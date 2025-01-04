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New Orleans saldırısında şoke eden detay! Kraliyet Ailesi’nin acı kaybı: Dönüm noktası Prenses Diana

New Orleans'ta yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden isimlerden birinin İngiliz Kraliyet Ailesi ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Louisiana'yı ziyaret eden ve saldırıda hayatını kaybeden Pettifer'in Prens William ve Harry ile yakın bir bağlantısı var. Bağlantının dönüm noktası ise Prenses Diana'nın ölümü. O isim bakın kim çıktı...

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 16:21 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 16:53
New Orleans saldırısında şoke eden detay! Kraliyet Ailesi’nin acı kaybı: Dönüm noktası Prenses Diana

New Orleans saldırısında hayatını kaybeden 14 kişiden birinin İngiliz Kraliyet Ailesi ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

New Orleans saldırısında şoke eden detay! Kraliyet Ailesi’nin acı kaybı: Dönüm noktası Prenses Diana

KRALİYET AİLESİ İLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

İngiliz basınına göre 31 yaşındaki Edward Pettifer'in, Prens William ve Prens Harry'nin eski dadısı Tiggy Legge-Bourke'nin üvey oğlu olduğu düşünülüyor.

New Orleans saldırısında şoke eden detay! Kraliyet Ailesi’nin acı kaybı: Dönüm noktası Prenses Diana

TIGGY LEGGE-BOURKE'NİN ÜVEY OĞLU

Louisiana'yı ziyaret eden Pettifer'in Shamsud Din Jabbar isimli şahsın yılbaşı gecesi New Orleans'ta düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybettiği doğrulandı.

New Orleans saldırısında şoke eden detay! Kraliyet Ailesi’nin acı kaybı: Dönüm noktası Prenses Diana

PRENS WILLIAM İLE HARRY'NİN DADISI

Alexandra Pettifer'in 1993-1999 yılları arasında Prens William ve Prens Harry'nin dadılığını yapmıştı.

New Orleans saldırısında şoke eden detay! Kraliyet Ailesi’nin acı kaybı: Dönüm noktası Prenses Diana

Daha sonra Pettifer'in, Tiggy Legge-Bourke olarak bilinen 59 yaşındaki Alexandra Pettifer'in üvey oğlu olduğu ortaya çıktı.

New Orleans saldırısında şoke eden detay! Kraliyet Ailesi’nin acı kaybı: Dönüm noktası Prenses Diana

DIANA ÖLDÜKTEN SONRA EN ÖNEMLİ ROL

Tiggy, Prenses Diana'nın 1997'deki trajik ölümünün ardından kardeşlerin hayatlarında önemli bir figür olarak kabul edildi.

New Orleans saldırısında şoke eden detay! Kraliyet Ailesi’nin acı kaybı: Dönüm noktası Prenses Diana

HARRY VE MEGHAN'IN OĞLUNUN VAFTİZ ANNESİ

Harry ve William'ın iki çocuk annesiyle hala iletişim halinde olduğu söyleniyor. Tiggy'nin Harry ve Meghan'ın bebeği Archie'nin vaftiz annesi olduğu söyleniyor.