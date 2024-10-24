MİT vurdu küçük Bibi kudurdu! Yair Netanyahu’dan sözde soykırım paylaşımı terör örgütü PKK’ya destek

Terör örgütü PKK'nın Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine düzenlediği ve beş kişinin şehit düştüğü saldırının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) harekete geçti ve Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerini imha etti. MİT TUSAŞ şehitlerinin intikamını alırken siyonistler ise terör örgütü PKK'ya kalkan oldu.
NETANYAHU'NUN OĞLU PKK'YA KALKAN OLDU
Terör hedeflerine yönelik operasyonun ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu skandal bir paylaşıma imza attı. X ve Instagram hesaplarından paylaşım yapan Yair Netanyahu, "Kürtlere yönelik Türk soykırımı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
TUSAŞ ŞEHİTLERİNİN KANI YERDE KALMADI
Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da, Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ)'a yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.
MİT tarafından, söz konusu operasyonlarda Suriye'de ve Irak'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.