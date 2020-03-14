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Koronavirüsün esiri olan İtalya'da korkunç görüntüler! Balkonlara çıkıp...

Koronavirüs salgını dünyayı esir etmiş durumda. Avrupa ülkeleri koronavirüs nedeniyle ağır bedeller ödüyor. ABD Başkanı'nın çoğu Avrupa ülkesine seyahat kısıtlaması getirmesi de son darbe oldu. Salgından en ağır darbeyi alan ülke İtalya oldu. Ülkeden gelen korkunç kareler dünya basınında geniş yer aldı.

14.03.2020 06:40 - Son Güncelleme: 14.03.2020 06:45
Koronavirüsün esiri olan İtalya'da korkunç görüntüler! Balkonlara çıkıp...

İtalya corona virüs salgınını kontrol altına alabilmek için deyim yerindeyse büyük bir savaşın içerisine girmiş vaziyette.

BİR GÜNDE 196 ÖLÜM
Ülkede, yeni tip corona virüsten ölenlerin sayısı 196 kişi artarak "bir günde kaydedilen en yüksek ölüm" olarak kayıtlara geçti.

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Koronavirüsün esiri olan İtalya'da korkunç görüntüler! Balkonlara çıkıp...

21 Şubat'ta patlak veren covid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Ülkede eczaneler ve gıda mağazaları dışındaki bütün dükkanlar kapatılarak olağanüstü bir adım atıldı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Koronavirüsün esiri olan İtalya'da korkunç görüntüler! Balkonlara çıkıp...

YERLERE 'GÜVENLİ UZAKLIK' İŞARETİ ÇİZİYORLAR
İtalya'da açık olan mağazalara 'güvenli uzaklık' işaretleri çekilmeye başlandı.

Halka açık alanlarda da bu yöntem kullanılıyor. Yerdeki işaretler sayesinde insanlar birbirlerine yaklaşamıyor ve salgının daha fazla insana ulaşmasının önlenmesi amaçlanıyor.

İtalya'da sokağa çıkan herkes birbirinden yeterli bir uzaklıkta durmaya çalışıyor. Kuyruklar genellikle uzak aralıklarla yapılmaya çalışılıyor.

Koronavirüsün esiri olan İtalya'da korkunç görüntüler! Balkonlara çıkıp...

KARANTİNADAKİ NAPOLİ'DE OLAY YARATAN GÖRÜNTÜLER
Karantina altındaki Napoli'den paylaşılan görüntüler sosyal medyada olay yarattı. İnsanlar evlerinin balkonlarına çıkıp hep bir ağızdan ulusal marş ve şarkılar söyleyerek virüs salgınına karşı direnmeye çalışıyor.

Koronavirüsün esiri olan İtalya'da korkunç görüntüler! Balkonlara çıkıp...

İnsanlar evlerinin balkonlarından birbirlerine, 'Virüsü yeneceğiz, hadi balkonlarınıza çıkın, hadi İtalya, hadi Napoli, hepimizi biriz" şekline bağırıyor.

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