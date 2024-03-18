Kim Kardashian’dan Kraliyet Ailesi gizemine müdahale! Paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyayı ikiye böldü: Kate Middleton’ı bulmaya gidiyorum

Galler Prensesi Kate Middleton'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddialar kuvvetlenirken dünyaca ünlü yıldızlar da Kate'in başına gelenler ile ilgili komplo teorilerini merakla takip ediyor. Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, Kate'e ilişkin bir paylaşım yaptı ve sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Kim Kardashian'ın "Kate'i bulmaya gidiyorum" notu ile paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı resmen ikiye böldü.