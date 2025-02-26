Güney Afrika ’Google’a karşı harekete geçti: Ya algoritmayı düzelt ya da para öde

Google kaynaklı trafik kayıpları medya sektörü için bir tehlike doğruyor. Tüm dünyada gündem olan konuya ilişkin Google'dan ise tatmin edici hiçbir açıklama gelmiyor.
Google'a son zamanlarda birçok ülke tarafından dava açıldı ve para cezasına çarptırıldı. Şubat 2024'te Axel Springer ve Schibsted'in de bulunduğu 32 medya grubu, haksız rekabet ile gelirlerinin düştüğü gerekçesiyle 2.1 milyar euro'luk dava açtı. İspanya'daki 83 medya şirketini temsil eden The Information Media Association (AMI), reklam pazarında haksız rekabete yol açtığını gerekçe göstererek Facebook'un çatı şirketi Meta'ya karşı 550 milyon euro'luk dava açtı. Fransa ve Kanada da aynı durum nedeniyle şirket para cezasına çarptırdı.
GÜNET AFRİKA REKABET KOMİSYONU ŞİRKETE CEZA KESTİ
Son olarak Güney Afrika Rekabet Komisyonu, yerel medya şirketlerini zarara uğrattıkları gerekçesiyle şirkete ceza kesti.
REKABETİ BOZDU
Medya ve Dijital Platformlar Pazarı Soruşturması (MDPMI) raporunu hazırlamak 16 aydır soruşturma yürüten komisyon, Google'ın yerel haber kuruluşlarına yıllık 300 ila 500 milyon rand (Yaklaşık 16 milyon ila 27 milyon dolar) ödemesi tavsiyesinde bulundu. Bu ödemenin de 3 ila 5 yıl boyunca devam edeceğini vurguladı. Komisyon, Google'ın algoritmasının, Güney Afrika'daki küresel haber medyasını arama ve en önemli haberler için aşırı temsil etmesi ve yerel dil ve topluluk medyasını yetersiz temsil etmesi nedeniyle haber medya kuruluşları arasındaki rekabeti bozduğunu belirtti.
8-11 MİLYON DOLAR GELİR KAYBINA NEDEN OLDU
Google'ın bu algoritma değişikliği sayesinde Güney Afrika'da haber içeriklerinden 800 ila 900 milyon rand (yaklaşık 43 ila 49 milyon dolar) gelir elde ettiğine dikkat çeken komisyon, arama motoru devinin bu kazancı elde ederken Güney Afrika medyasına 8 ila 11 milyon dolar gelir kaybına neden olduğunu ifade etti.
Raporda Güney Afrikalıların çoğunluğunun sosyal medyayı birincil haber kaynağı olarak kullandığına da vurgu yapıldı. Komisyon önerisiyle yerel medyanın içeriklerinin önceliğini geri kazanmayı ve bu sayede azalan gelirlerini yeniden eski seviyeye çıkarmayı hedefleniyor. Ancak bu rapor nihai değil. İlgili tarafların, nihai raporun 4-5 ay içinde yayınlanmasından önce görüşlerini sunmaları için 6 haftalık süreleri bulunuyor.
TÜRKİYE'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Komisyon, Google'ın yanı sıra X, YouTube, TikTok ve Meta gibi diğer teknoloji şirketlerine de yerel haberleri öncelikten çıkarma uygulamasını durdurma talimatı verdi. MDPMI Başkanı James Hodge, aksi taktirde yerel medyayı desteklemek amacıyla kazançlarından yüzde 5-10 oranında vergi alınması yönünde baskı yapabileceğini belirtti. Hodge ayrıca Google'ın arama algoritmalarını Güney Afrika haber medyasını destekleyecek ve yabancı platformlara yönelik önyargıyı azaltacak şekilde ayarlaması gerektiğini açıkladı.Türkiye'de de konuya ilişkin çalışmalar sürüyor. Dijital mecralarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve emek hırsızlığının önüne geçilmesi ile ilgili hazırlanan "Dijital Telif Yasası" nın yakın bir zamanda hayata geçmesi bekleniyor.