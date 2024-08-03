ABD gerilimi tırmandırıyor! Orta Doğu'ya savaş makinesi: Uss Abraham Lincoln... Daha önce de gelmişti! İşte özellikleri

Amerika Birleşik Devletleri'nin açık destek verdiği İsrail Hamas lideri Haniye'yi İran'ın başkenti Tahran'da şehit ederken bölgede tansiyonu yükseltecek bir gelişme daha yaşandı. ABD yönetiminin "İran tehlikesine" karşı İsrail'e askeri destek sağlayacağı bildirildi. İşgalci İsrail'in suç ortağı ABD bölgeye USS Abraham Lincoln uçak gemisini gönderecek. Ayrıca balistik füze savunma kapasitesine sahip ilave kruvazör ve destroyerler ile birlikte balistik füze savunma kabiliyetlerini de artıracak. Peki ABD'nin bölgeye göndereceği USS Abraham Lincoln gemisinin özellikleri neler, daha önce bölgeye ne için gönderildi? İşte detaylar...