Tesla saldırganı Matthew Livelsberger’in intihar mektubu ve şüpheli e-posta! ABD derin devleti harekete geçti

ABD'de yılbaşı gecesi peş peşe düzenlenen saldırıların ardından soru işaretleri artıyor. DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen New Orleans saldırganı Shamsud Din Jabbar ve Tesla bombacısı Matthew Livelsberger arasındaki bağlantı ortaya çıktıktan hemen sonra ABD derin devlerinden hamle geldi. ABD ordusunda kritik görevlerde yer aldığı ortaya çıkan Livelsberger'in "akıl sağlığının yerinde olmadığı" iddia edildi. ABD iki saldırganın esas amacını gizlemek için en klasik yöntemine başvurdu.
SALDIRGANLARIN BAĞLANTISI ÇÖZÜLDÜ DERİN DEVLET MÜDAHALE ETTİ
İki saldırgan arasındaki bağlantı çözüldükten hemen sonra ABD basını harekete geçti ve en bilinen taktiği uyguladı.
KONGO BÜYÜKELÇİSİNİN KORUMSIYDI
ABD ordusunda kritik görevleri olan ve hatta bir dönem Kongo'da büyükelçinin korumalığını üstlendiği öğrenilen Livelsberger'in akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edildi.
KLASİK SENARYO: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL
ABD basını "terörist" damgası vurulamayan ve kendi içlerinden çıkan her saldırgana yaptığı gibi, Yeşil Bereli Livelsberger'in "travma sonrası stres bozukluğu" yaşadığını iddia etti.
LIVELSBERGER'İN İNTİHAR NOTU
New York Post ve Washington Post'un haberlerinde Livelsberger'in intiharının "terör saldırısı" olmadığı, bombacı askerin intihar notunda ABD'nin çöküşün eşiğinde olduğunu yazdığı, sorumsuz liderliği yerden yere vurduğu ve kendi zihnini temizlemek istediğini belirttiği öne sürüldü.
YANMIŞ CEP TELEFONUNDAN NASIL ÇIKTI?
Las Vegas polisi, ordunun seçkin Özel Kuvvetlerinin aktif bir üyesi olan Livelsberger'in, kiraladığı yanmış Tesla'nın içinde bulunan yanmış bir cep telefonunda, aracı ve kendisini patlatma nedenini gösteren iki not bıraktığını söyledi.
İddiaya göre Livelsberger notunda "Bu bir terör saldırısı değil, bir uyanış çağrısıydı. Amerikalılar sadece gösterilere ve şiddete önem veriyor. Demek istediğimi anlatmak için havai fişekli ve patlayıcılı bir gösteriden daha iyi bir yol olabilir mi? Ben neden şimdi bunu yaptım? Zihnimi kaybettiğim kardeşlerimden arındırmam ve aldığım hayatların yükünden kurtulmam gerekiyordu." ifadelerini kullandı.
AMERİKALILARA "UYANIN" ÇAĞRISI
Polis tarafından ele geçirilen bir başka mektupta Livelsberger, asker arkadaşlarına, gazilere ve tüm Amerikalılara "UYANIN" çağrısında bulunuyordu. Yetkililere göre, "Sadece kendilerini zenginleştirmeye hizmet eden zayıf ve beceriksiz liderler tarafından yönetiliyoruz. Biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz, var olan en iyi ülke insanlarıyız! Ama şu anda ölümcül derecede hastayız ve çöküşe doğru gidiyoruz." diye yazmıştı.
BİR DE E-POSTA ORTAYA ÇIKTI
FBI'ın Livelsberger'den geldiğine inandığı bir e-postada ise felaket habercisi ifadeler kullandığı iddia edildi. Livelsberger'in New Jersey ve doğu kıyısının diğer bölgelerinde uçtuğu görülen gizemli insansız hava araçlarının Çin silahları olduğunu iddia ettiği belirtildi.
"FBI TARAFINDAN TAKİP EDİLİYORUM"
Livelsberger'in ayrıca Afganistan'daki "savaş suçlarını" örtbas etmeye yardım ettiği için yetkililer tarafından "takip edildiğini" yazdığı belirtildi. E-postada şu ifadeler yer alıyor:
"Muhtemelen memleketimden veya FBI'dan bir haftadan fazla süredir takip ediliyorum ve beni takip etmeye çalışıyorlar ve büyük ihtimalle Meksika'ya geçmeme izin vermeyecekler, ancak silahlı olduğumu ve büyük bir VBIED'e sahip olduğumu bildikleri için izin vermiyorlar."
