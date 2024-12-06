Ünlü CEO Brian Thompson sokak ortasında öldürülmüştü! Sosyal medya kullanıcıları katilin peşine düştü

ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden United Healthcare'in CEO'su Brian Thompson'ın sokak ortasında öldürülmesinin ardından ülkede resmen insan avı başladı.

Katili bulana 10 bin dolar para ödülü verileceğine yönelik ilanlar asıldı, Reuters

CEO CİNAYETİNDEN SONRA İNSAN AVI BAŞLADI

Amatör internet dedektifleri, çarşamba günü Manhattan'ın merkezinde ülkenin en büyük sağlık sigorta şirketinin müdürünü öldüren silahlı saldırganın kimliğini tespit etmek için yarışıyor.

Brian Thompson, EPA

Sosyal medya kullanıcılar ipuçlarını bir araya getirip kendi üst düzey insan avlarında polis müfettişlerini alt etmeyi umuyorlar.

ÇEVRİMİÇİ DEDEKTİFLER SAHADA

Dünyanın en çok gözetlenen şehirlerinden birinde videoya yakalandıktan ortadan kaybolan tetikçi, dedektif olmak isteyenlerden oluşan bir çevrimiçi topluluğa cezbedici bir dava sunuyor.

Çevrimiçi dedektifler katilin sırt çantasının markasını tahmin etmek, tabancasını nasıl susturduğunu tartışmak ve kaçış bisikletini incelemek için sokak görüntülerini ve dijital verileri inceliyor.

Saldırganın cinaytten hemen önce Starbucks'ta beklediği ortaya çıktı, Reuters

BİR DE KATİLİ KAHRAMAN İLAN EDENLER VAR

Öte yandan çevrimiçi ortamda dikkat çeken bir akım da başladı. Bazı kullanıcılar saldırganı resmen "halk kahramanı" ilan ediyor. X'te 39.000 beğeni alan bir gönderide "Saldırganı teşhis etmeye yardımcı olan herkes halkın düşmanıdır" ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Silahlı saldırgan, çarşamba sabahı bir otelin dışında Thompson'a kurşun yağdırıp kaçtı ve ortadan kayboldu. Polis yetkilileri, silahlı saldırıdan sonraki saatlerde şüphelinin cinayetten önce bir Starbucks'ın içinde olduğu ve elektrikli bir bisikletle uzaklaştığı gözetleme kamerası görüntülerini yayımladı.