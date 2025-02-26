Güney Afrika ’Google’a karşı harekete geçti: Ya algoritmayı düzelt ya da para öde

Google kaynaklı trafik kayıpları medya sektörü için bir tehlike doğruyor. Tüm dünyada gündem olan konuya ilişkin Google'dan ise tatmin edici hiçbir açıklama gelmiyor.

Google'a son zamanlarda birçok ülke tarafından dava açıldı ve para cezasına çarptırıldı. Şubat 2024'te Axel Springer ve Schibsted'in de bulunduğu 32 medya grubu, haksız rekabet ile gelirlerinin düştüğü gerekçesiyle 2.1 milyar euro'luk dava açtı. İspanya'daki 83 medya şirketini temsil eden The Information Media Association (AMI), reklam pazarında haksız rekabete yol açtığını gerekçe göstererek Facebook'un çatı şirketi Meta'ya karşı 550 milyon euro'luk dava açtı. Fransa ve Kanada da aynı durum nedeniyle şirket para cezasına çarptırdı.

GÜNET AFRİKA REKABET KOMİSYONU ŞİRKETE CEZA KESTİ Son olarak Güney Afrika Rekabet Komisyonu, yerel medya şirketlerini zarara uğrattıkları gerekçesiyle şirkete ceza kesti.

REKABETİ BOZDU Medya ve Dijital Platformlar Pazarı Soruşturması (MDPMI) raporunu hazırlamak 16 aydır soruşturma yürüten komisyon, Google'ın yerel haber kuruluşlarına yıllık 300 ila 500 milyon rand (Yaklaşık 16 milyon ila 27 milyon dolar) ödemesi tavsiyesinde bulundu. Bu ödemenin de 3 ila 5 yıl boyunca devam edeceğini vurguladı. Komisyon, Google'ın algoritmasının, Güney Afrika'daki küresel haber medyasını arama ve en önemli haberler için aşırı temsil etmesi ve yerel dil ve topluluk medyasını yetersiz temsil etmesi nedeniyle haber medya kuruluşları arasındaki rekabeti bozduğunu belirtti.