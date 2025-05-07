Hindistan Pakistan’a saldırdı! Askeri güç olarak kim üstün?

Asya’da yıllardır süren Keşmir sorunu sıcak çatışmaya dönüştü; Hindistan, Pakistan topraklarına füze saldırısı düzenledi, siviller ve camiler hedef alındı. Pakistan ordusu misilleme olarak 5 savaş uçağı ve 1 dronu düşürdü, bölgede tansiyon zirvede. Peki; Bölgede neler oluyor? İki ülke arasındaki gerginlik savaşa döner mi? Askeri güç dengesi kimin lehine? İki ülkenin askeri güç karşılaştırması ne şekilde? Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Filiz Katman, A Haber canlı yayınında krizi ve askeri güç dengesini değerlendirdi.