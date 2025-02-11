Suriye'nin Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'nın Suudi Arabistan ve Türkiye ziyaretlerinde resmi toplantılarda yer alan bir yüz dikkatlerden kaçmadı.
ÖNCE SUUDİ ARABİSTAN SONRA TÜRKİYE!
Şara'nın Suudi Arabistan ve Türkiye ziyaretlerinde görülen fakat kamuoyuna açıklanmış bir görevi olmayan o isim, Suriye'nin yeni liderinin ağabeyi Hazem el Şara'dan başkası değil. Peki kim bu Hazem el Şara? Takvim.com.tr açıklıyor…
AHMED EL ŞARA'NIN KARDEŞİ ÇIKTI
1975 doğumlu Hazem el-Şara kamu yönetimi, iş geliştirme, satış-pazarlama ve operasyon yönetimi alanlarında 24 yılı aşkın deneyime sahip.
HEM HUKUK HEM EKONOMİ
Hazem el Şara, kapsamlı bir eğitim geçmişine sahip. 1994-99 yılları arasında Şam Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk ve Hukuk Çalışmaları alanında lisans eğitimini tamamlayan Hazem el Şara, 2011-13 yılları arasında Ulusararası Arap Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yüksek Lisans derecesi aldı. Hazem, ayrıca, 2011-15 yılları arasında Mısır Amerikan Üniversitesi'nde Hukuk ve Ekonomi Bilimleri alanında doktora eğitimini tamamladı.
BAROYA DA KATILMIŞ
Hazem el Şara'nın 2002 yılında ise avukat olmak için baroya katıldığı biliniyor.
KÖRFEZ PAZARINDA İSMİNDEN SÖZ ETTİRDİ
Birçok büyük şirkette liderlik pozisyonlarında bulan Hazem el-Şara'nın Katar, BAE, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Kuveyt ve Cezayir pazarlarında da isminden söz ettirdiği belirtiliyor.
CV'Sİ KABARIK
Kariyerine Suriye'de Pepsi-Joud şirketinde bölge satış müdürü olarak başlayan Hazem el-Şara satış yönetimi ve stratejik planlama alanında çalıştı ve ardından tüketim malları sektöründe üst düzey pozisyonlarda hızlı tüketim malları (FMCG) sektöründe işletme müdürü olarak görev yaptı.
Hazem el-Şara, Irak'ta KFF grubunda gıda ve meyve suyu ürünlerine yönelik özel projelerin yanı sıra Reckitt Benckiser, Duracell, Vileda, Bic gibi küresel markalarla da çalıştı.
2018 yılında PepsiCo Irak'ta Genel Satış ve Geliştirme Yöneticisi olarak atanan Hazem el-Şara, burada operasyonları yönetmek ve satış büyümesini sağlamaktan sorumlu oldu.
2019-2022 yılları arasında Karwanchi Group'ta Genel Müdürlük görevini üstlenen Hazem el Şara, 2022'den bu yana al-Hayat – Pepsi Group'ta Genel Müdür ve CEO Yardımcısı olarak görev yapıyor.
Hazem el Şara'nın Pepsi Group'ta, büyüme ve genişleme stratejileri geliştirme, pazar analizi ve operasyonel yönetim konusunda kapsamlı deneyime sahip olduğu belirtiliyor.