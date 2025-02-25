Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

Trump Macron'a önceliğinin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en büyük ve en ölümcül savaşını "haftalar" içinde bitirmek olduğunu söyledi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaş sona erdiğinde Avrupa birliklerinin Ukrayna'da barışı koruma görevi yapması konusunda "sorun olmadığını" söylediğini iddia etti.

ABD Başkanı ayrıca, 24 Şubat 2022'deki işgalin bir sonucu olarak şu anda kapsamlı ABD yaptırımları altında olan Moskova ile "bazı ekonomik kalkınma anlaşmaları yapmaya çalışmakla" ilgilendiğini söyledi.

Trump ayrıca, "Akıllı davranırsak haftalar içinde bitirebileceğimizi düşünüyorum. Akıllı davranmazsak devam edecek ve ölmemesi gereken genç, güzel insanları kaybetmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

2017'DE BAŞLADI! TAM 29 SANİYE İki liderin tokalaşma mücadelesi bir ilk değil. 2017 yılında Brüksel'deki NATO Zirvesi sırasında Trump ve Macron'un tokalaşması dikkat çekmişti. İki lider 29 saniye boyunca el sıkışmıştı.