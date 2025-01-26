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ABD'nin Gazze'yi "Filistinsizleştirme" planı! Trump Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü | İsrail'e 2 tonluk bomba onayı

ABD Gazze'yi "Filistinsizleştirmek" istiyor. Geride bıraktığımız günlerde Gazze için "İlginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir" diyen ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile Gazze Şeridi'ndeki 1 milyondan fazla Filistinlinin başka ülkelere taşınması ve orada konut inşa edilmesiyle ilgili bir plan hakkında görüştüğünü açıkladı. Trump, hem Ürdün hem de Mısır'ın göçmenleri barındırmasını istediğini belirterek Sisi'yi arayacağını söyledi. Öte yandan ABD, İsrail'e 2 tonluk bomba göndereceğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 06:45 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 07:03
ABD’nin Gazze’yi Filistinsizleştirme planı! Trump Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü | İsrail’e 2 tonluk bomba onayı

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    Gazze'de 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak 2025'e kadar silahlar hiç susmadı. Soykırımcı terör devleti İsrail, 50 bine yakın Filistinliyi şehit etti.

    Ölüm silahları üç aşamadan oluşan ateşkes ile kısmen de olsa sustu. İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldı.

    Karşılıklı esir takasları yapılırken İsrail ateşkes anlaşmasını ihlal etti.

    ABD Başkanı Trump (Takvim.com.tr)ABD Başkanı Trump (Takvim.com.tr)

    GAZZE İÇİN NE DEDİ, NE YAPTI!

    ABD Başkanı Donald Trump 21 Ocak'ta Gazze'de sağlanan ateşkesin devam edeceğinden emin olmadığını belirterek "Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı. Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir, Gazze ile gerçekten güzel şeyler yapılabilir" şeklinde konuştu.

    1 MİLYON FİLİSTİNLİYİ GAZZE'DEN SÜRME PLANI

    Trump bugün de Ürdün Kralı Abdullah ile Gazze Şeridi'ndeki 1 milyondan fazla Filistinlinin başka ülkelere taşınması ve orada konut inşa edilmesiyle ilgili olası bir plan hakkında görüştüğünü açıkladı.

    Trump, Abdullah'tan ülkesine daha fazla Filistinli kabul etmesini istedi.

    Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, Kral Abdullah ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Ona, daha fazlasını üstlenmeni istediğimi söyledim, çünkü şu anda Gazze Şeridi'nin tamamına bakıyorum ve orası bir karmaşa, gerçek bir karmaşa" dedi.
    ABD Başkanı Trump (Takvim.com.tr)ABD Başkanı Trump (Takvim.com.tr)

    "FARKLI BİR YERE KONUT İNŞA ETMEYİ TERCİH EDERİM"

    Trump, hem Ürdün hem de Mısır'ın göçmenleri barındırmasını istediğini belirterek, konuyu Pazar günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşeceğini söyledi.

    "Bir buçuk milyon insandan bahsediyorsunuz ve biz oraları temizliyoruz" diyen Trump şu ifadeleri kullandı:

    "Bilmiyorum, bir şeyler olması gerekiyor, ama şu anda tam anlamıyla bir yıkım sahası. Neredeyse her şey yıkıldı ve orada insanlar ölüyor, bu yüzden bazı Arap ülkeleriyle ilişki kurmayı ve değişiklik olsun diye barış içinde yaşayabileceklerini düşündüğüm farklı bir yere konut inşa etmeyi tercih ederim."

    ABD Başkanı Trump (Takvim.com.tr)ABD Başkanı Trump (Takvim.com.tr)

    İSRAİL'E 2 TONLUK BOMBA

    Öte yandan ABD, soykırımın hamisi olmayı sürdürüyor.

    ABD Başkanı Donald Trump İsrail'e 2 bin kiloluk bomba sağlanması konusundaki Biden dönemindeki yasağı kaldırdığını doğruladı. Trump, "Bugün onları serbest bıraktık ve onlar alacaklar. Onlar için ödeme yaptılar ve uzun zamandır onları bekliyorlardı" dedi.




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