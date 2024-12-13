Donald Trump’ın kripto prensleri! Bitcoin fırladı milyarderler ortaya çıktı: O isimler 20 Ocak’ı bekliyor

Beyaz Saray'daki görevine 20 Ocak'taki resmen başlayacak olan Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi kripto paranın altın çağı olarak da tanımlandı. Trump, CNBC'ye verdiği röportajda, kripto para birimleriyle ilgili politikalarına dair değerlendirmelerde bulunarak "Kripto ile harika bir şey yapacağız çünkü Çin'in ya da sadece Çin değil, başka ülkelerin de bunu benimsemesini istemiyoruz, biz lider olmak istiyoruz." dedi.
TRUMP ABD'Lİ YATIRIMCILARA SESLENDİ
Amerikalı yatırımcılara da seslenen Trump, "Çok güzel günler göreceğinizi düşünüyorum. Pek çok teşvik verilecek." diye konuştu.
Trump'ın açıklamalarının ardından kripto para birimi Bitcoin'in fiyatında yükseliş görüldü. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 1'e yakın değer kazandı ve 102 bin doların üzerini gördü.
BITCOINCİLERE ÖVGÜ
Bu yaz seçim kampanyası döneminde bir kripton konferansında "Bitcoin 2024" logosunun altında duran Trump, bitcoincileri 20. yüzyılın yüksek teknoloji endüstrilerine öncülük eden mucitlere benzetmiş, "Siz günümüzün Edison'ları, Wright kardeşleri, Carnegie'leri ve Henry Ford'larısınız. Benim işim sizi özgür bırakmak ve Amerikalıların en iyi yaptığı şeyi yapmanıza izin vermek için... Kazanmak! Kazanmak!" demişti.
TRUMP GELDİ BITCOIN FIRLADI
Trump'ın "kripto çağı"nı destekleyeceğine dönük seçim kampanyası en çok kriptonun modern zenginlerini heyecanlandırırken 2022 yılında yaşanan dijital varlık endüstrisinin çöküşünün ardından Trump'ın gelişi büyük heyecan yarattı. Endüstri Trump'ı desteklemek için on milyonlarca dolar harcadı. Seçimi de kazanmasıyla bitcoini yüzde 40'dan fazla artışla 100 bin doların üzerine çıkardı.
BRIAN ARMSTRONG
41 yaşında.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük kripto para borsası olan Coinbase Global'in CEO'su.
Eski bir Airbnb yazılım mühendisi olan Armstrong, 2012 yılında San Francisco'da eski döviz tüccarı Fred Ehrsam ile Coinbase'i kurdu.
Coinbase, 14 Nisan 2021'de Nasdaq'ta doğrudan halka arz edildi ve kısa bir süre için 100 milyar dolar piyasa değerine ulaştı.
Armstrong, Coinbase'in hisselerinin yaklaşık yüzde 19'una sahip.
Kurucu ortak Fred Ehrsam, 2017 yılında şirketten ayrıldı ancak hala yüzde 6'sına sahip ve yönetim kurulunda görev yapıyor; o aynı zamanda bir milyarder.
En tanınmış Amerikan kripto para borsasının kurucusu, Trump'ın galibiyetini "yeni bir çağın şafağı" olarak selamladı ve potansiyel kripto politikası hakkındaki düşüncelerini sunmak için Mar-a-Lago'da yeni başkanla bir araya geldi. Yaptığı 135 milyon dolarlık harcama, onu bu seçim dönemindeki en büyük bağışçılardan biri yaptı.
Armstrong'un serveti Forbes'a göre 13.5 milyar dolar.
MICHAEL SAYLOR
59 yaşında.
İş analitiği yazılım firması MicroStrategy'yi kurdu ve başkanlık görevini Ağustos 2022'nin başlarına kadar CEO olarak yürüttü.
MicroStrategy'deki hissesi sayesinde 1990'ların sonlarında bir multimilyarderdi.
Şüpheli muhasebe uygulamaları nedeniyle finansal sonuçların yeniden düzenlenmesine ve dot-com balonunun patlamasıyla hisselerin çökmesine yol açan olaylar sonucunda milyarderler arasındaki yerini kaybetti.
Zamanında yaptığı bitcoin yatırımları sayesinde yeniden milyarder olan Saylor, Ekim 2020'de, 175 milyon dolara 17.732 bitcoin satın aldığını açıkladı.
MicroStrategy'nin şirket kasalarını Bitcoin'e yönlendirdi ve milyarlarca dolar harcayarak 214.400 Bitcoin biriktirdi.
CAMERON WINKLEVOSS ve TYLER WINKLEVOSS
43 yaşındalar.
İkiz kardeşler olan Cameron ve Tyler Winklevoss, 2014 yılında kripto para borsası Gemini'yi kurdu. Bugün borsada günlük yaklaşık 30 milyon dolarlık işlem yapılıyor.
Cameron Gemini'nin başkanı iken Tyler ise CEO'luk görevini üstlendi.
Winklevoss kardeşler, Mark Zuckerberg'i bir sosyal ağ fikrini çalmakla suçlamalarıyla tanınıyorlar.
