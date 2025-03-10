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Hindistan'da toplu tecavüz! Kadınları kurtarmaya çalışan erkekleri kanala attılar! Her detayı korkunç

Hindistan'da korkunç bir olay meydana geldi. UNESCO Dünya Mirası alanı yakınlarında gezen turist kafilesindeki iki kadın, bölgedeki erkekler tarafından toplu tecavüze uğradı. Saldırganlar, kadınları kurtaramaya çalışan erkekleri de kanala attı. Erkeklerden birisinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olaya ilişkin görgü şahitlerinin sözleri kan dondurdu.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 14:47 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 14:47
Hindistan’da toplu tecavüz! Kadınları kurtarmaya çalışan erkekleri kanala attılar! Her detayı korkunç

Hindistan'ın güneyindeki UNESCO Dünya Mirası alanı yakınında korkunç bir olay yaşandı. İsrailli bir kadın turist ile Hintli tur rehberi, bir grup erkek tarafından cinsel saldırıya uğradı.

Hindistan’da toplu tecavüz! Kadınları kurtarmaya çalışan erkekleri kanala attılar! Her detayı korkunç

Saldırganların, kadınları korumak isteyen bir Amerikalı ve iki Hintli erkeği de Tungabhadra Kanalı'na attı. İki erkek kurtulurken, birisinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Korkunç anları anlatan kadın, "Saldırganlardan ikisi beni kanalın kenarına sürükledi. İçlerinden biri kıyafetlerimi çıkardı." dedi.

Hindistan’da toplu tecavüz! Kadınları kurtarmaya çalışan erkekleri kanala attılar! Her detayı korkunç

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞETİ ANLATTI
Görgü tanıklarının söyledikleri de dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Görgü tanıkları, kadınlardan birisinin saldırganlardan biri tarafından sürüklenerek götürüldüğünü söyleyerek 'Biz çığlık atınca üçü de motosikletlerine binip kaçtı' dedi. Bölgedeki çok sayıda turist, olayın ardından alanı terk etti.

Hindistan’da toplu tecavüz! Kadınları kurtarmaya çalışan erkekleri kanala attılar! Her detayı korkunç

Saldırganların, turistlerin yanına yol sormak amacıyla yaklaştığı belirtildi. Saldırganların olay yerinden kaçarken, turistlerin çantalarını ve cep telefonlarını da çaldığı da ortaya çıktı. Saldırıya karışan zanlılardan ikisinin tutuklandığı ve soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.