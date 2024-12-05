Manhattan’da şoke eden cinayet! Ünlü CEO Brian Thompson sokak ortasında öldürüldü

ABD'de ülkenin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden United Healthcare'in CEO'su Brian Thompson'ın çarşamba sabahı polisin "açıkça hedefli saldırı" olarak adlandırdığı olayda vurulmasının ardından Manhattan'da öfkeli bir insan avı başladı.

United Healthcare’in CEO’su Brian Thompson, AFP

Araştırmacılara göre, bir silahlı saldırgan şehrin iş ve turizm bölgelerinin kalbi olan Midtown'daki bir otelin dışında yöneticiyi bekledi ve Central Park'a kaçmadan önce ateş açtı.

bir silahlı saldırgan şehrin iş ve turizm bölgelerinin kalbi olan Midtown'daki bir otelin dışında yöneticiyi bekledi ve Central Park'a kaçmadan önce ateş açtı, AFP

MASKELİ SALDIRGAN DEFALARCA ATEŞ ETTİ

New York Polis Departmanı Komiseri Jessica Tisch, 50 yaşındaki Brian Thompson'ın, yatırımcılar konferansı düzenlediği Altıncı Cadde'deki Hilton otelinin dışında bekleyen maskeli bir silahlı adam tarafından defalarca vurulduğunu söyledi ve "Birçok kişi şüphelinin yanından geçti, ancak şüpheli hedefini bekliyor gibiydi" dedi.

Kolluk kuvvetleri kaynakları, saldırganın sadece susturucu kullanmadığını, aynı zamanda sıkışma sonrasında susturucuyu kolayca çıkarıp ateşe devam edebilecek kadar iyi silah kullandığını belirtti, EPA

New York Post'un elde ettiği görüntülerde Thompson'ın ilk kurşun isabet ettikten sonra sendelediği görüldü. Silahlı adam bir dizi kurşun yağdırırken Thompson çaresizce sürünerek uzaklaşmaya çalıştı.

SALDIRGAN USTA ÇIKTI

Kolluk kuvvetleri kaynakları, saldırganın sadece susturucu kullanmadığını, aynı zamanda sıkışma sonrasında susturucuyu kolayca çıkarıp ateşe devam edebilecek kadar iyi silah kullandığını belirtti.

Kolluk kuvvetleri kaynakları, saldırganın sadece susturucu kullanmadığını, aynı zamanda sıkışma sonrasında susturucuyu kolayca çıkarıp ateşe devam edebilecek kadar iyi silah kullandığını belirtti, AFP

MANHATTAN'IN KALBİNDE, BİNLERCE TURİSTİN ORTASINDA

Thompson'ın infazının dünyanın en yoğun trafiğe sahip yerlerinden biri olan Manhattan'ın kalbinde, binlerce turistin yanı başında yapılması herkesi şaşkına çevirdi.

The Post'a konuşan kaynaklar, soruşturmacıların Hilton yakınlarındaki bir ara sokakta bulunan telefonun silahlı saldırgana ait olduğunu düşündüklerini ve içeriğini incelemek için bir arama emri çıkardıklarını söyledi.

Kolluk kuvvetleri kaynakları, saldırganın sadece susturucu kullanmadığını, aynı zamanda sıkışma sonrasında susturucuyu kolayca çıkarıp ateşe devam edebilecek kadar iyi silah kullandığını belirtti, AFP

BRIAN THOMPSON ÖZELLİKLE Mİ HEDEF ALINDI?

YPD Dedektif Şefi Joe Kenny, saldırının sebebinin bilinmediğini fakat şu ana dek elde edilen kanıtlara göre kurbanın özellikle hedef alındığının anlaşıldığını söyledi.

Kolluk kuvvetleri kaynakları, maskeli şüphelinin saldırıdan birkaç dakika önce Starbucks'tan bir şişe su ve yiyecek aldığını belirtti. Kaynaklara göre yakındaki Marriott otelinde kalan Thompson otele doğru yürürken maskeli şüpheli saldırdı.

BRIAN THOMPSON KİMDİR?

Ekonomik Araştırma Enstitüsü'ne göre Thompson kendi alanında saygın biriydi ve ülkenin en büyük özel sağlık sigortacısının başında yılda yaklaşık 9,9 milyon dolar maaş alıyordu.

Ancak şirketinin aynı zamanda tartışmalı bir şekilde talepleri reddetme geçmişi vardı ve bir Adalet Bakanlığı antitröst soruşturmasıyla karşı karşıya

New York Post'a konuşan bir kaynak United Healthcare'in araştırmacılara Thompson'ın tehditler aldığını bildirdiğini doğruladı.