Koronavirüsün esiri olan İtalya'da korkunç görüntüler! Balkonlara çıkıp...
Koronavirüs salgını dünyayı esir etmiş durumda. Avrupa ülkeleri koronavirüs nedeniyle ağır bedeller ödüyor. ABD Başkanı'nın çoğu Avrupa ülkesine seyahat kısıtlaması getirmesi de son darbe oldu. Salgından en ağır darbeyi alan ülke İtalya oldu. Ülkeden gelen korkunç kareler dünya basınında geniş yer aldı.
21 Şubat'ta patlak veren covid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.
Ülkede eczaneler ve gıda mağazaları dışındaki bütün dükkanlar kapatılarak olağanüstü bir adım atıldı.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
YERLERE 'GÜVENLİ UZAKLIK' İŞARETİ ÇİZİYORLAR
İtalya'da açık olan mağazalara 'güvenli uzaklık' işaretleri çekilmeye başlandı.
Halka açık alanlarda da bu yöntem kullanılıyor. Yerdeki işaretler sayesinde insanlar birbirlerine yaklaşamıyor ve salgının daha fazla insana ulaşmasının önlenmesi amaçlanıyor.
İtalya'da sokağa çıkan herkes birbirinden yeterli bir uzaklıkta durmaya çalışıyor. Kuyruklar genellikle uzak aralıklarla yapılmaya çalışılıyor.