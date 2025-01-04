New Orleans saldırısında şoke eden detay! Kraliyet Ailesi’nin acı kaybı: Dönüm noktası Prenses Diana

Tiggy, Prenses Diana 'nın 1997'deki trajik ölümünün ardından kardeşlerin hayatlarında önemli bir figür olarak kabul edildi.

HARRY VE MEGHAN'IN OĞLUNUN VAFTİZ ANNESİ

Harry ve William'ın iki çocuk annesiyle hala iletişim halinde olduğu söyleniyor. Tiggy'nin Harry ve Meghan'ın bebeği Archie'nin vaftiz annesi olduğu söyleniyor.