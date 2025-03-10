Hindistan'ın güneyindeki UNESCO Dünya Mirası alanı yakınında korkunç bir olay yaşandı. İsrailli bir kadın turist ile Hintli tur rehberi, bir grup erkek tarafından cinsel saldırıya uğradı.

Saldırganların, kadınları korumak isteyen bir Amerikalı ve iki Hintli erkeği de Tungabhadra Kanalı'na attı. İki erkek kurtulurken, birisinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Korkunç anları anlatan kadın, "Saldırganlardan ikisi beni kanalın kenarına sürükledi. İçlerinden biri kıyafetlerimi çıkardı." dedi.

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞETİ ANLATTI

Görgü tanıklarının söyledikleri de dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Görgü tanıkları, kadınlardan birisinin saldırganlardan biri tarafından sürüklenerek götürüldüğünü söyleyerek 'Biz çığlık atınca üçü de motosikletlerine binip kaçtı' dedi. Bölgedeki çok sayıda turist, olayın ardından alanı terk etti.