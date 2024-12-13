4 Aralık 2024 tarihinde New York'ta sabah saat 6 civarlarında ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden United Healthcare'in CEO'su Brian Thompson konferansa katılmak üzere bir otele giriş yapmak isterken, kapşonlu ve sırt çantalı Luigi Mangione tarafından vuruldu.
Katil, cinayeti işledikten sonra elektrikli bisikleti ile olay yerinden ayrıldı. Bölgeye gelen polisler, vurulan adamın yanında 3 adet mermi bulundu. Bu mermilerin üzerinde "Geciktir", "Reddet" ve "Savun" kelimelerinin yazılı olduğu kovanlar bulundu.
SİGORTACILIĞIN 3 TEMEL KAVRAMINI ELE ALIYOR
Olay yerinde bulunan bu mesajların, 2010 yılında yayımlanan "Sigorta şirketleri neden tazminat ödemiyor ve bu konuda neler yapabilirsiniz?" başlıklı kitaptan alındığı iddia edildi. Bu kitap, sigortacılığın 3 temel kavramını ele alıyor.
KATİL KAHRAMANLAŞTIRILDI
Mermilerin üzerinde yazılan bu yazılar cinayetin motivasyonunu da ortaya çıkardı. Cinayetin ABD'deki sağlık sistemine bir başkaldırı olarak işlendiği öne sürüldü. Bu durum katilin kahramanlaştırılmasına sebep oldu.
60 BİN DOLAR ÖDÜL KOYULDU
Olay yerinden kaçan Luigi Mangione'nun başına 60 bin dolar ödül koyuldu. Saldırgan, Pensilvanya, Altoona'daki bir McDonald's şubesinde yakalandı.
RESTORANIN PUANI DÜŞTÜ
Saldırganı ihbar eden kişi ödülünü alsa da McDonald's'ın bu şubesi genç adamı kahraman ilan eden kişiler tarafından saniyeler içerisinde kötü yorumlara maruz kaldı. Restoranın yorumlardan kaynaklı olarak puanı düştü.
OKUL BİRİNCİSİ BİLGİSAYAR MEZUNU
Oldukça varlıklı olduğu bilgisine ulaşılan Luigi Mangione hakkında da yeni gerçekler ortaya çıktı. 26 yaşında olan ve okuduğu okuldan sınıf birincisi olarak mezun olan Luigi Mangione'nun daha sonra bilgisayar ve matematik okuduğu öğrenildi.
COİNLERİ UÇTU
Mangione'nun cinayeti işlediği sırada üzerinde olan montu saatler içerisinde tükendi. Kripto meraklıları 26 yaşındaki adamın adına mim coin ve alt coinler oluşturmaya başladı. Pump.fun gibi kripto sitelerinde listelenen coinlerin çoğu "Free Luigi Mangione" (Luigi Mangione'ye Özgürlük) ve "Justice for Luigi Mangione" (Luigi Mangione için Adalet) gibi destekleyici adlar taşıyor. Luigi adlı coin CEO katilinin ilk suçlandığı gün piyasaya sürüldü. Kısa sürede ise 76 milyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştı.
Luigi Mangione'nun ailesi ile bir yıldır görüşmediği ortaya çıkarken, anne ve babasının Temmuz ayında genç adam için kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.
KAZA GEÇİRDİ
Arkadaşları Mangione'nun sörf yaparken bir kaza geçirdiğini ve bu sebeple oldukça ciddi bir ameliyat geçirdiğini iddia etti.
Bu durum Mangione'nun sağlık şirketi ile kötü bir tecrübe yaşadığını ve bu nedenle cinayeti işlediğinin düşünülmesine sebep oldu.
NBC Newyork'un haberine göre ise; şüphelinin UnitedHealthcare'in müşterisi olduğuna dair "hiçbir belirti" olmadığı belirtildi.
Öte yandan Mangione'nun geçirdiği kaza sonucunda omurgasına vidalar yerleştirildiği iddia edildi. Söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medyada fotoğraflar yayımlandı. Dedektif Şefi Joseph Kenny ise Mangione'nin geçirdiği sırt sakatlığı ve ameliyatı hakkında daha detaylı bilgi verdi. Kenny, "2023 yılının temmuz ayında acil servise gitmesine neden olan bir kaza geçirmiş ve bu hayatını değiştiren bir yaralanmaymış gibi görünüyor" diyerek söz konusu iddiaları doğruladı.
Yabancı kaynaklarda yer alan haberler göre; Mangione'nun sırt çantasında bir bildiri bulunduğu iddia edildi. Bildiride silahı 3 boyutlu yazıcı ile yaptığını söyleyen Mangione'nun cinayeti nasıl işlediğini söz konusu manifestoda ilan ettiği görüldü.
Bildiride "Yaşattığım her şey için üzgünüm ama yapılması gerekiyordu" sözlerinin yer aldığı görüldü.
CEO'LARIN İSİMLERİ KALDIRILDI
ABD'de bir kesim cinayeti meşrulaştırsa da bir diğer kesim 50 yaşındaki 2 çocuk babası Thompson'ın öldürülmesini kınadı. Ancak çok sayıda kişi, Thompson'ı ulusal sağlık sistemi krizindeki 'kötü adam' olarak gösterdi. United Healthcare'in CEO'sunun birçok insanın acı çekmesine sebep olduğunu öne sürdü. Vatandaşlar, CEO'nun göreve başladıktan sonra sigorta reddedilme oranının daha da arttığını iddia etti. Bu durum üzerine ABD'de ünlü CEO'ların şirket sayfalarından adlarını kaldırmaya başladığı görüldü. Mangione'nin duruşmasının 30 Aralık'ta Pensilvanya'da yapılması planlanıyor.