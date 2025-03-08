Filistin yanlısı protestocu Big Ben’e tırmandı Londra ayağa kalktı! Westminster Köprüsü kapatıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filisitin yanlısı bir protestocu çıplak ayakla Big Ben kulesine tırmandı.
BIG BEN'DE FİLİSTİN PROTESTOSU
Yoldan geçenler, adamın Filistin bayrağı sallayarak 96 metre yüksekliğindeki binaya tırmanmasını şaşkınlıkla izlediler.
Acil servis ekipleri bölgeyi kordon altına alırken elinde Filistin bayrağıyla kuleye tırmanan adamın yapının üzerine tünediği görüntüler ortaya çıktı.
Eylemcinin saat 07.24 sıralarında Parlamento Binası'ndaki Elizabeth Kulesi'ne çıktığı ve canlı yayın yaptığı belirtildi.
WESTMINSTER KÖPRÜSÜ KAPATILDI
Westminster Köprüsü, Londra'daki dört farklı itfaiye istasyonundan, polisten ve ambulans hizmetinden gelen ekiplerin müdahalesiyle kapatıldı.
KULEYE ÇIKTI "ÖZGÜR FİLİSTİN" DİYE BAĞIRDI
Filistin yanlısı protestocunun "Hiçbir yere gitmiyorum" diye bağırdığı ve ayrıca "Özgür, özgür Filistin" sloganları attığı belirtildi.
"ÖRÜMCEK ADAM GİBİYDİ"
Olaya tanık olan Luke Whelan adında bir kişi Daily Mail'e konuştu ve "İşe bisikletle gidiyordum ve onu Big Ben'e tırmanırken gördüm. Kendisini canlı yayınlıyormuş ya da görüntülü görüşme yapıyormuş gibi görünüyordu. Orada çok rahat göründüğü için serbest çalışan bir etkileyici olduğunu varsaydım. O bir Poundland Örümcek Adam'ı gibiydi." Dedi.