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Meghan Markle Instagram’a döndü: Yemek programı fragmanında büyük sürpriz

Sussex Düşesi Meghan Markle beş yıl sonra Instagram'a döndü. Markle'ın hesabı iki günde 1 milyondan fazla takipçiye ulaştı. Markle'ın hesabında yaptığı ilk paylaşımlar ise gündeme damga vurdu. İşte, Markle'ın Instagram'daki ilk paylaşımları ve gündeme bomba gibi düşen kariyer planı...

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Giriş Tarihi :03 Ocak 2025 , 16:20 Güncelleme Tarihi :03 Ocak 2025 , 16:31
Meghan Markle Instagram’a döndü: Yemek programı fragmanında büyük sürpriz

Sussex Düşesi Meghan Markle yeni Instagram hesabı ile gündeme damga vurdu.

Meghan Markle Instagram’a döndü: Yemek programı fragmanında büyük sürpriz

BEŞ YIL SONRA INSTAGRAM'A DÖNDÜ

Sussex Düşesi beş yıllık bir aradan sonra, yeni yılın ilk gününde platforma geri döndü ve şimdiden 1 milyondan fazla takipçi kazandı.

Markle yaptığı ilk paylaşımda kuma parmağıyla "2025" yazmadan önce denize doğru koşarken görülüyor.

Meghan Markle Instagram’a döndü: Yemek programı fragmanında büyük sürpriz

"MEGHAN, SUSSEX DÜŞESİ"

Meghan'ın profil resminde siyah beyaz bir fotoğraf yer alıyor. Biyografisinde ise sadece "Meghan, Sussex Düşesi" yazıyor.

Meghan Markle Instagram’a döndü: Yemek programı fragmanında büyük sürpriz

DEĞERİ 100 MİLYON DOLARA DAYANACAK

İngiliz The Mirror'ın haberine göre Markle'ın takipçi sayısı yakın zamanda 10 milyon sınırını aşabilir. Böylece hesabın değeri de rahatlıkla 50-100 milyon dolar aralığına tırmanabilir.

Meghan Markle Instagram’a döndü: Yemek programı fragmanında büyük sürpriz

YEMEK PROGRAMINDA BOY GÖSTERECEK

Meghan Markle'ın bir diğer paylaşımı ise yakın zamanda dijital platformda yayımlanacak olan yemek programı ile ilgili oldu.

5 MİLYON STERLİNLİK EV KİRALADI

Sussex düşesinin Montecito'daki malikanesini terk edip yeni yemek programı için komşusunun 5 milyon sterlinlik çiftlik evini kiraladığı belirtildi.

Meghan Markle Instagram’a döndü: Yemek programı fragmanında büyük sürpriz

5 MİLYON STERLİNLİK EV KİRALADI

Sussex düşesinin Montecito'daki malikanesini terk edip yeni yemek programı için komşusunun 5 milyon sterlinlik çiftlik evini kiraladığı belirtildi.

Meghan Markle Instagram’a döndü: Yemek programı fragmanında büyük sürpriz

Meghan'ın yeni belgesel fragmanında Hollywood'daki arkadaşlarıyla birlikte yemek pişirdiği görülüyor.

Meghan Markle Instagram’a döndü: Yemek programı fragmanında büyük sürpriz

Fragmanda Sussex Dükü Harry de görülüyor.