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Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yönelik çıkışları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temasları, yeni seçilen Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in ABD'den bağımsızlaşma ifadesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD'ye karşı nükleer caydırıcılık çıkışının ardından Avrupa'da nükleer savaş paniği başladı. İngiliz basını "Avrupa, Vladimir Putin'in Rusya'sına tek başına karşı koyabilir mi?" diye sorarken ülkelerin nükleer güçleri ise merak konusu oldu. Peki hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? İşte ülke ülke nükleer kuvvetler…

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 17:10 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 17:40
Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna çıkışları, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i açık tehditleri ve Almanya'nın yeni Şansölyesi seçilen Friedrich Merz'in Avrupa'nın ABD'den adım adım bağımsızlığa kavuşması gerektiğine yönelik sözleri kıtayı adım adım savaşa sürüklüyor.

Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

UKRAYNA SAVAŞI KITALARI AŞTI

ABD, Ukrayna, Rusya ve Avrupa derken kriz artık tek bir bölgeyle kalmıyor kıtaları aşıyor. Trump Zelenskiy'i Ukrayna Savaşı'nı başlatıp sürdürmekle suçlarken Ukrayna'nın maden ve minerallerine göz koydu. Trump ABD'nin Ukrayna'ya savaş için çok fazla yardım sağladığını belirtirken Washington'ın yolladığı parayı geri almaya çalışıyor.

Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

AVRUPA'DA NÜKLEER PANİK

Trump'ın çıkışları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temasları derken Avrupa'da panik başladı. Batı basını Avrupa'nın yalnız ve güvensiz olduğunu vurguluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Washington ziyaretinde Almanya Şansölyesi Merz'i aradığı ve Avrupa'yı korumak için nükleer caydırıcılığını kullanmaya hazır olduğunu bildirdiği iddia edildi.

Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

"AVRUPA PUTİN'E TEK BAŞINA KARŞI KOYABİLİR Mİ?

Bugün The Economist'in yaptığı bir haber ise oldukça dikkat çekti. "Avrupa, Vladimir Putin'in Rusya'sına tek başına karşı koyabilir mi?" diye soran İngiliz The Economist, "Bağımsız bir ordu, hava kuvvetleri ve nükleer bombanın bedeli yüksek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

HANGİ ÜLKENİN NE KADAR NÜKLEER BAŞLIĞI VAR?

Peki olası bir savaş durumuna karşı dünyada hangi ülkenin kullanıma hazır ne kadar nükleer başlığı var?

Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) 2024 tarihli son verilerine göre 9 ülkenin nükleer savaş başlığı bulunuyor. Fakat tüm bir ülkenin nükleer savaş başlığı olması olası bir savaş durumunda hazır başlıkları olduğu anlamına gelmiyor.

Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Operasyonel savaş başlığı "Füze sistemlerine monte edilmiş, Uçaklara yüklenmeye hazır veya Denizaltılar veya karadaki füze rampalarına yerleştirilmiş durumdaki başlıklar" anlamına geliyor.

Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

İşte SIPRI verilerine göre ülkelerin sahip olduğu nükleer savaş başlığı sayıları.

Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

ABD

Operasyonel Savaş Başlığı

1.770

Depolanan Savaş Başlığı

1.938

Toplam Askeri Envanter

3.708

Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı

1.336

Toplam Envanter

5.044

Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

RUSYA

Operasyonel Savaş Başlığı

1.710

Depolanan Savaş Başlığı

2.670

Toplam Askeri Envanter

4.380

Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı

1.200

Toplam Envanter

5.580

Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

İNGİLTERE

Operasyonel Savaş Başlığı

120

Depolanan Savaş Başlığı

105

Toplam Askeri Envanter

225

Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı

Toplam Envanter

225

Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

FRANSA

Operasyonel Savaş Başlığı

280

Depolanan Savaş Başlığı

10

Toplam Askeri Envanter

290

Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı

. .

Toplam Envanter

290

Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

ÇİN

Operasyonel Savaş Başlığı

24

Depolanan Savaş Başlığı

476

Toplam Askeri Envanter

500

Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı

Toplam Envanter

500

Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

HİNDİSTAN

Operasyonel Savaş Başlığı

Depolanan Savaş Başlığı

172

Toplam Askeri Envanter

172

Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı

. .

Toplam Envanter

172

Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

PAKİSTAN

Operasyonel Savaş Başlığı

Depolanan Savaş Başlığı

170

Toplam Askeri Envanter

170

Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı

. .

Toplam Envanter

170

Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

KUZEY KORE

Operasyonel Savaş Başlığı

Depolanan Savaş Başlığı

50

Toplam Askeri Envanter

50

Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı

. .

Toplam Envanter

50

Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

İSRAİL

Operasyonel Savaş Başlığı

Depolanan Savaş Başlığı

90

Toplam Askeri Envanter

90

Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı

. .

Toplam Envanter

90

Avrupa’da nükleer panik: Savaş kıtaları aştı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

DÜNYADA TOPLAM

Operasyonel Savaş Başlığı

3.904

Depolanan Savaş Başlığı

5.681

Toplam Askeri Envanter

9.585

Emekliye Ayrılmış Savaş Başlığı

2.536

Toplam Envanter

12.121