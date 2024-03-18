Kim Kardashian’dan Kraliyet Ailesi gizemine müdahale! Paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyayı ikiye böldü: Kate Middleton’ı bulmaya gidiyorum

Galler Prensesi Kate Middleton'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddialar kuvvetlenirken dünyaca ünlü yıldızlar da Kate'in başına gelenler ile ilgili komplo teorilerini merakla takip ediyor. Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, Kate'e ilişkin bir paylaşım yaptı ve sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Kim Kardashian'ın "Kate'i bulmaya gidiyorum" notu ile paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı resmen ikiye böldü.
Galler Prensesi Kate Middleton'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddialar dünya gündemine damga vurmaya devam ederken İngiltere Kraliyet Ailesi'nin gelininin başına ne geldiğine yönelik merak da her geçen an daha da artıyor.
Kraliyet Ailesi'nin Kate'e ne olduğu ile ilgili açıklama yapacağı iddia edilirken BBC logo değiştirmiş ve logosunu siyaha çevirmişti. İngiltere'de bayrakların yarıya indirildiğine dair doğrulanamayan iddiaların ardından Kate Middleton'ın hayatını kaybettiğine yönelik şüpheler arttı.
Buckingham Sarayı'ndan henüz herhangi bir açıklama gelmezken dünyaca ünlü yıldızlar da Kate Middleton'ın akıbetini araştırmaya başladı.
KIM KARDASHIAN'DAN KATE PAYLAŞIMI
Dünyaca ünlü magazin yıldızı Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kate'i bulmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.