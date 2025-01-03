Meghan Markle Instagram’a döndü: Yemek programı fragmanında büyük sürpriz

Sussex Düşesi Meghan Markle yeni Instagram hesabı ile gündeme damga vurdu.

BEŞ YIL SONRA INSTAGRAM'A DÖNDÜ Sussex Düşesi beş yıllık bir aradan sonra, yeni yılın ilk gününde platforma geri döndü ve şimdiden 1 milyondan fazla takipçi kazandı. Markle yaptığı ilk paylaşımda kuma parmağıyla "2025" yazmadan önce denize doğru koşarken görülüyor.

"MEGHAN, SUSSEX DÜŞESİ" Meghan'ın profil resminde siyah beyaz bir fotoğraf yer alıyor. Biyografisinde ise sadece "Meghan, Sussex Düşesi" yazıyor.

DEĞERİ 100 MİLYON DOLARA DAYANACAK İngiliz The Mirror'ın haberine göre Markle'ın takipçi sayısı yakın zamanda 10 milyon sınırını aşabilir. Böylece hesabın değeri de rahatlıkla 50-100 milyon dolar aralığına tırmanabilir.