hamisi olmayı sürdürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump İsrail'e 2 bin kiloluk bomba sağlanması konusundaki Biden dönemindeki yasağı kaldırdığını doğruladı. Trump, "Bugün onları serbest bıraktık ve onlar alacaklar. Onlar için ödeme yaptılar ve uzun zamandır onları bekliyorlardı" dedi.