Birçok büyük şirkette liderlik pozisyonlarında bulan Hazem el-Şara'nın Katar, BAE, Suudi Arabistan , Umman, Irak, Kuveyt ve Cezayir pazarlarında da isminden söz ettirdiği belirtiliyor.

Kariyerine Suriye'de Pepsi-Joud şirketinde bölge satış müdürü olarak başlayan Hazem el-Şara satış yönetimi ve stratejik planlama alanında çalıştı ve ardından tüketim malları sektöründe üst düzey pozisyonlarda hızlı tüketim malları (FMCG) sektöründe işletme müdürü olarak görev yaptı.

Hazem el-Şara, Irak'ta KFF grubunda gıda ve meyve suyu ürünlerine yönelik özel projelerin yanı sıra Reckitt Benckiser, Duracell, Vileda, Bic gibi küresel markalarla da çalıştı.

2018 yılında PepsiCo Irak'ta Genel Satış ve Geliştirme Yöneticisi olarak atanan Hazem el-Şara, burada operasyonları yönetmek ve satış büyümesini sağlamaktan sorumlu oldu.

2019-2022 yılları arasında Karwanchi Group'ta Genel Müdürlük görevini üstlenen Hazem el Şara, 2022'den bu yana al-Hayat – Pepsi Group'ta Genel Müdür ve CEO Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Hazem el Şara'nın Pepsi Group'ta, büyüme ve genişleme stratejileri geliştirme, pazar analizi ve operasyonel yönetim konusunda kapsamlı deneyime sahip olduğu belirtiliyor.