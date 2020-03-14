Haberler
Galeri
Teknoloji
İşte gezegenimizin uzaydan çekilen fotoğrafları! (NASA astronotunun gözünden gezegenimiz)
İşte gezegenimizin uzaydan çekilen fotoğrafları! (NASA astronotunun gözünden gezegenimiz)
NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görev alan ABD'li astronot gezegenimizin uzaydan çekilen yeni karelerini paylaştı. İşte NASA astronotlarının gözünden gezegenimiz.
14.03.2020 07:50
- Son Güncelleme: 14.03.2020 07:50
ISS'de görev alan NASA astronotları kimsenin sahip olmadığı bir manzaraya sahip.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yörüngedeki uzay istasyonundan çektikleri kareler kimi zaman kişisel hesaplarından kimi zaman ise NASA tarafından paylaşılıyor.
Bu paylaşımlara yenisi eklendi. Yörüngedeki uzay istasyonunda görev alan ABD'li astronot Jessica Meir ABD'nin Boston, New York ve Philadelphia kentlerinin fotoğraflarını yayınladı.
Eylül 2019'dan beri ISS'de görev alan Meir, aynı anda tamamen kadınlar tarafından yapılan uzay yürüyüşünde yer alarak adını tarihe yazdırmıştı.
NASA tarafından daha önce yapılan paylaşımlar ise şöyle...
Hood Dağı (Oregon)