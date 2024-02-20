Terör devleti İsrail Gazze’yi ikiye bölüyor! Hedef Netzarim koridoru ile güney ve kuzeyi ayırmak: Sürgün hattı için Türk Hastanesi’ni yıkacaklar

3 TÜRK HASTANESİ DE DAHİL BİRÇOK YAPIYI YIKACAKLAR İsrail kanalı Kanal 14, soykırım ordusunun son hamlesi Netzarim koridoru ile ilgili detaylı bir rapor hazırladı. Otoyolun kuzeyinde ve güneyinde 1 kilometrelik bir tampon bölge oluştuğu ve soykırımcı İsrail'in Mühendislik Birlikleri'nin 601. Biriminin çevredeki binaları yıkmakla görevlendirildiği bildirildi.