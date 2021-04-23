RAMAZAN İMSAKİYE
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NASA'dan heyecan yaratan Türkiye paylaşımı! Muğla'daki o nehri paylaşıp fotoğrafa not düştüler

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen online fotoğraf yarışmasında, Van Gölü fotoğrafının birinci olmasının ardından heyecan yaratan bir paylaşım daha geldi. NASA, resmi Instagram sayfasından 22 Nisan Dünya Günü'nde Muğla'da bulunan Akyaka Azmak Nehri'nin fotoğrafını paylaşarak "Vay be... Güzelliğini yaşayın" notunu düştü.

23.04.2021 15:35 - Son Güncelleme: 23.04.2021 15:47
NASA'dan heyecan yaratan Türkiye paylaşımı! Muğla'daki o nehri paylaşıp fotoğrafa not düştüler

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen "Dünya Turnuvası" isimli fotoğraf yarışmasında 2016'da çekilen Van Gölü fotoğrafı birinci seçilmişti.

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NASA'dan heyecan yaratan Türkiye paylaşımı! Muğla'daki o nehri paylaşıp fotoğrafa not düştüler

Bu gelişmenin ardından NASA'dan heyecan yaratan bir paylaşım daha geldi. NASA, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir kare paylaşarak; Muğla Ula ilçesine bağlı "Sakin kent" unvanlı Akyaka'da bulunan "Kadın Azmağı"nı takipçilerine sundu.

NASA'dan heyecan yaratan Türkiye paylaşımı! Muğla'daki o nehri paylaşıp fotoğrafa not düştüler

"DÜNYA GÜNÜ"NDE PAYLAŞTI
NASA tarafından heyecana neden olan ikinci paylaşım ise 22 Nisan Dünya Günü'nde geldi.

NASA'dan heyecan yaratan Türkiye paylaşımı! Muğla'daki o nehri paylaşıp fotoğrafa not düştüler

HER YIL ON BİNLERCE TURİSTİ AĞIRLIYOR
NASA, 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tekne ile gezi yaptığı 'Kadın Azmağı' ile ilgili paylaşım yaptı.

NASA'dan heyecan yaratan Türkiye paylaşımı! Muğla'daki o nehri paylaşıp fotoğrafa not düştüler

"VAY BE... GÜZELLİĞİNİ YAŞAYIN" NOTU
NASA'nın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Azmak Nehri'nin güzelliğine vurgu yapılırken , "Vay be... Güzelliğini yaşayın" notu düşüldü.