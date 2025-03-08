Filistin yanlısı protestocu Big Ben’e tırmandı Londra ayağa kalktı! Westminster Köprüsü kapatıldı

"ÖRÜMCEK ADAM GİBİYDİ"

Olaya tanık olan Luke Whelan adında bir kişi Daily Mail'e konuştu ve "İşe bisikletle gidiyordum ve onu Big Ben'e tırmanırken gördüm. Kendisini canlı yayınlıyormuş ya da görüntülü görüşme yapıyormuş gibi görünüyordu. Orada çok rahat göründüğü için serbest çalışan bir etkileyici olduğunu varsaydım. O bir Poundland Örümcek Adam'ı gibiydi." Dedi.