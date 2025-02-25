Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a düzenlediği ziyaret iki liderin ilginç anlarıyla gündeme damga vurdu.
TRUMP-MACRON ZİRVESİNDE GÜNDEME DAMGA VURAN AN
Trump ve Macron Ukrayna Savaşı'nı görüşürken çekişmeli tokalaşmaları gündeme damga vurdu.
Pazartesi günü Beyaz Saray dışında ilk kez bir araya gelen ikili fotoğraf çektirirken yaklaşık 12 saniye boyunca tokalaşması dikkat çekti. İki lider 2017'de de 29 saniye boyunca el sıkıştıkları anlarla gündeme damga vurmuştu.
TRUMP ELİNİ MACRON'UN BACAĞINA KOYDU MÜCADELE BAŞLADI
Pazartesi günü yapılan görüşmede tokalaşma seansı Oval Ofis'in dışı ile kalmadı. Trump Fransız lidere bağırarak seslendi ve ardından elini Macron'un bacağına koydu. Macron ise Trump'ın bacağından alıp tokalaşmaya çalıştı. İkilinin mücadelesi ise çok konuşuldu.
TOKALAŞMA MÜCADELESİ
Basın toplantısında ise Trump'ın Macron'un kolunu garip bir şekilde büktüğü, ardından yumruğunu sıkıp izleyicilere döndüğü görüldü.
Trump Macron'a önceliğinin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en büyük ve en ölümcül savaşını "haftalar" içinde bitirmek olduğunu söyledi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaş sona erdiğinde Avrupa birliklerinin Ukrayna'da barışı koruma görevi yapması konusunda "sorun olmadığını" söylediğini iddia etti.
ABD Başkanı ayrıca, 24 Şubat 2022'deki işgalin bir sonucu olarak şu anda kapsamlı ABD yaptırımları altında olan Moskova ile "bazı ekonomik kalkınma anlaşmaları yapmaya çalışmakla" ilgilendiğini söyledi.
Trump ayrıca, "Akıllı davranırsak haftalar içinde bitirebileceğimizi düşünüyorum. Akıllı davranmazsak devam edecek ve ölmemesi gereken genç, güzel insanları kaybetmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
2017'DE BAŞLADI! TAM 29 SANİYE
İki liderin tokalaşma mücadelesi bir ilk değil. 2017 yılında Brüksel'deki NATO Zirvesi sırasında Trump ve Macron'un tokalaşması dikkat çekmişti. İki lider 29 saniye boyunca el sıkışmıştı.
EL SIKIŞMA SAVAŞINI MACRON İTİRAF ETMİŞTİ
Macron, bu tokalaşmanın bilinçli bir güç gösterisi olduğunu belirterek "Sembolik de olsa en ufak bir teslimiyet göstermemek gerekir. Bu şekilde saygı görürsünüz." demişti.
İşte Trump-Macron görüşmesinden gündeme damga vuran anlar...
İşte Trump-Macron görüşmesinden gündeme damga vuran anlar...
İşte Trump-Macron görüşmesinden gündeme damga vuran anlar...
İşte Trump-Macron görüşmesinden gündeme damga vuran anlar...
İşte Trump-Macron görüşmesinden gündeme damga vuran anlar...