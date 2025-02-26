Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna çıkışları, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i açık tehditleri ve Almanya'nın yeni Şansölyesi seçilen Friedrich Merz'in Avrupa'nın ABD'den adım adım bağımsızlığa kavuşması gerektiğine yönelik sözleri kıtayı adım adım savaşa sürüklüyor.

UKRAYNA SAVAŞI KITALARI AŞTI ABD, Ukrayna, Rusya ve Avrupa derken kriz artık tek bir bölgeyle kalmıyor kıtaları aşıyor. Trump Zelenskiy'i Ukrayna Savaşı'nı başlatıp sürdürmekle suçlarken Ukrayna'nın maden ve minerallerine göz koydu. Trump ABD'nin Ukrayna'ya savaş için çok fazla yardım sağladığını belirtirken Washington'ın yolladığı parayı geri almaya çalışıyor.

AVRUPA'DA NÜKLEER PANİK Trump'ın çıkışları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temasları derken Avrupa'da panik başladı. Batı basını Avrupa'nın yalnız ve güvensiz olduğunu vurguluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Washington ziyaretinde Almanya Şansölyesi Merz'i aradığı ve Avrupa'yı korumak için nükleer caydırıcılığını kullanmaya hazır olduğunu bildirdiği iddia edildi.

"AVRUPA PUTİN'E TEK BAŞINA KARŞI KOYABİLİR Mİ? Bugün The Economist'in yaptığı bir haber ise oldukça dikkat çekti. "Avrupa, Vladimir Putin'in Rusya'sına tek başına karşı koyabilir mi?" diye soran İngiliz The Economist, "Bağımsız bir ordu, hava kuvvetleri ve nükleer bombanın bedeli yüksek olacaktır" ifadelerini kullandı.