KAZA GEÇİRDİ Arkadaşları Mangione'nun sörf yaparken bir kaza geçirdiğini ve bu sebeple oldukça ciddi bir ameliyat geçirdiğini iddia etti.

Bu durum Mangione'nun sağlık şirketi ile kötü bir tecrübe yaşadığını ve bu nedenle cinayeti işlediğinin düşünülmesine sebep oldu.

NBC Newyork'un haberine göre ise; şüphelinin UnitedHealthcare'in müşterisi olduğuna dair "hiçbir belirti" olmadığı belirtildi.

Öte yandan Mangione'nun geçirdiği kaza sonucunda omurgasına vidalar yerleştirildiği iddia edildi. Söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medyada fotoğraflar yayımlandı. Dedektif Şefi Joseph Kenny ise Mangione'nin geçirdiği sırt sakatlığı ve ameliyatı hakkında daha detaylı bilgi verdi. Kenny, "2023 yılının temmuz ayında acil servise gitmesine neden olan bir kaza geçirmiş ve bu hayatını değiştiren bir yaralanmaymış gibi görünüyor" diyerek söz konusu iddiaları doğruladı.

Yabancı kaynaklarda yer alan haberler göre; Mangione'nun sırt çantasında bir bildiri bulunduğu iddia edildi. Bildiride silahı 3 boyutlu yazıcı ile yaptığını söyleyen Mangione'nun cinayeti nasıl işlediğini söz konusu manifestoda ilan ettiği görüldü.

Bildiride "Yaşattığım her şey için üzgünüm ama yapılması gerekiyordu" sözlerinin yer aldığı görüldü.