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Ahmed el Şara’nın hep yanında: Önce Suudi Arabistan sonra Türkiye! O ismi Takvim.com.tr açıklıyor

Suudi Arabistan ve Türkiye'ye resmi ziyaretlerde bulunan Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'nın yanından ayırmadığı bir yüz dikkatlerden kaçmadı. Riyad'da ve Ankara'da resmi toplantılara katılan fakat kamuoyuna açıklanmış herhangi bir görevi olmayan ismin izini Takvim.com.tr sürdü. Ahmed el-Şara'nın hep yanında olan o isim bakın kim çıktı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 12:37 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 12:47
Ahmed el Şara’nın hep yanında: Önce Suudi Arabistan sonra Türkiye! O ismi Takvim.com.tr açıklıyor

Suriye'nin Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'nın Suudi Arabistan ve Türkiye ziyaretlerinde resmi toplantılarda yer alan bir yüz dikkatlerden kaçmadı.

Ahmed el Şara’nın hep yanında: Önce Suudi Arabistan sonra Türkiye! O ismi Takvim.com.tr açıklıyor

ÖNCE SUUDİ ARABİSTAN SONRA TÜRKİYE!

Şara'nın Suudi Arabistan ve Türkiye ziyaretlerinde görülen fakat kamuoyuna açıklanmış bir görevi olmayan o isim, Suriye'nin yeni liderinin ağabeyi Hazem el Şara'dan başkası değil. Peki kim bu Hazem el Şara? Takvim.com.tr açıklıyor…

Ahmed el Şara’nın hep yanında: Önce Suudi Arabistan sonra Türkiye! O ismi Takvim.com.tr açıklıyor

AHMED EL ŞARA'NIN KARDEŞİ ÇIKTI

1975 doğumlu Hazem el-Şara kamu yönetimi, iş geliştirme, satış-pazarlama ve operasyon yönetimi alanlarında 24 yılı aşkın deneyime sahip.

Ahmed el Şara’nın hep yanında: Önce Suudi Arabistan sonra Türkiye! O ismi Takvim.com.tr açıklıyor

HEM HUKUK HEM EKONOMİ

Hazem el Şara, kapsamlı bir eğitim geçmişine sahip. 1994-99 yılları arasında Şam Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk ve Hukuk Çalışmaları alanında lisans eğitimini tamamlayan Hazem el Şara, 2011-13 yılları arasında Ulusararası Arap Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yüksek Lisans derecesi aldı. Hazem, ayrıca, 2011-15 yılları arasında Mısır Amerikan Üniversitesi'nde Hukuk ve Ekonomi Bilimleri alanında doktora eğitimini tamamladı.

Ahmed el Şara’nın hep yanında: Önce Suudi Arabistan sonra Türkiye! O ismi Takvim.com.tr açıklıyor

BAROYA DA KATILMIŞ

Hazem el Şara'nın 2002 yılında ise avukat olmak için baroya katıldığı biliniyor.

Ahmed el Şara’nın hep yanında: Önce Suudi Arabistan sonra Türkiye! O ismi Takvim.com.tr açıklıyor

KÖRFEZ PAZARINDA İSMİNDEN SÖZ ETTİRDİ

Birçok büyük şirkette liderlik pozisyonlarında bulan Hazem el-Şara'nın Katar, BAE, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Kuveyt ve Cezayir pazarlarında da isminden söz ettirdiği belirtiliyor.

Ahmed el Şara’nın hep yanında: Önce Suudi Arabistan sonra Türkiye! O ismi Takvim.com.tr açıklıyor

CV'Sİ KABARIK

Kariyerine Suriye'de Pepsi-Joud şirketinde bölge satış müdürü olarak başlayan Hazem el-Şara satış yönetimi ve stratejik planlama alanında çalıştı ve ardından tüketim malları sektöründe üst düzey pozisyonlarda hızlı tüketim malları (FMCG) sektöründe işletme müdürü olarak görev yaptı.

Ahmed el Şara’nın hep yanında: Önce Suudi Arabistan sonra Türkiye! O ismi Takvim.com.tr açıklıyor

Hazem el-Şara, Irak'ta KFF grubunda gıda ve meyve suyu ürünlerine yönelik özel projelerin yanı sıra Reckitt Benckiser, Duracell, Vileda, Bic gibi küresel markalarla da çalıştı.

2018 yılında PepsiCo Irak'ta Genel Satış ve Geliştirme Yöneticisi olarak atanan Hazem el-Şara, burada operasyonları yönetmek ve satış büyümesini sağlamaktan sorumlu oldu.

2019-2022 yılları arasında Karwanchi Group'ta Genel Müdürlük görevini üstlenen Hazem el Şara, 2022'den bu yana al-Hayat – Pepsi Group'ta Genel Müdür ve CEO Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Hazem el Şara'nın Pepsi Group'ta, büyüme ve genişleme stratejileri geliştirme, pazar analizi ve operasyonel yönetim konusunda kapsamlı deneyime sahip olduğu belirtiliyor.