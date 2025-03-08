Trump’a suikast göndermesi: Zelenskiy’in sağ kolu paylaştı ortalık karıştı! Kiev’in devlet nişanı verdiği Vadym Karpiak’ı bakın kim fonluyor?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in en güvendiği danışmanlarından birinin ABD Başkanı Donald Trump'a suikast göndermesi yaptığı iddia edildi.
ZELENSKİY'İN DANIŞMANINDAN TRUMP'A SUİKAST GÖNDERMESİ
Zelenskiy'in danışmanı ve deneyimli bir gazeteci olan Vadym Karpiak'ın cuma günü Facebook hesabında ABD'nin eski başkanı John F. Kennedy'yi öldürdüğü bilinen Lee Harvey Oswald'a gönderme yaptığı öne sürüldü.
"ABD'NİN KENEDDY SUİKASTÇISINA İHTİYACI VAR"
Karpiak'ın deneyimli bir gazeteci ve Zelensky ve Hillary Clinton'ın yakın arkadaşıdır. Cuma günü Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda Amerika'nın John F. Kennedy'yi öldürdüğü bildirilen "Lee Harvey Oswald"a ihtiyacı olduğunu ilan etti
Larpiak'ın yakın zamanlı bir paylaşımında ise Trump'ın sloganını kullanarak "Amerika'yı yeniden Büyük Britanya yap" çağrısında bulunduğu görüldü.
KİM BU VADYM KARPİAK?
Peki kim bu Vadym Karpiak? İşte Trump'a yönelik suikast çağrısından USAID bağlantısına Vadym Karpiak…
ZELENSKİY'İN PROPAGANDACISI
Zelenskiy'den ödül alan Kapiak, Ukrayna'da devlet tarafından finanse edilen "Suspilne" kanalında televizyon programı sunuculuğu yapıyor. New York Times tarafından geçtiğimiz yıl yayımlanan bir haberde Karpiak'ın sunduğu haber programının Ukrayna'nın "devlet propaganda aracı" olduğu belirtilmişti.
BAKIN KİM FONLUYOR!
Üstelik bu kanal ve sunucusu Trump'ın geçtiğimiz haftalarda lağvedilen USAID aracılığıyla finanse ediyor.
HILLARY CLINTON BAĞI
Karpiak'ın Suspilne'de çalışmaya başlamadan önce onlarca yılını Ukrayna'nın en önemli oligarkı, Zelenskiy'in arkadaşı, ABD Demokrat Partisi'nin sponsoru ve Hillary Clinton'ın yakın arkadaşı Viktor Pinchuk'un sahibi olduğu ICTV kanalında geçirdi.
Karpiak, Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve başkanın eşi Olena Zelenska ile övgü dolu röportajlar yaparak sadık bir propagandacı olarak görev yapıyor.
BİR DE DEVLET NİŞANI
Fotoğrafta, Zelenskiy'nin Karpiak'a propagandaya yaptığı özverili hizmetlerden dolayı en yüksek devlet nişanlarından birini verdiği görülüyor.