(VBIED, araçta bulunan el yapımı patlayıcı düzeneğin kısaltmasıdır ve otelin önünde patlayan da bu düzenektir.)
E-postada, ayrıca, "Çok görünür bir profil oluşturmaya çalışıyorum ve telefonumu sakladım. Kesinlikle beni dijital olarak izliyorlar" ifadeleri yer aldı.
"SAVAŞ SUÇLARINI GİZLİYORLAR"
E-posta şöyle devam ediyordu:
"Çok görünür bir profil çizmeye çalışıyorum ve telefonumu saklıyorum ama beni kesinlikle dijital olarak takip ediyorlar. Bu program ve ayrıca 2019 yılında Afganistan'ın Nimruz vilayetinde yönetim, Savunma Bakanlığı, DEA ve CIA tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları sırasında örtbas edilen savaş suçları hakkında bilgi sahibiyim. Tek bir günde yüzlerce sivilin ölümüne neden olan 125'ten fazla binayı (65'i CIVCAS [sivil kayıp] nedeniyle vuruldu) hedef alan bu saldırıları yürüttüm.
USFORA (Afganistan'da hava saldırısı düzenleyen komutanlık) ilk ISR'de sivilleri tespit ettikten sonra saldırılara devam etti, bunun 6 dakika sürmesi ve CENTCOM'daki tüm uçakları harekete geçirmesi gerekiyordu.
BM temelde bunları savaş suçu olarak nitelendirdi, ancak yönetim bunları ortadan kaldırdı. USFORA ve DEA'dan Ajan [Redacted] ile birlikte bu örtbasın bir parçasıydım. Bu yüzden kaçırılma girişimimin ikisiyle de ilgili olup olmadığını bilmiyorum.
Bu konuda ve Bala Murghab'a verilen yanıtta GEN Millers 10 personeliyle birlikte çalıştım. O zamanlar AOB-S Komutanıydım. [Sansürlendi] bunu doğrulayabilir.
Bu durumu medyaya taşımalısınız ki bir dünya savaşından kaçınalım çünkü bu karşılıklı olarak garantili bir yıkım durumudur.'"
Livelsberger'in göreve ilişkin anlatıları, hava saldırılarını hukuka aykırı olarak eleştiren 2019 tarihli bir BM raporuyla örtüşüyor.
Raporda, BM soruşturmasında, ABD'nin uyuşturucu üretim tesisi olduğunu iddia ettiği 60'tan fazla tesiste 14'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 39 sivilin hayatını kaybettiği doğrulandı.
NEW ORLEANS VE TESLA SALDIRISI ARASINDA BAĞLANTI
New Orleans saldırısından saatler sonra ABD basını Jabbar'ın DEAŞ üyesi olduğunu iddia etmiş ve kamyonetinin arkasında DEAŞ bayrağı bulunduğunu iddia eden belli belirsiz bir fotoğrafı basına servis etmişti. DEAŞ tuzağı çok zaman geçmeden patladı. Jabbar'ın ABD ordusundan emekli olduğu ortaya çıktı.
JABBAR VE LIVELSBERGER ORDUDA AYNI BİRİMDE
New Orleans saldırısı ile aynı gece Las Vegas'ta Trump Oteli'nin önünde Tesla Cybertruck aracı kendisi de içerideyken patlatan Matthew Livelsberger'in ABD ordusunda hala görevde olduğu ve yıllık izin aldığı ortaya çıktı.
Jabbar ile Livelsberger'in Kuzey Karolina'daki aynı askeri üste görev yaptığı, dahası, ikisinin de 2009'da Afganistan'da görev yaptığı öğrenilirken iki saldırının da 20 Ocak'ta göreve gelmeyi bekleyen seçilmiş Başkan Donald Trump'a açık mesaj olduğu gözler önüne serildi.
TRUMP'A UKRAYNA VE SURİYE MESAJI
Livelsberger'in fotoğraflarından birinde üzerinde "Slava Ukraini" yazılı tişört görülürken DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Jabbar'ın "Suriye'den çıkma", Livelsberger'in de "Ukrayna'dan çıkma" mesajı olduğu çok açık.