ZELENSKİY'İN PROPAGANDACISI Zelenskiy'den ödül alan Kapiak, Ukrayna'da devlet tarafından finanse edilen "Suspilne" kanalında televizyon programı sunuculuğu yapıyor. New York Times tarafından geçtiğimiz yıl yayımlanan bir haberde Karpiak'ın sunduğu haber programının Ukrayna'nın "devlet propaganda aracı" olduğu belirtilmişti.

HILLARY CLINTON BAĞI Karpiak'ın Suspilne'de çalışmaya başlamadan önce onlarca yılını Ukrayna'nın en önemli oligarkı, Zelenskiy'in arkadaşı, ABD Demokrat Partisi'nin sponsoru ve Hillary Clinton'ın yakın arkadaşı Viktor Pinchuk'un sahibi olduğu ICTV kanalında geçirdi.

Karpiak, Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve başkanın eşi Olena Zelenska ile övgü dolu röportajlar yaparak sadık bir propagandacı olarak görev yapıyor.