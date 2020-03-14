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Ebrehe'nin ordusundan korumuşlardı! Ebabil kuşları ziyarete kapatılan Kâbe-i Muazzama'yı gökyüzünden tavaf etti

Koranavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Kâbe-i Şerif'te bir Türk umrecinin çektiği video sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde Ebabil kuşları ziyarete kapatılan Kabe'yi gökyüzünden tavaf ediyor... Ebabil Kuşları'nın Kâbe-i Muazzama'y Ebrehe'nin ordusuna karşı koruduğu Kur'an-ı Kerim'deki Fil Suresi'nde geçiyor. İşte Ebabil kuşlarının Kâbe'yi gökyüzünden tavaf ettiği o anlar...

14.03.2020 00:29 - Son Güncelleme: 14.03.2020 00:57
Ebrehe'nin ordusundan korumuşlardı! Ebabil kuşları ziyarete kapatılan Kâbe-i Muazzama'yı gökyüzünden tavaf etti

Koronavirüs (Covid-19) salgınının kutsal mekanlarda yayılmasını engellemek için Suudi Arabistan yönetimi Kâbe'yi bir süre ziyaretlere kapattı. Dezenfekte çalışmalarının ardından Kâbe yeniden ziyarete açıldı.

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Ebrehe'nin ordusundan korumuşlardı! Ebabil kuşları ziyarete kapatılan Kâbe-i Muazzama'yı gökyüzünden tavaf etti

Çok nadir olarak ziyaretlere kapatılan Kabe-i Şerif'in kapalı olduğu anlarda çok ilginç bir olay yaşandı.

Ebrehe'nin ordusundan korumuşlardı! Ebabil kuşları ziyarete kapatılan Kâbe-i Muazzama'yı gökyüzünden tavaf etti

Bir Türk umrecinin çektiği bu video ise görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Görüntülerde Ebabil Kuşları'nın ziyarete kapalı olan Kâbe'yi tavaf ettiği yer alıyor.

Ebrehe'nin ordusundan korumuşlardı! Ebabil kuşları ziyarete kapatılan Kâbe-i Muazzama'yı gökyüzünden tavaf etti

Ebrehe'nin ordusundan korumuşlardı! Ebabil kuşları ziyarete kapatılan Kâbe-i Muazzama'yı gökyüzünden tavaf etti

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Fil suresinde, Ebabil kuşlar anlatılıyor. Bu kuşlar Kâbe'yi yıkmak için gelen dönemin en acımasız ve İslam düşmanı Yemen Valisi Ebrehe'nin ordusuna karşı taşlarla savaşmıştı.

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