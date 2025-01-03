Tesla saldırısında Trump’a Ukrayna mesajı! Bombacı Matthew Livelsberger’in profilinde ortaya çıktı

Ordudan yapılan açıklamada, 2006 yılından bu yana orduda görev yaptığı, iki kez Afganistan'a gönderildiği ve Ukrayna, Tacikistan, Gürcistan ve Kongo'da görev yaptığı uzun bir denizaşırı görev kariyeriyle rütbelerini yükselttiği belirtildi.

SALDIRI SIRASINDA İZİNDEYDİ Livelsberger'e, ateş altında cesareti için bir cesaret nişanı, bir muharebe piyade rozeti ve cesareti için bir Ordu Takdir Madalyası da dahil olmak üzere iki Bronz Yıldız verildi. Açıklamaya göre Livelsberger öldüğünde onaylı izindeydi.

Livelsberger ile New Orleans saldırganı Shamsud Din Jabbar'ın Kuzey Karolina'daki aynı askeri üste görev yaptığı, dahası, ikisinin de 2009'da Afganistan'da görev yaptığı ortaya çıktı. Ancak yetkililer aynı eyalette veya birimde olduklarına dair hiçbir kanıt görmediklerini söylüyor.

KARISINI ALDATTI, TERK EDİLDİ Soruşturmaya yakın iki kaynağın The New York Post'a verdiği bilgiye göre, 37 yaşındaki Matthew Livelsberger, karısıyla sadakatsizlik nedeniyle tartıştıktan sonra Noel'in ertesi günü Colorado Springs'teki evinden ayrıldı.