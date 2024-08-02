Siyonizmin uşağı Facebook ve Instagram'ın geçmişte uyguladığı sansür skandalları! Filistinliler için suikast çağrısına onay verdiler

Son günlerde Instagram'ın İsrail'de yaşanan katliama açıkça destek çıkması ve şehit Hamas lideri İsmail Haniye paylaşımlarına uyguladığı sansür politikası büyük tepki çekmişti. Öte yandan siyonizmin uşağı Meta, yani Facebook ve Instagram, yeni bir skandala imza attı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından, bu platformlarda yapılan binlerce paylaşım kaldırıldı ve hesaplara kısıtlamalar getirildi. Bu yasaklar ilk defa uygulanmıyor, 7 Ekim'den bu yana, İsrail'in dijital şubesi haline gelen bu platformlar, Gazze'deki işgali sansürlemek için de çeşitli kısıtlamalar getirdi.