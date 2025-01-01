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Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

Suriye'de Beşar Esad rejiminin başkent Şam'da halkın girişine kapattığı Kasiyun Dağı'nı varil bombası üretim tesisine çevirdiği belirlendi. Rejim güçlerinin iç savaşta kullandığı ve çok sayıda sivilin ölümüne yol açan varil bombalarını Kasiyun Dağı'ndaki tesiste ürettiği ortaya çıktı. Rejimin devrilmesinin ardında ise Kasiyun Dağı, Suriyelilerin çıkıp manzarayı seyrettiği bir yer haline geldi.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 12:58 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 13:01
Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

Suriye'de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı. Esad rejiminin başkent Şam'da halka yasakladığı Kasiyun Dağı'nı varil bombası üretim tesisine çevirdiği ortaya çıktı. Diktatör Esad'ın devrilmesinin ardından Kasiyun, Suriyeli vatandaşların şehrin manzarasının tadını çıkardığı bir yer haline geldi.

Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

ESAD KASİYUN'U VARİL BOMBASI ÜRETİM TESİSİNE ÇEVİRDİ

Esed rejiminin, başkent Şam'da halka yasakladığı Kasiyun Dağını, Suriye'deki iç savaş boyunca büyük katliamlara neden olan varil bombası üretim tesisine çevirdiği belirlendi.

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Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

Rejim güçleri, düşük maliyetinin aksine büyük yıkıma yol açabilen varil bombasını iç savaşta çok fazla kullanmıştı.

Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

BİNLERCE SİVİL VARİL BOMBASIYLA HAYATINI KAYBETTİ

Bir varil içerisine, yüksek miktarda patlayıcı, hurda metal, çivi ve somun gibi malzemeler doldurularak yapılan varil bombası, iç savaşta binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre, 50-200 metrelik alanda tahribata neden olan varil bombasının atılış şekli, askeri terminolojide "serbest düşüş" olarak tanımlanıyor.

Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

GİRİŞTE BEŞAR'IN FOTOĞRAFI VAR

Kasiyun Dağı'nın eteklerinde bulunan tesisin girişinde, devrik lider Esad'ın fotoğrafı yer alıyor.

Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

Tesis içerisinde çok sayıda varil, patlayıcı madde, fünye ve çeşitli metaller bulunuyor.

Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) Temmuz 2012-Nisan 2021 dönemini kapsayan raporuna göre, rejim güçleri sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 81 bin 916 kez varil bombası kullandı.

Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

Bu saldırılarda 1821'i çocuk, 1780'i kadın 11 bin 87 sivil hayatını kaybetti. Varil bombasıyla en çok hedef alınan iller Şam, Halep, Dera ve İdlib şeklinde sıralanırken en çok can kaybının ise Halep'te yaşandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

SURİYELİLER KASİYUN'DA MANZARANIN TADINI ÇIKARIYOR

Esad rejiminin devrilmesinin ardından ise Suriyeliler, kendilerine yasaklanan Kasiyun Dağı'na çıkarak manzaranın tadını çıkarıyor.

Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

Esad rejiminin devrilmesinin ardından ise Suriyeliler, kendilerine yasaklanan Kasiyun Dağı'na çıkarak manzaranın tadını çıkarıyor.

Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

Esad rejiminin devrilmesinin ardından ise Suriyeliler, kendilerine yasaklanan Kasiyun Dağı'na çıkarak manzaranın tadını çıkarıyor.

Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

Esad rejiminin devrilmesinin ardından ise Suriyeliler, kendilerine yasaklanan Kasiyun Dağı'na çıkarak manzaranın tadını çıkarıyor.

Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

Esad rejiminin devrilmesinin ardından ise Suriyeliler, kendilerine yasaklanan Kasiyun Dağı'na çıkarak manzaranın tadını çıkarıyor.

Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

Esad rejiminin devrilmesinin ardından ise Suriyeliler, kendilerine yasaklanan Kasiyun Dağı'na çıkarak manzaranın tadını çıkarıyor.

Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

Esad rejiminin devrilmesinin ardından ise Suriyeliler, kendilerine yasaklanan Kasiyun Dağı'na çıkarak manzaranın tadını çıkarıyor.

Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

Esad rejiminin devrilmesinin ardından ise Suriyeliler, kendilerine yasaklanan Kasiyun Dağı'na çıkarak manzaranın tadını çıkarıyor.