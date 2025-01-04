Tesla saldırganı Matthew Livelsberger’in intihar mektubu ve şüpheli e-posta! ABD derin devleti harekete geçti

E-postada, ayrıca , "Çok görünür bir profil oluşturmaya çalışıyorum ve telefonumu sakladım. Kesinlikle beni dijital olarak izliyorlar" ifadeleri yer aldı.

"SAVAŞ SUÇLARINI GİZLİYORLAR"

E-posta şöyle devam ediyordu:

"Çok görünür bir profil çizmeye çalışıyorum ve telefonumu saklıyorum ama beni kesinlikle dijital olarak takip ediyorlar. Bu program ve ayrıca 2019 yılında Afganistan'ın Nimruz vilayetinde yönetim, Savunma Bakanlığı, DEA ve CIA tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları sırasında örtbas edilen savaş suçları hakkında bilgi sahibiyim. Tek bir günde yüzlerce sivilin ölümüne neden olan 125'ten fazla binayı (65'i CIVCAS [sivil kayıp] nedeniyle vuruldu) hedef alan bu saldırıları yürüttüm.

USFORA (Afganistan'da hava saldırısı düzenleyen komutanlık) ilk ISR'de sivilleri tespit ettikten sonra saldırılara devam etti, bunun 6 dakika sürmesi ve CENTCOM'daki tüm uçakları harekete geçirmesi gerekiyordu.

BM temelde bunları savaş suçu olarak nitelendirdi, ancak yönetim bunları ortadan kaldırdı. USFORA ve DEA'dan Ajan [Redacted] ile birlikte bu örtbasın bir parçasıydım. Bu yüzden kaçırılma girişimimin ikisiyle de ilgili olup olmadığını bilmiyorum.

Bu konuda ve Bala Murghab'a verilen yanıtta GEN Millers 10 personeliyle birlikte çalıştım. O zamanlar AOB-S Komutanıydım. [Sansürlendi] bunu doğrulayabilir.

Bu durumu medyaya taşımalısınız ki bir dünya savaşından kaçınalım çünkü bu karşılıklı olarak garantili bir yıkım durumudur.'"