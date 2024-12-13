Donald Trump’ın kripto prensleri! Bitcoin fırladı milyarderler ortaya çıktı: O isimler 20 Ocak’ı bekliyor

Armstrong'un serveti Forbes'a göre 13.5 milyar dolar.

En tanınmış Amerikan kripto para borsasının kurucusu, Trump'ın galibiyetini "yeni bir çağın şafağı" olarak selamladı ve potansiyel kripto politikası hakkındaki düşüncelerini sunmak için Mar-a-Lago'da yeni başkanla bir araya geldi. Yaptığı 135 milyon dolarlık harcama, onu bu seçim dönemindeki en büyük bağışçılardan biri yaptı.

Kurucu ortak Fred Ehrsam, 2017 yılında şirketten ayrıldı ancak hala yüzde 6'sına sahip ve yönetim kurulunda görev yapıyor; o aynı zamanda bir milyarder.

Coinbase, 14 Nisan 2021'de Nasdaq'ta doğrudan halka arz edildi ve kısa bir süre için 100 milyar dolar piyasa değerine ulaştı.

Eski bir Airbnb yazılım mühendisi olan Armstrong, 2012 yılında San Francisco'da eski döviz tüccarı Fred Ehrsam ile Coinbase'i kurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük kripto para borsası olan Coinbase Global'in CEO'su.

Zamanında yaptığı bitcoin yatırımları sayesinde yeniden milyarder olan Saylor, Ekim 2020'de, 175 milyon dolara 17.732 bitcoin satın aldığını açıkladı.

İş analitiği yazılım firması MicroStrategy'yi kurdu ve başkanlık görevini Ağustos 2022'nin başlarına kadar CEO olarak yürüttü.

İkizlerin diğer dijital varlıkların yanı sıra tahmini 70.000 Bitcoin'e daha sahip oldukları belirtiliyor.

Facebook CEO'suyla yaptıkları 65 milyon dolarlık hukuki anlaşmanın bir kısmını Bitcoin stoklamaya başlamak için kullandılar.

İkiz kardeşler olan Cameron ve Tyler Winklevoss, 2014 yılında kripto para borsası Gemini'yi kurdu. Bugün borsada günlük yaklaşık 30 milyon dolarlık işlem yapılıyor.

Ardoino'nun işletmede yaklaşık %20 hissesi olduğu tahmin ediliyor.

Kripto stabilcoin'lerinin en büyük ihraççısı olan Tether, müşterilerinin teminatlarından elde ettiği faizden 2023 yılında 6,2 milyar dolar kar elde etti.

Ardoino, 2014 yılında Tether'in kardeş şirketi Bitfinex'te kıdemli yazılım geliştiricisi olarak katılmadan önce bilgisayar programcısı olarak çalıştı.

RICHARD TENG

54 yaşında.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in geçen yıl 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırılmasının ardından Binance'i temizlemekle görevlendirildi.

Singapurlu Teng, kara para aklamayı önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle ABD'de açılan bir ceza davasında suçlu bulunup 50 milyon dolar ceza aldıktan sonra dört ay hapis yatan kurucu Changpeng Zhao'nun yerini aldı.

Abu Dabi'de eski bir düzenleyici ve Singapur borsasında yönetici olan Teng, coşkulu selefinden daha temkinli bir kamu figürü olarak öne çıkıyor.

Yakın zamanda Trump'ın "piyasaya iyimserlik aşıladığını" söyleyen Teng, "ABD'de stratejik bir Bitcoin rezervi ve daha fazla şirketin kurumsal hazinelerine Bitcoin eklemesi konuşulurken gerçek ana akım küresel benimsemenin eşiğindeyiz." dedi.