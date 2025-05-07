SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Hindistan Pakistan’a saldırdı! Askeri güç olarak kim üstün?
Haberler Dünya Videoları

Hindistan Pakistan’a saldırdı! Askeri güç olarak kim üstün?

Giriş Tarihi: 7.05.2025 12:20:24 Güncelleme Tarihi: 7.05.2025 12:20:32

Asya’da yıllardır süren Keşmir sorunu sıcak çatışmaya dönüştü; Hindistan, Pakistan topraklarına füze saldırısı düzenledi, siviller ve camiler hedef alındı. Pakistan ordusu misilleme olarak 5 savaş uçağı ve 1 dronu düşürdü, bölgede tansiyon zirvede. Peki; Bölgede neler oluyor? İki ülke arasındaki gerginlik savaşa döner mi? Askeri güç dengesi kimin lehine? İki ülkenin askeri güç karşılaştırması ne şekilde? Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Filiz Katman, A Haber canlı yayınında krizi ve askeri güç dengesini değerlendirdi.

SIRADAKİ VİDEO
Hindistan Pakistan savaşı başladı: ''Karşılık vereceğiz... Hindistan için iyi bir gece olmayacak''
07.05.2025Çarşamba
Savaş başladı: Hindistan Pakistan'ı füzelerle vuruyor!
07.05.2025Çarşamba
ABD Başkanı Trump'tan Yemen açıklaması: Husilere yönelik saldırılar duracak!
06.05.2025Salı
Almanya'da Friedrich Merz ikinci tur oylamada başbakan seçildi
06.05.2025Salı
İsrail savaş uçaklarının Yemen'e hava saldırıları düzenlediği bildirildi
06.05.2025Salı
Bunlar da Var
Sivas’ta korkunç cinayet: İki kardeş evlerinde ölü bulundu | Boğazları kesilmiş! 01:41
Sivas’ta korkunç cinayet: İki kardeş evlerinde ölü bulundu | Boğazları kesilmiş!
07.05.2025Çarşamba
Manavgat’ta ATV kazası: İki animatör can verdi! 01:21
Manavgat'ta ATV kazası: İki animatör can verdi!
06.05.2025Salı
Hindistan Pakistan’ı füzelerle vuruyor: İşte füze savaşlarının başladığı sınır! 00:53
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vuruyor: İşte füze savaşlarının başladığı sınır!
07.05.2025Çarşamba
Kahramanmaraş’ta pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü! 03:13
Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü!
06.05.2025Salı
CANLI YAYIN