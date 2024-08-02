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İnstagram'a erişim engeli getirildi! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'dan flaş İnstagram kararı

Son günlerde İnstagram'ın İsrail'de yaşanan katliama açıkça destek çıkması ve şehit Hamas lideri İsmail Haniye paylaşımlarına uyguladığı sansür politikası büyük tepki çekmişti. Gelen son dakika bilgisine göre; sosyal medya platformu İnstagram'a erişim engeli kararı alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun site bilgileri sorgu sayfası kısmında ilgili karar görüldü.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 07:14 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 07:42
İnstagram’a erişim engeli getirildi! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK’dan flaş İnstagram kararı

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Son zamanlarda Instagram'ın bilinçli ve sistematik biçimde uyguladığı 'sansür' politikası büyük tepki çekmişti.

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta platformu (Instagram-Facebook) Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından yapılan paylaşımları bilinçli olarak engellemişti. Instagram, 'tehlikeli' olarak nitelediği Haniye hakkındaki içerikleri tek tek sansürlemişti.

Instagram, bilinçli ve sistematik biçimde 'sansür' politikası uygulamıştı.Instagram, bilinçli ve sistematik biçimde 'sansür' politikası uygulamıştı.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.


VAHŞETİN MERKEZİNDE META VAR
AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas sosyal medya hesabından yaşanan skandal sansüre ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Arvas, Haniye'nin terörist İsrail tarafından suikastle şehit edilmesine yönelik dijital mecralardaki tepkiye sansür uygulandığını ifade ederek, "İsrail ve terör örgütleri lehine yıllardır bu sansürleri uygulayan Meta (Facebook, Instagram) bu vahşette de aktif görev alıyor. Bu mecraların tamamı insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri amacıyla ortaya çıkmıştı fakat geldiğimiz noktada terör devletleri, terör örgütleri ve gayri ahlaki yapılarla stratejik ortaklık yürütüyor, hiçbir denetime tabi tutulmadan keyfi olarak sansür uygulayabiliyorlar." dedi.

Yasal düzenleme ve ağır yaptırımlar gelmesi gerektiğini belirten Arvas, "Genel konular dışında dijital platformlara yönelik bir yasal düzenlemenin getirilmesi zorunluluk haline geldi. Sonucu nereye varacaksa varsın bir insanlık ayıbı haline gelen bu mecralara en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır. Unutmamalıyız ki yarın birgün bizlerin başına gelebilecek olaylarda da dünyaya karşı ülkemizin sesini kısıp terör örgütlerinin sesini yükseltebilmek halen mecraların insiyatifinde. Hali hazırda yaşadığımız çokça örnek de mevcut." ifadelerini kullandı.

Meta’dan Haniye’ye sansür İsrail’e koruma! Instagram Hamas liderinin paylaşımlarını kaldırıyorMeta’dan Haniye’ye sansür İsrail’e koruma! Instagram Hamas liderinin paylaşımlarını kaldırıyor

Haniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagrama reklam vermek İsraile destek vermektirHaniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagrama reklam vermek İsraile destek vermektir
Haniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagram'a reklam vermek İsrail'e destek vermektir

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