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Pakistan mı güçlü, Hindistan mı? - Sayılara değil ateş gücüne bakın
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Pakistan mı güçlü, Hindistan mı? - "Sayılara değil ateş gücüne bakın"

Giriş Tarihi: 7.05.2025 13:06:57 Güncelleme Tarihi: 7.05.2025 13:07:40

Asya’da yıllardır süren Keşmir sorunu sıcak çatışmaya dönüştü; Hindistan, Pakistan topraklarına füze saldırısı düzenledi, siviller ve camiler hedef alındı. Strateji ve güvenlik uzmanı Emekli Albay İbrahim Keleş, Pakistan ile Hindistan arasında olası bir savaşta, personel sayısının değil ateş gücünün belirleyici olacağını söyledi. Hindistan’ın Sovyet yapımı eski uçaklarının yetersiz kaldığını vurgulayan Keleş, “Pakistan’ın elindeki F-16’lar sayesinde hava gücü Hindistan’dan daha üstün” dedi.

Asya'nın en eski ve en karmaşık sorunlarından biri olan Keşmir meselesi, bir kez daha sıcak çatışmaya dönüştü. Hindistan'ın Pakistan topraklarına yönelik füze saldırısı sonrası bölgede tansiyon yükseldi.

Hindistan'dan Sivil Hedeflere Saldırı
Hindistan'ın başlattığı saldırılarda camiler dahil olmak üzere çok sayıda sivil hedefin vurulduğu bildirildi. Saldırılar sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan'dan Hızlı Misilleme
Saldırılara cevap gecikmedi. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada Hindistan'a ait 5 savaş uçağı ve 1 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Askeri Güç Kıyaslaması Gündemde
Yaşanan gelişmelerin ardından iki ülkenin askeri kapasiteleri yeniden gündeme geldi. Emekli Albay ve Strateji-Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, Hindistan ile Pakistan arasındaki askeri güç dengesini değerlendirdi.

"Sayılara Değil Ateş Gücüne Bakın"
Keleş, "Personel sayısına takılmamak gerek. Esas olan ordunun ateş gücüdür," diyerek Hindistan'ın uçak filosunun büyük bölümünün eski Sovyet yapımı MİG-21 ve MİG-29'lardan oluştuğunu, bu uçakların büyük kısmının etkisiz olduğunu belirtti.

"Hindistan Hava Kuvvetleri Yetersiz"
Hindistan'ın elindeki en modern savaş uçağının Fransa'dan alınan Rafale'ler olduğunu vurgulayan Keleş, "Hindistan hava kuvvetleri Pakistan'la baş edemez" dedi.

"Pakistan Bu Noktada Daha Üstün"
Pakistan'ın Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarının çeşitli versiyonlarına sahip olduğunu hatırlatan Keleş, Pakistan'ın hava gücü bakımından Hindistan'a kıyasla avantajlı olduğunu belirtti.

"ABD Etkisi Göz Ardı Edilemez"
Pakistan'daki askeri darbelerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Keleş, "Pakistan'da sık sık askeri darbeler olur, bu tabloda Amerika'nın etkisini unutmamak gerekir. Amerika'nın bölgede dolaylı bir kontrolü söz konusu" dedi.

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