Esad bomba üretim tesisine çevirmiş! Kasiyun Dağı’nda artık Suriyeliler manzara izliyor

Suriye'de 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı. Esad rejiminin başkent Şam'da halka yasakladığı Kasiyun Dağı'nı varil bombası üretim tesisine çevirdiği ortaya çıktı. Diktatör Esad'ın devrilmesinin ardından Kasiyun, Suriyeli vatandaşların şehrin manzarasının tadını çıkardığı bir yer haline geldi.

Rejim güçleri, düşük maliyetinin aksine büyük yıkıma yol açabilen varil bombasını iç savaşta çok fazla kullanmıştı.

BİNLERCE SİVİL VARİL BOMBASIYLA HAYATINI KAYBETTİ Bir varil içerisine, yüksek miktarda patlayıcı, hurda metal, çivi ve somun gibi malzemeler doldurularak yapılan varil bombası, iç savaşta binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.