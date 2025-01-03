Tesla saldırısında Trump’a Ukrayna mesajı! Bombacı Matthew Livelsberger’in profilinde ortaya çıktı

ABD'nin Las Vegas kentinde Trump Oteli'nin önünde düzenlenen Tesla Cybertruck saldırısı ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Tesla bombacısı Matthew Livelsberger'in eşi ve amcasından elde edilen bilgiler, saldırganın kimliğini de gözler önüne serdi.
Tesla bombacısı Matthew Livelsberger'in, New Orleans saldırganı Shamsud Din Jabbar ile ABD ordusunda aynı dönem aynı üste çalıştığı öğrenilmişti. FBI iki saldırgan arasındaki bağlantıyı araştırmaya devam ederken yeni detaylar da teker teker ortaya çıkıyor.
PATLAMADAN ÖNCE KAFASINA SIKTI
Livelsberger'in Tesla patlamadan dakikalar önce aracın içinde kafasına sıktığı tespit edildi.
Kolluk kuvvetleri kaynaklarına göre, çarşamba günü Las Vegas'taki Trump International Hotel'in dışında bir Tesla Cybertruck'ı havaya uçuran ordu askerinin eşi, adamın araç içinde intihar etmesinden altı gün önce ondan ayrılmıştı.
NEO-NAZİ TİŞÖRTÜ ORTAYA ÇIKTI: SLAVA UKRAINI
Tesla bombacısı Livelsberger ile ilgili bir detay ise olayların seyrini değiştirdi.
Sosyal medyada bir kullanıcı, Livelsberger'in eşinin Facebook hesabından alınan bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafın 2016 yılında çekildiği tahmin ediliyor ve Livelsberger'in üzerinde "Şan olsun Ukrayna'ya anlamına gelen "Slava Ukraini" yazan bir tişört giydiği görülüyor.
TRUMP'A "DERİN" MESAJ: NE SURİYE NE UKRAYNA
Bu, ABD derin devletinin geleceğin başkanı Trump'a Ukrayna'daki barış planından vazgeçmesi yönündeki son uyarısı olarak görülüyor. Zira ABD polisi New Orleans saldırganın da DAEŞ üyesi olduğunu iddia etmişti. İki saldırgan arasındaki bağ da açıkça ortaya çıkarken ABD derin devletinin, 20 Ocak'ta göreve gelmeyi bekleyen Trump'a mesajı da net.
ABD derin devleti Trump'a New Orleans saldırısı ile Suriye'den, Tesla saldırısı ile de "Ukrayna'dan çıkma" mesajı veriyor.
"RAMBO TİPİ ASKER"
New York Post'un gösterdiği kaynaklar, Ordu'nun seçkin Özel Kuvvetleri'nde aktif bir üye olan Livelsberger'in "Rambo tipi bir vatansever" ve sadık bir Trump destekçisi olarak bilindiğini söylüyor.
İKİSİ DE ABD ASKERİ ÇIKTI
Livelsberger, son olarak Almanya'nın Stuttgart kentinin güneybatısındaki Camp Panzer Kaserne'de görev yapmış ve burada ordu için uzaktan ve otonom sistemler yöneticisi olarak çalışmıştı.
MADALYALI YEŞİL BERELİ
LinkedIn profiline göre, en az 19 yıldır orduda görev yapıyordu ve 2006 yılında Yeşil Bereliler'e katılmıştı.
Ordudan yapılan açıklamada, 2006 yılından bu yana orduda görev yaptığı, iki kez Afganistan'a gönderildiği ve Ukrayna, Tacikistan, Gürcistan ve Kongo'da görev yaptığı uzun bir denizaşırı görev kariyeriyle rütbelerini yükselttiği belirtildi.
SALDIRI SIRASINDA İZİNDEYDİ
Livelsberger'e, ateş altında cesareti için bir cesaret nişanı, bir muharebe piyade rozeti ve cesareti için bir Ordu Takdir Madalyası da dahil olmak üzere iki Bronz Yıldız verildi. Açıklamaya göre Livelsberger öldüğünde onaylı izindeydi.
Livelsberger ile New Orleans saldırganı Shamsud Din Jabbar'ın Kuzey Karolina'daki aynı askeri üste görev yaptığı, dahası, ikisinin de 2009'da Afganistan'da görev yaptığı ortaya çıktı. Ancak yetkililer aynı eyalette veya birimde olduklarına dair hiçbir kanıt görmediklerini söylüyor.
KARISINI ALDATTI, TERK EDİLDİ
Soruşturmaya yakın iki kaynağın The New York Post'a verdiği bilgiye göre, 37 yaşındaki Matthew Livelsberger, karısıyla sadakatsizlik nedeniyle tartıştıktan sonra Noel'in ertesi günü Colorado Springs'teki evinden ayrıldı.
Kaynaklar, Livelsberger'den bir kız çocuğu olan eşinin, kocasının kendisini aldattığını bildiğini söylediğini belirtti.
KARISI TRUMP DÜŞMANI
Çiftin Colorado'daki yakınlarında yaşayan Stacie Wilssens, Livelsburger'ı "tuhaf ve sağlıksız" olarak tanımladı. Eşi Sara Bernie Sanders'ı desteklerken Livelsburger'ın Donald Trump'ı desteklediğini belirterek çiftin "birbirlerinin tam zıttı" olduğunu söyledi.
PATLAMADAN ÖNCE KAFASINA SIKTI
Las Vegas polisi, Livelsberger'in Colorado'dan ayrıldıktan sonra Turo uygulaması üzerinden bir Cybertruck kiralayarak Vegas'a gittiğini, yılbaşında Trump otelinin önüne aracını park ettiğini, kamyonda sakladığı patlayıcıları infilak ettirdiğini ve kafasına sıktığını söyledi.
DÖVMELERİNDEN TEŞHİS EDİLDİ
Şerif Kevin McMahill, perşembe günü yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki Yeşil Bereli Matthew Livelsberger'in bedeninin patlamada tanınmayacak kadar yandığını ve dövmelerinden teşhis edildiğini söyledi.
FBI yetkilileri, bombalamanın seçilmiş Başkan Donald Trump'a ait bir otelin dışında ve Trump'ın yakın müttefiki Elon Musk'ın şirketine ait bir araçta gerçekleşmesi nedeniyle, olayın siyasi içerikli olma ihtimalini araştırdıklarını söyledi.
"TRUMP'I SEVERDİ"
The Independent'a konuşan askerin Hava Kuvvetleri'nde çalışmış olan amcası Dean Livelsberger, askerin 2017 ve 2018 yıllarında Afganistan'a görevlendirildiğini ve vatanseverliğiyle tanındığını söyledi. Amcası, Matthew için "Trump'ı severdi ve her zaman çok, çok vatansever bir askerdi, vatansever bir Amerikalıydı" diye ısrar etti.
Tesla saldırısının New Orleans ile bağlantılı olduğu düşünülürken Livelsberger'in kimliği ile ilgili bomba detay gündeme damga vurdu. New Orleans saldırısı ile Trump'a "Suriye'den çıkma" diyen ABD derin devleti, Tesla saldırısı ile de Ukrayna'yı mı işaret ediyor?