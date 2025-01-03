Joe Biden felç mi geçirdi? Elinde morluk, dudağında yara

Beyaz Saray'da Joe Biden ile Donald Trump arasında devir teslime günler kala mevcut Başkan Biden ile ilgili çok konuşulacak bir iddia komplo teorilerini tetikledi.

Joe Biden, Reuters

BIDEN'IN ELİNDE GİZEMLİ LEKE

82 yaşındaki başkan, görev süresi boyunca atanan federal yargıç sayısının rekor seviyeye ulaşmasını anmak amacıyla perşembe günü Beyaz Saray'daki Devlet Yemek Odası'nda bir kutlama düzenledi.

Biden konuşurken izleyiciler başkanın sol elinde bir leke olduğunu fark etti.



Biden konuşurken izleyiciler başkanın sol elinde bir leke olduğunu fark etti, Reuters

MAKYAJLA KAPATILMIŞ GİBİ

Madeni para büyüklüğündeki leke koyu mor renkteydi ve makyajla kısmen kapatılmış bir morluğa benziyordu.

Madeni para büyüklüğündeki leke koyu mor renkteydi ve makyajla kısmen kapatılmış bir morluğa benziyordu, Reuters

KOMPLO TEORİLERİ PATLADI

Leke internette bir dizi komplo teorisine yol açtı. En çok konuşulan iddia ise Biden'ın yakın zamanda damardan ilaç aldığına yönelikti.

82 yaşındaki başkanın sağlık durumu, The Wall Street Journal'ın 19 Aralık'ta danışmanlarının, "zayıflamış" bir başkanla tüm görev süresi boyunca nasıl başa çıktıklarını anlatan bir haber yayımlamasının ardından yeniden gündemde yer almaya başladı.

Raporda, danışmanların Biden'a sahneye nereden çıkılacağı gibi bariz talimatları tekrarlaması gerekeceği ortaya konuldu.

DÜŞÜP DUDAĞINI MI PATLATTI?

Morarmış elden önce Biden'ın dudağında da bir iz fark edilmiş ve düşüp dudağını patlattığı iddia edilmişti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Biden berbat görünüyor. Alt dudağı düşmüş ve şişmiş gibi görünüyor" dedi.

Biden'ın dudağındaki iz dikkat çekti, Reuters

DİŞ TEDAVİSİ Mİ FELÇ Mİ?

Kullanıcılar Biden için "Diş tedavisi mi gördü? Düştü mü yoksa felç mi geçirdi?" sorularını sordu.

Beyaz Saray'ı etiketleyen bir sosyal medya kullanıcısı ise "Biden konuşmasından önce düşmüş ve kalkamayacak gibi görünüyordu" ifadelerini kullandı.