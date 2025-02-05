Şara, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığımız ziyarette gösterdiği sıcak misafirperverlik ve sıcak karşılamadan dolayı en büyük teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"



Türkiye'nin Suriye halkının haklı davasını destekleme konusundaki olumlu ve onurlu tutumunun, iki halk arasında bir kardeşlik modelini temsil ettiğini belirtirken Şara, "iki ülke arasındaki koordinasyonun tüm siyasi, ekonomik ve güvenlik düzeylerinde, ortak çıkarlara hizmet edecek ve bir sonraki aşamada zorluklarla yüzleşmede işbirliğini artıracak şekilde güçlendirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.