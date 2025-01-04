New Orleans saldırısında şoke eden detay! Kraliyet Ailesi’nin acı kaybı: Dönüm noktası Prenses Diana

New Orleans saldırısında hayatını kaybeden 14 kişiden birinin İngiliz Kraliyet Ailesi ile bağlantılı olduğu iddia edildi.
KRALİYET AİLESİ İLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI
İngiliz basınına göre 31 yaşındaki Edward Pettifer'in, Prens William ve Prens Harry'nin eski dadısı Tiggy Legge-Bourke'nin üvey oğlu olduğu düşünülüyor.
TIGGY LEGGE-BOURKE'NİN ÜVEY OĞLU
Louisiana'yı ziyaret eden Pettifer'in Shamsud Din Jabbar isimli şahsın yılbaşı gecesi New Orleans'ta düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybettiği doğrulandı.
PRENS WILLIAM İLE HARRY'NİN DADISI
Alexandra Pettifer'in 1993-1999 yılları arasında Prens William ve Prens Harry'nin dadılığını yapmıştı.
Daha sonra Pettifer'in, Tiggy Legge-Bourke olarak bilinen 59 yaşındaki Alexandra Pettifer'in üvey oğlu olduğu ortaya çıktı.
DIANA ÖLDÜKTEN SONRA EN ÖNEMLİ ROL
Tiggy, Prenses Diana'nın 1997'deki trajik ölümünün ardından kardeşlerin hayatlarında önemli bir figür olarak kabul edildi.
HARRY VE MEGHAN'IN OĞLUNUN VAFTİZ ANNESİ
Harry ve William'ın iki çocuk annesiyle hala iletişim halinde olduğu söyleniyor. Tiggy'nin Harry ve Meghan'ın bebeği Archie'nin vaftiz annesi olduğu söyleniyor.