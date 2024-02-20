Terör devleti İsrail Gazze’yi ikiye bölüyor! Hedef Netzarim koridoru ile güney ve kuzeyi ayırmak: Sürgün hattı için Türk Hastanesi’ni yıkacaklar

Terör devleti İsrail, Gazze'yi ikiye bölmeye hazırlanıyor. Gazze'nin güneyinde, yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli sivilin sığındığı Refah'a Ramazan ayında saldıracağını duyuran soykırımcı İsrail, Gazze'yi iki parçaya ayıran bir koridor inşa ediyor. Lahey'de İsrail'e yönelik soykırım ve ilhak suçlamalarıyla açılan dava devam ederken terör devleti İsrail, insanlık dışı uygulamalarını sürdürüyor. İşte, soykırımcı İsrail'in Gazzelilerin kuzeyden güneye geçişini engellemek için inşa ettiği Netzarim Koridoru'na ilişkin detaylar…
Ramazan ayında Gazze'nin güneyinde yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a saldıracağını duyuran terör devleti İsrail, Gazze'yi ikiye bölme planına hazırlanıyor. Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'yi güney ve kuzey olmak üzere iki parçaya ayıran bir koridor inşa ediyor.
NETZARİM KORİDORU
Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail hakkında Gazze'de soykırım ve Filistin'in ilhakı hakkında açılan dava devam ederken terör devleti İsrail yasa dışı uygulamalarını sürdürüyor. Gazzelilerin kuzeyden güneye geçişini engellemek isteyen İsrail, Gazze "Netzarim Koridoru" veya "749 Otoyolu" isimleri verilen bir koridor inşa ediyor.
TÜRK HASTANESİ DE DAHİL BİRÇOK YAPIYI YIKACAKLAR
İsrail kanalı Kanal 14, soykırım ordusunun son hamlesi Netzarim koridoru ile ilgili detaylı bir rapor hazırladı. Otoyolun kuzeyinde ve güneyinde 1 kilometrelik bir tampon bölge oluştuğu ve soykırımcı İsrail'in Mühendislik Birlikleri'nin 601. Biriminin çevredeki binaları yıkmakla görevlendirildiği bildirildi.