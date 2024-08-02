Siyonizmin uşağı Facebook ve Instagram'ın geçmişte uyguladığı sansür skandalları! Filistinliler için suikast çağrısına onay verdiler

Son günlerde Instagram'ın İsrail'de yaşanan katliama açıkça destek çıkması ve şehit Hamas lideri İsmail Haniye paylaşımlarına uyguladığı sansür politikası büyük tepki çekmişti. Öte yandan siyonizmin uşağı Meta, yani Facebook ve Instagram, yeni bir skandala imza attı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından, bu platformlarda yapılan binlerce paylaşım kaldırıldı ve hesaplara kısıtlamalar getirildi. Bu yasaklar ilk defa uygulanmıyor, 7 Ekim'den bu yana, İsrail'in dijital şubesi haline gelen bu platformlar, Gazze'deki işgali sansürlemek için de çeşitli kısıtlamalar getirdi.
Katil İsrail, geçtiğimiz yıl, yaralı sivillerin sığındığı Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamıştı. Terör devleti İsrail'i aklamak için sıraya giren Batı medyasına, sosyal medya platformu META da katılmıştı. Siyonizmin aparatı olan Facebook ve Instagram, İsrail'in terörünü lanetleyen masum Filistin halkına destek veren mesajları "topluluk kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle tek tek kaldırmıştı.
10 MİLYON TAKİPÇİLİ FİLİSTİN HABER SAYFASINI KAPATTILAR
Facebook ve Instagram'daki en büyük Filistin haber sayfalarından biri olan, 10 milyon takipçili Quds News Network sayfası da kapatılmıştı. META, İsrail destekli hesapları ise öne çıkarıp, görünür kılmıştı.
HAMAS'A DA SANSÜR
Filistin bayrağının paylaşılmasını dahi "terör propagandası" olarak değerlendiren META, bu kez Hamas'a da sansür getirmişti. Kassam Tugayları'nın anlaşma kapsamında esirleri serbest bırakırken kaydedilen görüntülerini yasaklayan META, Facebook ve Instagram'da paylaşılan görüntüleri silmişti.