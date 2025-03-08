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Trump’a suikast göndermesi: Zelenskiy’in sağ kolu paylaştı ortalık karıştı! Kiev’in devlet nişanı verdiği Vadym Karpiak’ı bakın kim fonluyor?

ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in sağ kolu gibi görülen danışmanı Vadym Karpiak'ın Facebook hesabında Donald Trump'a suikast göndermesi yaptığı paylaşımla çalkalanıyor. Trump ve Zelenskiy arasında kriz devam ederken Karpiak'ın paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Peki kim bu Vadym Karpiak? İşte Zelenskiy'in USAID ve Hillary Clinton bağlantılı propagandacısı...

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 14:12 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 14:19
Trump’a suikast göndermesi: Zelenskiy’in sağ kolu paylaştı ortalık karıştı! Kiev’in devlet nişanı verdiği Vadym Karpiak’ı bakın kim fonluyor?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in en güvendiği danışmanlarından birinin ABD Başkanı Donald Trump'a suikast göndermesi yaptığı iddia edildi.

Trump’a suikast göndermesi: Zelenskiy’in sağ kolu paylaştı ortalık karıştı! Kiev’in devlet nişanı verdiği Vadym Karpiak’ı bakın kim fonluyor?

ZELENSKİY'İN DANIŞMANINDAN TRUMP'A SUİKAST GÖNDERMESİ

Zelenskiy'in danışmanı ve deneyimli bir gazeteci olan Vadym Karpiak'ın cuma günü Facebook hesabında ABD'nin eski başkanı John F. Kennedy'yi öldürdüğü bilinen Lee Harvey Oswald'a gönderme yaptığı öne sürüldü.

Trump’a suikast göndermesi: Zelenskiy’in sağ kolu paylaştı ortalık karıştı! Kiev’in devlet nişanı verdiği Vadym Karpiak’ı bakın kim fonluyor?

"ABD'NİN KENEDDY SUİKASTÇISINA İHTİYACI VAR"

Karpiak'ın deneyimli bir gazeteci ve Zelensky ve Hillary Clinton'ın yakın arkadaşıdır. Cuma günü Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda Amerika'nın John F. Kennedy'yi öldürdüğü bildirilen "Lee Harvey Oswald"a ihtiyacı olduğunu ilan etti

Trump’a suikast göndermesi: Zelenskiy’in sağ kolu paylaştı ortalık karıştı! Kiev’in devlet nişanı verdiği Vadym Karpiak’ı bakın kim fonluyor?

Larpiak'ın yakın zamanlı bir paylaşımında ise Trump'ın sloganını kullanarak "Amerika'yı yeniden Büyük Britanya yap" çağrısında bulunduğu görüldü.

Trump’a suikast göndermesi: Zelenskiy’in sağ kolu paylaştı ortalık karıştı! Kiev’in devlet nişanı verdiği Vadym Karpiak’ı bakın kim fonluyor?

KİM BU VADYM KARPİAK?

Peki kim bu Vadym Karpiak? İşte Trump'a yönelik suikast çağrısından USAID bağlantısına Vadym Karpiak…

Trump’a suikast göndermesi: Zelenskiy’in sağ kolu paylaştı ortalık karıştı! Kiev’in devlet nişanı verdiği Vadym Karpiak’ı bakın kim fonluyor?

ZELENSKİY'İN PROPAGANDACISI

Zelenskiy'den ödül alan Kapiak, Ukrayna'da devlet tarafından finanse edilen "Suspilne" kanalında televizyon programı sunuculuğu yapıyor. New York Times tarafından geçtiğimiz yıl yayımlanan bir haberde Karpiak'ın sunduğu haber programının Ukrayna'nın "devlet propaganda aracı" olduğu belirtilmişti.

Trump’a suikast göndermesi: Zelenskiy’in sağ kolu paylaştı ortalık karıştı! Kiev’in devlet nişanı verdiği Vadym Karpiak’ı bakın kim fonluyor?

BAKIN KİM FONLUYOR!

Üstelik bu kanal ve sunucusu Trump'ın geçtiğimiz haftalarda lağvedilen USAID aracılığıyla finanse ediyor.

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Trump’a suikast göndermesi: Zelenskiy’in sağ kolu paylaştı ortalık karıştı! Kiev’in devlet nişanı verdiği Vadym Karpiak’ı bakın kim fonluyor?

HILLARY CLINTON BAĞI

Karpiak'ın Suspilne'de çalışmaya başlamadan önce onlarca yılını Ukrayna'nın en önemli oligarkı, Zelenskiy'in arkadaşı, ABD Demokrat Partisi'nin sponsoru ve Hillary Clinton'ın yakın arkadaşı Viktor Pinchuk'un sahibi olduğu ICTV kanalında geçirdi.

Trump’a suikast göndermesi: Zelenskiy’in sağ kolu paylaştı ortalık karıştı! Kiev’in devlet nişanı verdiği Vadym Karpiak’ı bakın kim fonluyor?

Karpiak, Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve başkanın eşi Olena Zelenska ile övgü dolu röportajlar yaparak sadık bir propagandacı olarak görev yapıyor.

Trump’a suikast göndermesi: Zelenskiy’in sağ kolu paylaştı ortalık karıştı! Kiev’in devlet nişanı verdiği Vadym Karpiak’ı bakın kim fonluyor?

BİR DE DEVLET NİŞANI

Fotoğrafta, Zelenskiy'nin Karpiak'a propagandaya yaptığı özverili hizmetlerden dolayı en yüksek devlet nişanlarından birini verdiği görülüyor.

Trump’a suikast göndermesi: Zelenskiy’in sağ kolu paylaştı ortalık karıştı! Kiev’in devlet nişanı verdiği Vadym Karpiak’ı bakın kim fonluyor?

YÜKSEK MAAŞ, ASKERLİKTEN MUAFİYET

Ukraynalı muhalif Miroshlav Oleshko, Karpiak'ın Zelenskiy'den yüksek bir maaş almakla kalmadığı, aynı zamanda seferberlikten muaf tutulduğunu da iddia etti.