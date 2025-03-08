SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

Filistin yanlısı protestocu Big Ben’e tırmandı Londra ayağa kalktı! Westminster Köprüsü kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin yanlısı bir protestocu elinde Filistin bayrağıyla Big Ben kulesine tırmandı. Parlamento Binası'ndaki Elizabeth Kulesi'ne çıplak ayakla tırmanan protestocunun canlı yayın açtığı, "Hiçbir yere gitmiyorum" diye bağırdığı ve ayrıca "Özgür, özgür Filistin" sloganları attığı belirtildi. Tüm Londra Filistin yanlısı protestocuyu izlerken Westminster Köprüsü trafiğe kapatıldı. Protestocuyu seyreden halk "Örümcek adam gibiydi" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 13:38 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 13:40
Filistin yanlısı protestocu Big Ben’e tırmandı Londra ayağa kalktı! Westminster Köprüsü kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filisitin yanlısı bir protestocu çıplak ayakla Big Ben kulesine tırmandı.

Filistin yanlısı protestocu Big Ben’e tırmandı Londra ayağa kalktı! Westminster Köprüsü kapatıldı

BIG BEN'DE FİLİSTİN PROTESTOSU

Yoldan geçenler, adamın Filistin bayrağı sallayarak 96 metre yüksekliğindeki binaya tırmanmasını şaşkınlıkla izlediler.

Filistin yanlısı protestocu Big Ben’e tırmandı Londra ayağa kalktı! Westminster Köprüsü kapatıldı

Acil servis ekipleri bölgeyi kordon altına alırken elinde Filistin bayrağıyla kuleye tırmanan adamın yapının üzerine tünediği görüntüler ortaya çıktı.

Eylemcinin saat 07.24 sıralarında Parlamento Binası'ndaki Elizabeth Kulesi'ne çıktığı ve canlı yayın yaptığı belirtildi.

Filistin yanlısı protestocu Big Ben’e tırmandı Londra ayağa kalktı! Westminster Köprüsü kapatıldı

WESTMINSTER KÖPRÜSÜ KAPATILDI

Westminster Köprüsü, Londra'daki dört farklı itfaiye istasyonundan, polisten ve ambulans hizmetinden gelen ekiplerin müdahalesiyle kapatıldı.

Filistin yanlısı protestocu Big Ben’e tırmandı Londra ayağa kalktı! Westminster Köprüsü kapatıldı

KULEYE ÇIKTI "ÖZGÜR FİLİSTİN" DİYE BAĞIRDI

Filistin yanlısı protestocunun "Hiçbir yere gitmiyorum" diye bağırdığı ve ayrıca "Özgür, özgür Filistin" sloganları attığı belirtildi.

Filistin yanlısı protestocu Big Ben’e tırmandı Londra ayağa kalktı! Westminster Köprüsü kapatıldı

"ÖRÜMCEK ADAM GİBİYDİ"

Olaya tanık olan Luke Whelan adında bir kişi Daily Mail'e konuştu ve "İşe bisikletle gidiyordum ve onu Big Ben'e tırmanırken gördüm. Kendisini canlı yayınlıyormuş ya da görüntülü görüşme yapıyormuş gibi görünüyordu. Orada çok rahat göründüğü için serbest çalışan bir etkileyici olduğunu varsaydım. O bir Poundland Örümcek Adam'ı gibiydi." Dedi.