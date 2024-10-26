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Beyonce Kamala Harris mitinginde! Hollywood yıldızları saflarını belirliyor

ABD'de başkanlık seçimlerine geri sayım devam ederken Hollywood yıldızları da saflarını belirliyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in seçim mitinginde boy gösterdi. Son olarak ABD'de seks ticareti, insan kaçakçılığı gibi suçlarla yargılanan Rapçi Diddy'nin listelerinde adı geçen Beyonce Demokratlara tam destek verdi.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 10:19 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 10:23
Beyonce Kamala Harris mitinginde! Hollywood yıldızları saflarını belirliyor

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek olan başkanlık seçimlerine geri sayım devam ederken Hollywood yıldızları da saflarını belirlemeye başladı.

Beyonce Kamala Harris mitinginde! Hollywood yıldızları saflarını belirliyor

BEYONCE HARRIS MİTİNGİNDE BOY GÖSTERDİ

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce cuma gecesi Teksas'ta Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e destek toplamak için sahneye çıktı.

Beyonce Kamala Harris mitinginde! Hollywood yıldızları saflarını belirliyor

Harris'e övgü yağdıran Beyonce, "Bu sahnede gururlu Teksaslı kadınlar olarak tek ve biricik Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklemek ve kutlamak için bulunmaktan çok mutluyuz" dedi.

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