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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 01:46 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 01:49

Galler prensesi Kate Middleton öldü mü? Kraliyetten açıklama bekleniyor

Galler Prensesi Kate Middleton'un aylardır kamuoyu önüne çıkmaması dünya gündemini sarsmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ameliyat olduktan sonra ortalıkta görünmeyen İngiliz prenses Kate Middleton'un hayatta olup olmadığı merak konusu olmayı sürdürüyor. Konuyla ilgili İngiltere Kraliyet ailesinin büyük bir açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan BBC, İngiliz Kraliyet Ailesinin çok önemli bir olayı duyuracağını söylemesinin ardından sosyal medya platformu X'teki profil resmini siyaha çevirdi. Peki, Kate Middleton nerede? Galler Prensesi öldü mü öldürüldü mü? Kraliyet Ailesi Kate'i neden saklıyor? Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı...

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