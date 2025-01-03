Meghan Markle Instagram’a döndü: Yemek programı fragmanında büyük sürpriz

Sussex Düşesi Meghan Markle yeni Instagram hesabı ile gündeme damga vurdu.
BEŞ YIL SONRA INSTAGRAM'A DÖNDÜ
Sussex Düşesi beş yıllık bir aradan sonra, yeni yılın ilk gününde platforma geri döndü ve şimdiden 1 milyondan fazla takipçi kazandı.
Markle yaptığı ilk paylaşımda kuma parmağıyla "2025" yazmadan önce denize doğru koşarken görülüyor.
"MEGHAN, SUSSEX DÜŞESİ"
Meghan'ın profil resminde siyah beyaz bir fotoğraf yer alıyor. Biyografisinde ise sadece "Meghan, Sussex Düşesi" yazıyor.
DEĞERİ 100 MİLYON DOLARA DAYANACAK
İngiliz The Mirror'ın haberine göre Markle'ın takipçi sayısı yakın zamanda 10 milyon sınırını aşabilir. Böylece hesabın değeri de rahatlıkla 50-100 milyon dolar aralığına tırmanabilir.
YEMEK PROGRAMINDA BOY GÖSTERECEK
Meghan Markle'ın bir diğer paylaşımı ise yakın zamanda dijital platformda yayımlanacak olan yemek programı ile ilgili oldu.
5 MİLYON STERLİNLİK EV KİRALADI
Sussex düşesinin Montecito'daki malikanesini terk edip yeni yemek programı için komşusunun 5 milyon sterlinlik çiftlik evini kiraladığı belirtildi.
5 MİLYON STERLİNLİK EV KİRALADI
Sussex düşesinin Montecito'daki malikanesini terk edip yeni yemek programı için komşusunun 5 milyon sterlinlik çiftlik evini kiraladığı belirtildi.
Meghan'ın yeni belgesel fragmanında Hollywood'daki arkadaşlarıyla birlikte yemek pişirdiği görülüyor.
Fragmanda Sussex Dükü Harry de görülüyor.