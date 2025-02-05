Suriye'nin Geçiş Hükümeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Ankara ziyareti sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Şara, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dost Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığımız ziyarette gösterdiği sıcak misafirperverlik ve sıcak karşılamadan dolayı en büyük teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"
Türkiye'nin Suriye halkının haklı davasını destekleme konusundaki olumlu ve onurlu tutumunun, iki halk arasında bir kardeşlik modelini temsil ettiğini belirtirken Şara, "iki ülke arasındaki koordinasyonun tüm siyasi, ekonomik ve güvenlik düzeylerinde, ortak çıkarlara hizmet edecek ve bir sonraki aşamada zorluklarla yüzleşmede işbirliğini artıracak şekilde güçlendirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EL ŞARA'YA SICAK KAŞILAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Geçiş Hükümeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya gelen Şara'yı Külliye'nin girişinde "Maşallah" sözleriyle sıcak bir şekilde karşıladı.
"YPG/PKK'YA KARŞI ATILACAK ADIMLARDA YANLARINDAYIZ"
Suriye'de terörsüz iklimin hakim kılınacağını ifade eden Erdoğan, "Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Bilhassa Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. YPG/PKK'ya karşı atılacak adımlara karşı yanlarında olduğumuz bir kez daha ifade ettim." dedi.
"BÖLGESEL İSTİKRAR AÇISINDAN KRİTİK BİR ADIM"
Öte yandan Ankara - Şam teması dünya basınında genişçe yer buldu.
Başkan Erdoğan'ın, "Önümüzdeki günlerde Suriye ile daha sıkı iletişimimiz olacak" sözü, Arap basınında en dikkat çeken başlıklardan biri oldu.
Ayrıca, "Suriye halkı artık kendi geleceğini belirleme iradesine sahip" açıklaması da vurgulanan konular arasında yer aldı.
Katar merkezli Al Jazerra televizyonu, Erdoğan ile Şara'nın ortak basın toplantısını canlı yayınlarken, Erdoğan'ın Suriye'ye verdiği destek mesajları ve Şara'nın, "Türkiye'nin tarihi duruşuna" dair övgüsü öne çıkarıldı.
El Arabi televizyonu da ziyareti "bölgesel istikrar açısından kritik bir adım" olarak nitelendirdi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Başkan Erdoğan'ın mesajlarını Arapça, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınladı.
Şara'nın, "Suriye ile Türkiye arasındaki ilişki; tarihi ve coğrafyayı aşan bir ilişkidir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en kısa zamanda Suriye'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz" sözleri, çeşitli medya organları tarafından aktarmaya değer görüldü.
ABD BASININDA "KİLİT MÜTTEFİK" VURGUSU
ABD merkezli Washington Post, görüşmeyi "kilit müttefiklerin buluşması" olarak tanımladı.
New York Times ise haberinde, Türkiye'nin 3 milyondan fazla Suriyeli göçmene ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, görüşmenin göç politikasına etkilerine dikkat çekti.
AVRUPA BASININDAN GENİŞ YANKI
Yunan medyası da görüşmeye geniş yer ayırdı. Skai televizyonu, iki liderin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı atılacak adımları ele aldığını vurgularken, Action 24 televizyonu, Şara'nın Türkiye ziyaretini "Merkeze ziyaret" olarak değerlendirdi.
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini ise, Ahmed Şara'nın Başkan Erdoğan'ı Suriye'ye davet ettiği haberini manşetinden verdi.
Fransız haber kanallarından France 24 ise görüşmede güvenlik konularının ön plana çıktığını belirterek, "Bölgesel istikrar için diplomatik bir adım" yorumunda bulundu.
Erdoğan ile Ahmed Şara arasında gerçekleşen bu tarihi görüşme, Suriye-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasına dair umutları artırdı. Görüşmenin ilerleyen dönemlerde bölgesel dengelere nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.