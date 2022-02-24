Rusya saldırdı tüm gözler NATO'da! Rus Su-57 mi Amerikan F-35 mi daha güçlü? Hayalet uçak deniliyordu ama...
Son dakika haberine göre Rusya, Ukrayna topraklarına saldırı düzenledi. Gece saatlerinde başlayan saldırı sonrası Rus askerleri Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere sınırdan giriş yaptı. Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından dünyadan peş peşe açıklamalar gelirken, gözler NATO ve ABD'nin alacağı kararlara çevrildi. Ukrayna'nın 5 adet Rus savaş uçağını düşürdüğünü açıklaması da gündeme bomba gibi düştü. Peki Rus yapımı SU-57 savaş uçağı mı, Amerikan yapımı F-35 savaş uçağı mı daha güçlü? İşte F-35 ve SU-57'nin jetin özellikleri...
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.
Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.
Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.
Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.
Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
ABD'DEN RUSYA'YA FLAŞ ÇAĞRI
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'ya sınırlarına geri dönmesi çağrısında bulundu.
Thomas Greenfield, Ukrayna'nın talebi üzerine bu gece New York saati ile 21.30'da acil toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.
Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı işgalinin yakın olduğunu belirten Thomas Greenfield, "Tehlikeli bir andayız ve tek bir nedenden dolayı, Rusya'dan durmasını istemek için buradayız." ifadelerini kullandı.
ABD Daimi Temsilcisi, Rusya'ya seslenerek, "Sınırlarına geri dön, birliklerini, tanklarını, uçaklarını hangarlarına geri gönderin ve diplomatlarınızı müzakere masasına yollayın." diye konuştu.
Rusya'ya karşı Ukrayna'ya tam destek vermeye devam edeceklerini belirten Thomas Greenfield, "Tarih bize bunu söylüyor, BM'deki bu konseyde ve başkentlerimizde bu tehdide direk karış koymalıyız. Ukrayna halkı bize güveniyor. Onları hayal kırıklığına uğratmayalım." dedi.
RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyonun, ülkedeki sivillere yönelik tehdit oluşturmadığı iddia edildi.
Açıklamada, "Ukrayna'daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
GÖZLER NATO VE ABD'DE
Ukrayna - Rusya savaşı sonrası tüm gözler ABD ve NATO'ya çevrildi. Dünya Rusya ve ABD'ye ait savaş güçlerini de araştırmaya başladı. Rusya'nın en önemli hava silahı SU-57 savaş uçağı olarak öne çıkarken, ABD ve NATO'ya ait en önemli hava silahı ise F-35 olarak biliniyor. Peki SU-57 mi, F-35 mi daha güçlü? İşte SU-57 ve F-35 savaş uçaklarının özelliklerinin karşılaştırılması...