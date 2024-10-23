ABD’de bir fuhuş skandalı daha! Abercrombie and Fitch’in sapkın CEO’su tutuklandı: Bu kez mağdurlar erkek

Epstein, Diddy derken ABD'de bir fuhuş skandalı daha patlak verdi. Abercrombie and Fitch'in eski CEO'su Mike Jeffries seks ticareti dolayısıyla tutuklanırken bu kez mağdurların erkek olduğu ve sapkın ilişkiye zorlandıkları ortaya çıktı. İşte, Abercrombie and Fitch'in sapkınlık ağının kan donduran detayları...
ABD'de yeni bir fuhuş skandalı daha patlak verdi. Abercrombie and Fitch markasının eski CEO'su Mike Jeffries seks ticareti ile suçlanıyor. Federal savcılar Jeffries'in Abercrombie'deki konumu dolayısıyla sahip olduğu gücü Aralık 2008-Mart 2015 yılları arasında fuhuş operasyonu yürütmek için kullandığını iddia eden 15 erkek mağdurla görüştüklerini bildirdi.
ABD'DE BİR SEKS TİCARETİ VAKASI DAHA
1992-2014 yılları arasında Abercrombie and Fitch'in CEO'su olarak çalışan Jeffries, erkekleri mağdur etmekle suçlanıyor.
80 yaşındaki Jeffries ve uzun zamandır birlikte olduğu 61 yaşındaki Matthew Smith salı günü West Palm Beach'te tutuklandı. Jim Jacobson isimli üçüncü bir kişi ise aynı dava kapsamında Wisconsin'de tutuklandı.
BU KEZ MAĞDURLAR ERKEK! SAPKIN İLİŞKİYE ZORLADILAR
Mağdurlar kendilerine zorla ereksiyon ilaçları verildiğini, cinsel organlarının iradeleri dışında tıraş edildiğini, giyinmeye zorlandıklarını ve "yüksek basınçlı lavmanlara" maruz bırakıldıklarını iddia ediyor.
Erkeklerin eşcinsel ilişkiye zorlandıkları belirtiliyor.