Facebook CEO'suyla yaptıkları 65 milyon dolarlık hukuki anlaşmanın bir kısmını Bitcoin stoklamaya başlamak için kullandılar.
İkizlerin diğer dijital varlıkların yanı sıra tahmini 70.000 Bitcoin'e daha sahip oldukları belirtiliyor.
PAOLO ARDOINO
40 yaşında.
Paolo Ardoino, kripto para şirketi Tether'in CEO'su.
Ardoino, 2014 yılında Tether'in kardeş şirketi Bitfinex'te kıdemli yazılım geliştiricisi olarak katılmadan önce bilgisayar programcısı olarak çalıştı.
Kripto stabilcoin'lerinin en büyük ihraççısı olan Tether, müşterilerinin teminatlarından elde ettiği faizden 2023 yılında 6,2 milyar dolar kar elde etti.
Ardoino'nun işletmede yaklaşık %20 hissesi olduğu tahmin ediliyor.
RICHARD TENG
54 yaşında.
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in geçen yıl 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırılmasının ardından Binance'i temizlemekle görevlendirildi.
Singapurlu Teng, kara para aklamayı önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle ABD'de açılan bir ceza davasında suçlu bulunup 50 milyon dolar ceza aldıktan sonra dört ay hapis yatan kurucu Changpeng Zhao'nun yerini aldı.
Abu Dabi'de eski bir düzenleyici ve Singapur borsasında yönetici olan Teng, coşkulu selefinden daha temkinli bir kamu figürü olarak öne çıkıyor.
Yakın zamanda Trump'ın "piyasaya iyimserlik aşıladığını" söyleyen Teng, "ABD'de stratejik bir Bitcoin rezervi ve daha fazla şirketin kurumsal hazinelerine Bitcoin eklemesi konuşulurken gerçek ana akım küresel benimsemenin eşiğindeyiz." dedi.
VITALIK BUTERIN
30 yaşında.
Vitalik Buterin, merkezi olmayan finansal uygulamalar için bir blok zinciri platformu Ethereum'un kurucularından biri.
Ethereum'un yerel kripto para birimi Ether'in Mayıs 2021'de ilk kez 3.000 doları aşmasıyla, 27 yaşında dünyanın en genç kripto milyarderi oldu.
Buterin, Ethereum'dan önce 2012 yılında Mihai Alisie ile birlikte kurduğu Bitcoin Magazine'de yazılar yazıyordu.
Buterin, 2014 yılında 23 yaşın altındaki gençlerin akademi dışındaki ilgi alanlarını takip edebilmeleri için 100.000 dolarlık bir burs sunan Thiel Bursu'na layık görüldü.
Rus-Kanadalı girişimci ve geliştirici ekibin geri kalanı bir yıl sonra Ethereum'u piyasaya sürdü.
BRAD GARLINGHOUSE
53 yaşında
Şirketi Ripple Labs'ın geçtiğimiz yıl mahkemede kısmi bir zafer kazanmasının ardından, bir hakimin halka dijital token satarak menkul kıymetler yasasını ihlal etmediğine karar vermesiyle bir sektör kahramanı haline geldi.
Fairshake PAC'a önemli katkılarda bulunan Garlinghouse, geçen hafta CBS'in 60 Minutes programına Fairshake'in SEC'in "kriptoya karşı savaşı" olarak gördüğü şeye bir tepki olduğunu söyledi. Seçimden bu yana, şirketiyle ilişkili token XRP, dördüncü en büyük kripto para birimi haline gelmek için değer kazandı.
MARC ANDREESSEN VE BEN HOROWITZ
Yaşları: 53 ve 58
Marc Andreessen ve Ben Horowitz'in temmuz ayında Trump'ı destekleme kararı Silikon Vadisi'ni şok etti. Cumhuriyetçileri destekleyen siyasi eylem komitelerine yaptıkları toplam 5 milyon dolarlık bağışlar, Demokrat adaylara yıllardır verilen desteği tersine çevirdi.
Milyarder ikili, ABD'nin kripto şirketleri ve teknoloji için en büyük girişim sermayesi fonu olan Andreessen Horowitz'i yönetiyor. Andreessen, Biden yönetiminin politikalarını özellikle açıkça eleştiriyor ve geçen ay kendi podcast programında Biden yönetimi altındaki kripto ve teknoloji ikliminin bir "baskı" gibi hissettirdiğini söyledi. Andreessen "Trump'ın zaferi boğazından çıkarılan bir çizme gibiydi... Her sabah bir önceki günden daha mutlu uyanıyorum." Dedi.
Horowitz daha sonra desteğini Trump'ın rakibi Kamala Harris'e çevirdi ancak Andreessen Trump'a desteğini ikiye katladı.
Seçimden sonra yaptıkları podcast'te ikisi de siyasi olarak aktif kalacaklarını belirtti ve "Bu, oynamamız gereken kalıcı bir rol olmalı. Var olmalıyız... İnandığımız şeyler için savaşmalı ve savunuculuk yapmalıyız." dedi.