Rusya saldırdı tüm gözler NATO’da! Rus Su-57 mi Amerikan F-35 mi daha güçlü? Hayalet uçak deniliyordu ama...

ABD'DEN RUSYA'YA FLAŞ ÇAĞRI

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'ya sınırlarına geri dönmesi çağrısında bulundu.

Thomas Greenfield, Ukrayna'nın talebi üzerine bu gece New York saati ile 21.30'da acil toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı işgalinin yakın olduğunu belirten Thomas Greenfield, "Tehlikeli bir andayız ve tek bir nedenden dolayı, Rusya'dan durmasını istemek için buradayız." ifadelerini kullandı.

ABD Daimi Temsilcisi, Rusya'ya seslenerek, "Sınırlarına geri dön, birliklerini, tanklarını, uçaklarını hangarlarına geri gönderin ve diplomatlarınızı müzakere masasına yollayın." diye konuştu.

Rusya'ya karşı Ukrayna'ya tam destek vermeye devam edeceklerini belirten Thomas Greenfield, "Tarih bize bunu söylüyor, BM'deki bu konseyde ve başkentlerimizde bu tehdide direk karış koymalıyız. Ukrayna halkı bize güveniyor. Onları hayal kırıklığına uğratmayalım." dedi.