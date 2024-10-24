MİT vurdu küçük Bibi kudurdu! Yair Netanyahu’dan sözde soykırım paylaşımı terör örgütü PKK’ya destek

Terör örgütü PKK'nın Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine düzenlediği ve beş kişinin şehit düştüğü saldırının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) harekete geçti ve Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerini imha etti. MİT TUSAŞ şehitlerinin intikamını alırken siyonistler ise terör örgütü PKK'ya kalkan oldu.