Ebrehe'nin ordusundan korumuşlardı! Ebabil kuşları ziyarete kapatılan Kâbe-i Muazzama'yı gökyüzünden tavaf etti
Koranavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Kâbe-i Şerif'te bir Türk umrecinin çektiği video sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde Ebabil kuşları ziyarete kapatılan Kabe'yi gökyüzünden tavaf ediyor... Ebabil Kuşları'nın Kâbe-i Muazzama'y Ebrehe'nin ordusuna karşı koruduğu Kur'an-ı Kerim'deki Fil Suresi'nde geçiyor. İşte Ebabil kuşlarının Kâbe'yi gökyüzünden tavaf ettiği o anlar...
14.03.2020 00:29
- Son Güncelleme: 14.03.2020 00:57
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