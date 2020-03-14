Koronavirüsün esiri olan İtalya'da korkunç görüntüler! Balkonlara çıkıp...

YERLERE 'GÜVENLİ UZAKLIK' İŞARETİ ÇİZİYORLAR

İtalya'da açık olan mağazalara 'güvenli uzaklık' işaretleri çekilmeye başlandı.

Halka açık alanlarda da bu yöntem kullanılıyor. Yerdeki işaretler sayesinde insanlar birbirlerine yaklaşamıyor ve salgının daha fazla insana ulaşmasının önlenmesi amaçlanıyor.



İtalya'da sokağa çıkan herkes birbirinden yeterli bir uzaklıkta durmaya çalışıyor. Kuyruklar genellikle uzak aralıklarla yapılmaya çalışılıyor.