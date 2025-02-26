Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna çıkışları, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i açık tehditleri ve Almanya'nın yeni Şansölyesi seçilen Friedrich Merz'in Avrupa'nın ABD'den adım adım bağımsızlığa kavuşması gerektiğine yönelik sözleri kıtayı adım adım savaşa sürüklüyor.
UKRAYNA SAVAŞI KITALARI AŞTI
ABD, Ukrayna, Rusya ve Avrupa derken kriz artık tek bir bölgeyle kalmıyor kıtaları aşıyor. Trump Zelenskiy'i Ukrayna Savaşı'nı başlatıp sürdürmekle suçlarken Ukrayna'nın maden ve minerallerine göz koydu. Trump ABD'nin Ukrayna'ya savaş için çok fazla yardım sağladığını belirtirken Washington'ın yolladığı parayı geri almaya çalışıyor.
AVRUPA'DA NÜKLEER PANİK
Trump'ın çıkışları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temasları derken Avrupa'da panik başladı. Batı basını Avrupa'nın yalnız ve güvensiz olduğunu vurguluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Washington ziyaretinde Almanya Şansölyesi Merz'i aradığı ve Avrupa'yı korumak için nükleer caydırıcılığını kullanmaya hazır olduğunu bildirdiği iddia edildi.
"AVRUPA PUTİN'E TEK BAŞINA KARŞI KOYABİLİR Mİ?
Bugün The Economist'in yaptığı bir haber ise oldukça dikkat çekti. "Avrupa, Vladimir Putin'in Rusya'sına tek başına karşı koyabilir mi?" diye soran İngiliz The Economist, "Bağımsız bir ordu, hava kuvvetleri ve nükleer bombanın bedeli yüksek olacaktır" ifadelerini kullandı.
HANGİ ÜLKENİN NE KADAR NÜKLEER BAŞLIĞI VAR?
Peki olası bir savaş durumuna karşı dünyada hangi ülkenin kullanıma hazır ne kadar nükleer başlığı var?
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) 2024 tarihli son verilerine göre 9 ülkenin nükleer savaş başlığı bulunuyor. Fakat tüm bir ülkenin nükleer savaş başlığı olması olası bir savaş durumunda hazır başlıkları olduğu anlamına gelmiyor.
Operasyonel savaş başlığı "Füze sistemlerine monte edilmiş, Uçaklara yüklenmeye hazır veya Denizaltılar veya karadaki füze rampalarına yerleştirilmiş durumdaki başlıklar" anlamına geliyor.
İşte SIPRI verilerine göre ülkelerin sahip olduğu nükleer savaş başlığı sayıları.
ABD
Operasyonel Savaş Başlığı
1.770
Depolanan Savaş Başlığı
1.938
Toplam Askeri Envanter
3.708
Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı
1.336
Toplam Envanter
5.044
RUSYA
Operasyonel Savaş Başlığı
1.710
Depolanan Savaş Başlığı
2.670
Toplam Askeri Envanter
4.380
Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı
1.200
Toplam Envanter
5.580
İNGİLTERE
Operasyonel Savaş Başlığı
120
Depolanan Savaş Başlığı
105
Toplam Askeri Envanter
225
Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı
–
Toplam Envanter
225
FRANSA
Operasyonel Savaş Başlığı
280
Depolanan Savaş Başlığı
10
Toplam Askeri Envanter
290
Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı
. .
Toplam Envanter
290
ÇİN
Operasyonel Savaş Başlığı
24
Depolanan Savaş Başlığı
476
Toplam Askeri Envanter
500
Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı
–
Toplam Envanter
500
HİNDİSTAN
Operasyonel Savaş Başlığı
–
Depolanan Savaş Başlığı
172
Toplam Askeri Envanter
172
Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı
. .
Toplam Envanter
172
PAKİSTAN
Operasyonel Savaş Başlığı
–
Depolanan Savaş Başlığı
170
Toplam Askeri Envanter
170
Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı
. .
Toplam Envanter
170
KUZEY KORE
Operasyonel Savaş Başlığı
–
Depolanan Savaş Başlığı
50
Toplam Askeri Envanter
50
Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı
. .
Toplam Envanter
50
İSRAİL
Operasyonel Savaş Başlığı
–
Depolanan Savaş Başlığı
90
Toplam Askeri Envanter
90
Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı
. .
Toplam Envanter
90
DÜNYADA TOPLAM
Operasyonel Savaş Başlığı
3.904
Depolanan Savaş Başlığı
5.681
Toplam Askeri Envanter
9.585
Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı
2.536
Toplam Envanter
12.121