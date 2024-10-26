Beyonce Kamala Harris mitinginde! Hollywood yıldızları saflarını belirliyor

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek olan başkanlık seçimlerine geri sayım devam ederken Hollywood yıldızları da saflarını belirlemeye başladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce cuma gecesi Teksas'ta Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris 'e destek toplamak için sahneye çıktı.

Harris'e övgü yağdıran Beyonce, "Bu sahnede gururlu Teksaslı kadınlar olarak tek ve biricik Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklemek ve kutlamak için bulunmaktan çok mutluyuz" dedi.