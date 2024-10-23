ABD’de bir fuhuş skandalı daha! Abercrombie and Fitch’in sapkın CEO’su tutuklandı: Bu kez mağdurlar erkek

ABD'de yeni bir fuhuş skandalı daha patlak verdi. Abercrombie and Fitch markasının eski CEO'su Mike Jeffries seks ticareti ile suçlanıyor. Federal savcılar Jeffries'in Abercrombie'deki konumu dolayısıyla sahip olduğu gücü Aralık 2008-Mart 2015 yılları arasında fuhuş operasyonu yürütmek için kullandığını iddia eden 15 erkek mağdurla görüştüklerini bildirdi.