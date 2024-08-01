İsmail Haniye'yi şehit eden silah nereden ateşlendi? Neden saldırıya ait görüntü yok? Yahudi milyarder Yan Borysovych Koum ve WhatsApp iddiası

İşgalci İsrail Hamas'ın Lideri İsmail Haniye'yi İran'ın başkenti Tahran'da suikastla şehit etti. Dünya gündemine bomba gibi düşen gelişme birçok soruyu da beraberinde getirdi. Haniye'nin şehit edildiği binanın görüntüsü alçak saldırının nokta atışı yapıldığını ortaya koyarken İran'ın Haniye'yi neden koruyamadığı merak edildi. İran füzenin başka bir ülkeden atıldığını öne sürerken İsrail ise saldırının İran'dan gerçekleştiğini iddia etti. Suikasta ilişkin bir diğer iddia ise WhatsApp kurucusu yahudi milyarder Yan Borysovych Koum ile ilgili... İddiaya göre Yahudi milyarder İsrail'in talimatıyla şirket üzerinden Haniye'nin konumunu belirledi ve katillere iletti. Peki silah nereden ateşlendi, neden saldırının görüntüsü yok, bölgeyi neler bekliyor? İşte detaylar...