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Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaretinde iki liderin ilginç anları gündeme damga vurdu. İki lider tam üç kez saniyelerce tokalaştı. Trump elini Macron'un bacağına koyarken Macron ise Trump'ın elini tutup uzaklaştırmaya çalıştı. Oval Ofis'teki görüşmede tokalaşma mücadelesi viral olurken Macron'un eski bir konuşması da akıllara geldi. İşte Trump-Macron görüşmesinin gündeme damga vuran anları...

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 10:00 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 10:04
Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a düzenlediği ziyaret iki liderin ilginç anlarıyla gündeme damga vurdu.

Macron ve Trump'ın tokalaşma mücadelesi kameralardan kaçmadı

Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

TRUMP-MACRON ZİRVESİNDE GÜNDEME DAMGA VURAN AN

Trump ve Macron Ukrayna Savaşı'nı görüşürken çekişmeli tokalaşmaları gündeme damga vurdu.

Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

Pazartesi günü Beyaz Saray dışında ilk kez bir araya gelen ikili fotoğraf çektirirken yaklaşık 12 saniye boyunca tokalaşması dikkat çekti. İki lider 2017'de de 29 saniye boyunca el sıkıştıkları anlarla gündeme damga vurmuştu.

Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

TRUMP ELİNİ MACRON'UN BACAĞINA KOYDU MÜCADELE BAŞLADI

Pazartesi günü yapılan görüşmede tokalaşma seansı Oval Ofis'in dışı ile kalmadı. Trump Fransız lidere bağırarak seslendi ve ardından elini Macron'un bacağına koydu. Macron ise Trump'ın bacağından alıp tokalaşmaya çalıştı. İkilinin mücadelesi ise çok konuşuldu.

Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

TOKALAŞMA MÜCADELESİ

Basın toplantısında ise Trump'ın Macron'un kolunu garip bir şekilde büktüğü, ardından yumruğunu sıkıp izleyicilere döndüğü görüldü.

Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

Trump Macron'a önceliğinin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en büyük ve en ölümcül savaşını "haftalar" içinde bitirmek olduğunu söyledi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaş sona erdiğinde Avrupa birliklerinin Ukrayna'da barışı koruma görevi yapması konusunda "sorun olmadığını" söylediğini iddia etti.

Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

ABD Başkanı ayrıca, 24 Şubat 2022'deki işgalin bir sonucu olarak şu anda kapsamlı ABD yaptırımları altında olan Moskova ile "bazı ekonomik kalkınma anlaşmaları yapmaya çalışmakla" ilgilendiğini söyledi.

Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

Trump ayrıca, "Akıllı davranırsak haftalar içinde bitirebileceğimizi düşünüyorum. Akıllı davranmazsak devam edecek ve ölmemesi gereken genç, güzel insanları kaybetmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

2017'DE BAŞLADI! TAM 29 SANİYE

İki liderin tokalaşma mücadelesi bir ilk değil. 2017 yılında Brüksel'deki NATO Zirvesi sırasında Trump ve Macron'un tokalaşması dikkat çekmişti. İki lider 29 saniye boyunca el sıkışmıştı.

Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

EL SIKIŞMA SAVAŞINI MACRON İTİRAF ETMİŞTİ

Macron, bu tokalaşmanın bilinçli bir güç gösterisi olduğunu belirterek "Sembolik de olsa en ufak bir teslimiyet göstermemek gerekir. Bu şekilde saygı görürsünüz." demişti.

Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

İşte Trump-Macron görüşmesinden gündeme damga vuran anlar...

Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

İşte Trump-Macron görüşmesinden gündeme damga vuran anlar...

Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

İşte Trump-Macron görüşmesinden gündeme damga vuran anlar...

Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

İşte Trump-Macron görüşmesinden gündeme damga vuran anlar...

Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

İşte Trump-Macron görüşmesinden gündeme damga vuran anlar...

Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

İşte Trump-Macron görüşmesinden gündeme damga vuran anlar...

Macron ve Trump’ın tokalaşma mücadelesi: Beyaz Saray’da yeni round! O anlar viral oldu

İşte Trump-Macron görüşmesinden gündeme damga vuran anlar...